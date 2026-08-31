Pierde el monedero tras desayunar en Cáceres y lo recupera cuatro horas después con todo dentro

Habían desayunado por la mañana en Coffee&Tea Pan con Tomate, el establecimiento situado en la esquina de la calle Badalona con Antonio Hurtado. La visita había transcurrido con absoluta normalidad y, después del desayuno, abandonaron el local y continuaron con su jornada. El problema apareció unas cuatro horas más tarde. Entonces echaron en falta el monedero y comenzaron a pensar dónde podía haberse quedado. Una de las posibilidades era precisamente el bar en el que habían estado esa mañana, así que decidieron regresar y preguntar.

La respuesta puso fin rápidamente a la preocupación. El monedero estaba allí. "Nos hemos pasado por si lo hubieran visto y muy amablemente lo tenían allí con todo. No falta nada de nada", ha explicado la clienta, que quiso hacer público su agradecimiento después de recuperarlo.

Otra clienta lo encontró bajo una mesa

Detrás de la historia había además otra persona. Una mujer que había pasado por el establecimiento acompañada de sus hijos vio el monedero en el suelo, debajo de una de las mesas, y avisó al camarero para que pudiera guardarlo hasta que apareciera su propietario. "Al pasar con mis hijos lo vi en el suelo debajo de la mesa y se lo dije al camarero. Me alegro de que lo haya recuperado", explicó posteriormente la mujer que lo encontró.

Fotogalería | El bar bazar de Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

El personal del establecimiento lo mantuvo así a buen recaudo hasta que, horas después, la propietaria volvió sobre sus pasos.

El episodio se resolvió sin mayores consecuencias y con el monedero exactamente como había quedado tras su pérdida. Para su propietaria, el susto dejó paso al agradecimiento. "Mil gracias", expresó públicamente después de conocer además cómo había sido encontrado.

Un bar en Antonio Hurtado

Coffee&Tea Pan con Tomate se encuentra en una de las esquinas de la calle Badalona con Antonio Hurtado, una zona de importante tránsito comercial de Cáceres. Desde primera hora sirve café y tostadas, y a lo largo del día ofrece bocadillos, hamburguesas y raciones, todo disponible para llevar a casa. Esa combinación le permite atraer tanto al cliente que se sienta a desayunar como al que busca una comida rápida sin renunciar a un producto de calidad.

El establecimiento combina la actividad tradicional de cafetería y cervecería con la venta de diferentes productos de alimentación. Desde primera hora ofrece desayunos, cafés y tostadas y, a lo largo de la jornada, suma bocadillos, hamburguesas y raciones, además de productos para llevar. La originalidad no se le puede discutir a un local en cuyo mismo espacio se pide una cerveza o se pueden adquirir jamones y otros artículos de alimentación. La característica del local, reformado, moderno y con atención personalizada es que ha sabido aplicar con éxito una fórmula que mezcla bar y pequeño bazar gastronómico. No es solo un lugar para consumir, sino también para comprar. Esa versatilidad le ha dado identidad propia a una de las zonas más frecuentadas de Cáceres.

Pero este lunes la historia en una de sus mesas no estuvo en lo que se sirvió sobre ella, sino en aquello que alguien dejó accidentalmente debajo. Cuatro horas después, el monedero volvió a manos de su propietaria. No faltaba nada.