La Torre de la Yerba complica las obras de la muralla cacereña mientras la segunda fase sigue pendiente de financiación

La restauración de la Torre de la Yerba está complicando y ralentizando la tercera fase de recuperación de la muralla de Cáceres, después de que los trabajos hayan sacado a la luz numerosos elementos incorporados durante sucesivas intervenciones de consolidación. La empresa encargada de la actuación se ha encontrado con ladrillos, vigas metálicas y otros refuerzos que no estaban contemplados en el proyecto inicial y que ahora se están retirando para recuperar y conservar el tapial original de la torre.

El concejal de Patrimonio Histórico, Tirso Leal, ha explicado que la intervención se está desarrollando con el criterio de aplicar la mínima intervención posible sobre el monumento. “La tendencia actual es conservar lo existente, restaurarlo e intervenir lo mínimo posible”. El objetivo es evitar que la actuación contemporánea incorpore nuevos elementos y, al mismo tiempo, eliminar añadidos de anteriores restauraciones que puedan ocultar o alterar la estructura histórica.

Obras en la muralla cacereña, en el adarve que une la Torre de la Yerba con el Arco de la Estrella. / Pablo Parra

Restauración compleja

La complejidad ha aparecido al comenzar a trabajar directamente sobre la torre, donde se han identificado distintas soluciones de consolidación ejecutadas en épocas anteriores. Entre ellas figuran piezas de ladrillo y vigas metálicas que fueron incorporadas para reforzar la estructura. El planteamiento actual pasa por retirar estos elementos y recuperar, en la medida de lo técnicamente posible, el tapial de la Torre de la Yerba tal como se conserva.

Esta situación está provocando un retraso en el calendario previsto para la tercera fase, aunque el Ayuntamiento estima que los trabajos en la Torre de la Yerba podrán concluir en torno a un mes y medio. A partir de entonces, la intervención continuará hacia el siguiente tramo de la muralla, con la previsión de avanzar desde la Torre de la Yerba hasta la Puerta de Santa Ana.

La actuación forma parte de una estrategia de recuperación progresiva del recinto amurallado en la que se está priorizando la conservación de los materiales históricos frente a la incorporación de soluciones nuevas. Los hallazgos realizados durante los trabajos están obligando, por tanto, a adaptar parte de la intervención sobre la marcha, al aparecer elementos que no podían identificarse plenamente antes de iniciar la restauración.

Mientras tanto, el Arco de la Estrella mantiene cerrado el acceso peatonal desde la Plaza Mayor. El cierre responde a cuestiones de seguridad y se mantendrá hasta que finalicen los trabajos de pavimentación pendientes. La previsión municipal es que esta actuación pueda estar terminada en unas dos semanas, momento en el que se podrá recuperar el paso por este punto.

El concejal ha descartado que el cierre vaya a prolongarse durante varios meses y ha apuntado que previsiblemente no llegará al mes. La reapertura quedará condicionada a que los trabajos pendientes hayan concluido y se puedan garantizar las condiciones de seguridad para los peatones que utilizan este acceso al recinto monumental.

La segunda fase, pendiente del 2% Cultural

La evolución de la tercera fase contrasta con la situación de la segunda fase de restauración de la muralla, que permanece pendiente de financiación. El Ayuntamiento de Cáceres está a la espera de la resolución de las ayudas del 2% Cultural que gestiona el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para poder disponer de fondos con los que continuar la recuperación del monumento.

Leal ha explicado que el Ministerio requirió al Ayuntamiento documentación adicional relacionada con el inventario, pero no nuevos informes de carácter técnico. Esa documentación ya fue presentada y subsanada, por lo que el Consistorio confía en obtener la financiación solicitada. El concejal ha señalado que este tipo de convocatorias suele tardar entre tres y seis meses en resolverse y que la baremación comenzó en junio.

La segunda fase contempla actuaciones en un nuevo conjunto de elementos del recinto amurallado: la Torre Mochada, la Torre del Horno, la Torre Redonda y la Torre del Aver, además de los lienzos de muralla situados en este sector. Su ejecución permitirá dar continuidad a la recuperación del perímetro defensivo una vez que se disponga de los recursos económicos necesarios.

De esta forma, mientras la tercera fase avanza hacia la Puerta de Santa Ana, aunque con un ritmo condicionado por la complejidad encontrada en la Torre de la Yerba, el Ayuntamiento sigue pendiente de la financiación que permita activar el siguiente paquete de actuaciones sobre las torres y lienzos de la muralla.