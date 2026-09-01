27 plantas muertas y espacios verdes llenos de colillas: bloque ecologista por la situación de los maceteros y arriates de Gil Cordero en Cáceres

El estado de los maceteros y arriates de la calle Gil Cordero vuelve a enfrentar a las organizaciones ecologistas con la gestión de la jardinería urbana de Cáceres. Adenex, Cáceres Verde y Ecologistas en Acción Cáceres han realizado una nueva revisión de las plantaciones los días 20 y 21 de agosto y aseguran que el deterioro continúa pese a los avisos trasladados durante los últimos meses al Ayuntamiento.

Las tres entidades han contabilizado cinco nuevas plantas muertas desde julio: dos lentiscos, un ciprés y dos hebes. A ellas añaden un coprosma y un pitosporo que, según su evaluación, se encuentran en muy mal estado.

El nuevo recuento se suma al realizado a comienzos de julio. Entonces, las asociaciones aseguraron que de los 53 arbustos plantados inicialmente solo quedaban 31, lo que suponía 22 bajas. Con las cinco nuevas muertes documentadas en agosto y tomando como referencia ese inventario inicial, las organizaciones elevan a 27 los ejemplares perdidos.

Pero la crítica no se limita a la mortalidad de la vegetación. Las asociaciones afirman que continúan encontrando maceteros secos, con escasez de sustrato y raíces o cepellones al descubierto. También señalan la presencia de tutores deteriorados o sujeciones improvisadas y la utilización de algunos recipientes como papeleras y ceniceros.

Una denuncia que comenzó en marzo

La situación viene siendo objeto de seguimiento desde hace meses. El 25 de marzo de 2026, Adenex presentó ante el Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Cáceres un primer informe sobre los maceteros, instalados en enero de 2025.

Aquel documento ya advertía, según la organización, de plantas muertas, falta de tierra, raíces y cepellones expuestos, problemas con los tutores y suciedad. También reclamaba que la actuación estuviera acompañada de un mantenimiento continuado para evitar la degradación de la vegetación.

Según explican ahora las asociaciones, el Servicio de Parques y Jardines respondió entonces reconociendo la necesidad de intervenir y trasladó que los ejemplares afectados serían repuestos y que se intensificarían las tareas de mantenimiento. El consistorio también habría señalado las dificultades que presenta mantener plantas en maceteros con las condiciones climáticas de Cáceres, aunque sin considerar inviable este sistema si existe un seguimiento adecuado.

Las organizaciones sostienen que esos compromisos no se han traducido en una recuperación suficiente de la instalación.

En julio ya habían muerto 22 ejemplares

Una segunda inspección, documentada con fotografías tomadas el 5 de julio, llevó a las entidades a volver a denunciar públicamente el estado de la calle. Su recuento establecía entonces que habían desaparecido 22 de los 53 arbustos iniciales y advertía de que algunos de los supervivientes habían perdido vigor.

Las asociaciones aseguraban además que no se habían repuesto las bajas pese a la respuesta municipal anterior. En aquella revisión también localizaron maceteros con poca tierra, raíces al aire, tutores rotos y residuos acumulados.

Estado de los arriates. / Miguel Ángel Muñoz Rubio

Otro de los aspectos cuestionados fue la poda. Las entidades consideraron que algunos arbustos habían sido recortados con apariencia de seto en lugar de respetar el porte natural de las especies utilizadas.

La revisión de agosto, sostienen, evidencia que los problemas no han quedado resueltos. Los huecos dejados por ejemplares desaparecidos continúan sin rellenarse, según su denuncia, mientras varios recipientes mantienen niveles insuficientes de sustrato.

Los arriates también están en el punto de mira

El problema, según ADENEX, Cáceres Verde y Ecologistas en Acción Cáceres, no termina en los grandes maceteros. Su última inspección incluye también los arriates situados a ras de suelo en la misma calle.

