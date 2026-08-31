El puente de Cedillo (Cáceres) sigue bloqueado casi un año después de adjudicarse

El tiempo sigue corriendo y el puente internacional entre Cedillo y Montalvão continúa sin arrancar. Casi once meses después de que Portugal adjudicara la construcción de esta infraestructura por 19,2 millones de euros y ocho meses después del acto de consignación que debía dar paso a las máquinas, los trabajos permanecen bloqueados por los trámites ambientales pendientes en el país vecino. La situación que ya generaba inquietud antes del verano no se ha resuelto y comienza a estrechar aún más un calendario condicionado por la financiación europea.

La última información llegada desde Portugal confirma que las obras continúan paralizadas por cuestiones ambientales. Rádio Portalegre ha informado este 18 de agosto de que el proyecto sigue pendiente de las autorizaciones necesarias, mientras que la Junta de Extremadura ha reconocido que esa es también la explicación que está recibiendo de las autoridades lusas. En una reunión mantenida esta misma semana en Nisa, el presidente provincial, Miguel Ángel Morales, y el alcalde de Cedillo, Antonio González Riscado, han conocido las últimas novedades y se prevé que el problema ambiental pendiente por las afecciones a anidamientos y distintos árboles se resuelva en torno al mes de octubre y puedan retomarse las obras.

Expediente ambiental

El expediente ambiental del proyecto, identificado como AIA 3661, conserva la declaración favorable condicionada emitida el 5 de febrero de 2025 y tiene ya asociados dos procedimientos de pos-evaluación, los números 1016 y 1017. Sin embargo, en la ficha pública de uno de esos expedientes, la casilla correspondiente a la fecha de inicio de la construcción continúa vacía. Tampoco figura documentación pública incorporada a ese procedimiento.

Galería | El peaje ambiental del puente de Cedillo /

Es precisamente en esa fase donde se ha atascado una infraestructura que a finales del pasado año parecía haber superado definitivamente los obstáculos administrativos. El presidente de la Cámara Municipal de Nisa, José Dinis Serra, reconoció ya en mayo que subsistían «pendências administrativas» ligadas a la Evaluación de Impacto Ambiental y, en particular, a los pronunciamientos de la APA. Entonces confiaba en recibir «en breve» la luz verde necesaria para comenzar. Han transcurrido más de tres meses y ese desbloqueo todavía no se ha traducido en el comienzo efectivo de las obras.

Despejar las incógnitas

La falta de avances ha llevado ahora a la Junta de Extremadura a reclamar explicaciones directamente al Gobierno portugués. El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco José Ramírez, ha anunciado que el puente será uno de los asuntos que pondrá sobre la mesa en la reunión que mantendrá el próximo 2 de septiembre en Lisboa con el ministro portugués del ramo.

Ramírez ha señalado que Portugal debe aclarar cómo va a financiar la actuación, qué plazos maneja y cuál es el calendario real de ejecución. Según ha indicado el consejero, la información trasladada desde el país vecino sitúa precisamente el «problema» actual en la tramitación de los permisos medioambientales. Una vez resuelta esa cuestión, sostiene, será posible determinar cuándo podrán arrancar las obras.

Recreación del puente de Cedillo. / E. P.

Por el lado extremeño, Ramírez ha defendido que la Junta tiene contemplada en los presupuestos autonómicos de este año la cantidad necesaria para ejecutar la parte española. El convenio firmado con el Ministerio de Transportes cifra en 5,17 millones de euros el presupuesto estimado para las actuaciones que corresponden a España, fundamentalmente los accesos al futuro paso internacional.

Financiación portuguesa

La financiación portuguesa es uno de los puntos que más atención concentra. El proyecto está incluido en el Plan de Recuperación y Resiliencia (PRR) de Portugal y el portal oficial de transparencia portugués mantiene para el puente una financiación no reembolsable de 10,64 millones de euros. La misma ficha refleja actualmente 821.650 euros abonados y conserva todavía como fecha prevista de conclusión el 31 de diciembre de 2025, un calendario que hace tiempo quedó superado por la realidad de la tramitación.

El contrato de construcción, por su parte, es sensiblemente superior. Después de tres intentos y del encarecimiento del proyecto, la obra fue adjudicada el 26 de septiembre de 2025 a la empresa portuguesa Alexandre Barbosa Borges SA por 19.248.350,39 euros. El 29 de diciembre se celebró el acto de consignación con presencia del entonces ministro portugués de Economía y Cohesión Territorial, un paso que sobre el papel entregaba ya la actuación a la constructora para iniciar su ejecución.

Puente de Cedillo. / E. P.

Sobre el terreno llegó a abrirse un camino en el margen portugués para facilitar el acceso hasta el lugar donde debe levantarse el viaducto, pero la actividad se detuvo después. La maquinaria acabó retirándose y no se ha retomado la construcción, una imagen que ha aumentado la preocupación en Cedillo conforme han ido pasando los meses.

Un puente sin obras

El proyecto contempla la construcción de un puente de unos 160 metros sobre el río Sever, además de la mejora de aproximadamente nueve kilómetros de la carretera portuguesa EM1139 y un nuevo tramo de acceso de unos 700 metros hasta el viaducto. El futuro paso dispondrá de dos carriles de circulación, arcenes y aceras y permitirá por primera vez una comunicación directa y permanente entre este extremo de la provincia de Cáceres y el Alto Alentejo.

Portugal asumió en el acuerdo internacional firmado con España la elaboración del proyecto, la adjudicación, la dirección y los gastos correspondientes a la construcción del puente. El texto, publicado posteriormente en el Diário da República, establece además que ambos países deben facilitar las licencias y autorizaciones necesarias y que Portugal tiene que mantener informada a España de la evolución de los procedimientos y de la marcha de los trabajos.

Para Cedillo, la espera tiene una dimensión que va mucho más allá de una obra pública. El municipio permanece sin una conexión libre y permanente con Portugal desde 1995, y los apenas 13 kilómetros que separan Cedillo y Montalvão se convierten actualmente en un largo rodeo por carretera. El nuevo paso debe acabar con esa anomalía, impulsar la movilidad, el turismo y las relaciones económicas de ambas márgenes de La Raya. Pero antes Portugal tendrá que resolver el atasco ambiental.