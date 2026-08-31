Los médicos cacereños plantan cara a la desinformación sanitaria en TikTok e Instagram

Las redes sociales se han convertido en una fuente habitual de información sobre salud para millones de ciudadanos, pero también en un espacio donde no siempre resulta sencillo identificar quién está detrás de los contenidos que se difunden. Ante esta situación, el Colegio Oficial de Médicos de Cáceres ha pedido a los facultativos que utilicen plataformas como TikTok e Instagram para divulgar información sanitaria que hagan visible su condición de médicos colegiados y su número de colegiación.

La petición ha sido trasladada por el presidente de la corporación, Evelio Robles Agüero, y plantea esta identificación como una medida para reforzar la seguridad de los ciudadanos y combatir el intrusismo profesional.

El Colegio anima a los médicos que divulguen información relacionada con la salud o promuevan hábitos saludables a incorporar de forma visible su condición de médico colegiado y su número de colegiación en sus perfiles o en los canales que utilicen para desarrollar esta actividad.

Robles defiende que el número de colegiado es “un dato de interés general” porque, a su juicio, contribuye a proteger “el derecho fundamental del ciudadano de seguridad y salud” y permite “blindar el liderazgo clínico del médico frente al intrusismo”.

Identificar quién habla de salud

El presidente del Colegio considera que hacer visible esta información supone una actuación sencilla con efectos sobre la confianza de los usuarios. “Esta sencilla medida nos fortalece como médicos”, señala Robles, quien sostiene que contribuye a identificar a los profesionales acreditados y a reforzar la confianza en la información sustentada en evidencia científica.

La corporación considera además que la identificación de los facultativos permite poner en valor la colegiación como garantía de responsabilidad, ética y compromiso con los pacientes. En un entorno en el que proliferan los contenidos sobre nutrición, enfermedades, tratamientos o hábitos saludables, el objetivo es facilitar que el ciudadano pueda distinguir quién cuenta con acreditación profesional para hablar de medicina.

“Contribuye a identificar a los profesionales acreditados, refuerza la confianza en la información basada en la evidencia científica y pone en valor la colegiación como garantía de responsabilidad, ética y compromiso con los pacientes”, apunta el presidente del Colegio.

La iniciativa pretende también reforzar el papel de los médicos como referentes de conocimiento acreditado frente a la desinformación sanitaria que circula por las redes. El Colegio recuerda que la medicina es la profesión que asume la responsabilidad del diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento clínico de las personas.

En este sentido, Robles considera que “hacer visible esa condición también en el entorno digital ayuda a proteger a los ciudadanos frente a la desinformación” y permite reforzar el papel de los facultativos como referentes de “conocimiento acreditado, rigor y responsabilidad”.

La petición no plantea limitar la presencia de los médicos en las redes sociales, sino reforzar su identificación profesional cuando utilizan estos canales para divulgar. El Colegio considera que la presencia de facultativos acreditados puede contribuir a elevar la calidad de la información sanitaria que reciben los ciudadanos y a dificultar que perfiles sin formación médica se presenten como autoridades en materia de salud.

“La medicina es la profesión que asume la responsabilidad del diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento clínico de las personas”, recuerda Robles, que agradece a los colegiados su “colaboración y compromiso con una información sanitaria de calidad al servicio de la protección del ciudadano”.