Las asociaciones aseguran que uno de ellos no recibe riego desde antes del verano. En un segundo arriate sí constatan la llegada de agua, pero denuncian que continúan sin reponerse los ejemplares desaparecidos.

Una jardinera. / Miguel Ángel Muñoz Rubio

Ya en las revisiones anteriores habían advertido de plantas semisecas, bajas sin sustituir y deficiencias en las conducciones del sistema de riego por goteo. Para las organizaciones, estos problemas amplían el foco de la denuncia y apuntan al mantenimiento general de la jardinería de este tramo de Gil Cordero.

De las "islas verdes" al deterioro denunciado

Los maceteros fueron instalados por el Ayuntamiento en enero de 2025 dentro del Plan de Embellecimiento de Cáceres. El consistorio anunció entonces la colocación de 21 grandes recipientes, 16 de ellos con capacidad para 200 litros y otros cinco de 100 litros, distribuidos por ambas aceras para crear "islas verdes".

La actuación formaba parte de un plan municipal con un presupuesto global de 55.813,61 euros, adjudicado a la empresa cacereña Jardinería Sara. El Ayuntamiento defendió entonces que las especies escogidas eran resistentes al clima local y requerían un mantenimiento reducido. Los recipientes disponían además de aislamiento interior y de un sustrato preparado específicamente con turba, mantillo vegetal compostado, tierra vegetal arcillosa y arena de cuarzo.

El concejal de Medio Ambiente, Pedro Muriel, explicó al presentar la actuación que Gil Cordero era una calle especialmente condicionada por el tráfico y la ausencia de árboles y defendió que los maceteros contribuirían a mejorar su imagen y a rebajar algunos grados la temperatura durante el verano.

Es precisamente el contraste entre aquellos objetivos y el estado que aseguran haber encontrado en sus inspecciones lo que centra ahora la crítica de las tres organizaciones. A su juicio, las expectativas anunciadas al instalar los maceteros no se han cumplido por la mortalidad de las plantas, la falta de reposición y las deficiencias de conservación que afirman haber documentado.

Más maceteros mientras se reclama cuidar los existentes

La denuncia se produce además pocas semanas después de que el Ayuntamiento anunciara nuevas actuaciones para ampliar el patrimonio verde de Cáceres. El pasado 11 de agosto, el consistorio informó de la puesta en marcha de la tramitación de un expediente para suministrar y plantar nuevos árboles y arbustos y de otro procedimiento destinado a incorporar más maceteros y plantas ornamentales a diferentes zonas de la ciudad.

Una jardinera. / Miguel Ángel Muñoz Rubio

Las tres organizaciones dejan claro que no se oponen a aumentar la vegetación urbana. Su reclamación se centra precisamente en que las nuevas plantaciones vayan acompañadas de recursos que permitan conservarlas.

ADENEX, Cáceres Verde y Ecologistas en Acción consideran que instalar árboles y arbustos sin garantizar posteriormente su cuidado puede terminar frustrando el objetivo ambiental y paisajístico de estas intervenciones.

Riego, reposición, sustrato y un seguimiento periódico

Las asociaciones reclaman ahora una intervención municipal urgente. Entre las actuaciones que consideran necesarias está sustituir las plantas muertas y evaluar aquellas cuyo estado sea más delicado.

También piden rellenar los maceteros con suficiente sustrato para evitar raíces y cepellones expuestos, aportar periódicamente abono o materia orgánica apropiada para plantas cultivadas en recipientes y sustituir los tutores que se encuentren deteriorados.

A ello suman la petición de establecer un calendario definido de riego, limpieza, poda y seguimiento técnico, además de recuperar los arriates mediante un riego efectivo, la reposición de arbustos y la reparación de posibles deficiencias en las instalaciones.

Colillas en una de las jardineras. / Miguel Ángel Muñoz Rubio

Las entidades reclaman igualmente información sobre las medidas que adopte el Ayuntamiento, los costes del mantenimiento y el calendario previsto para recuperar las plantaciones.

Su planteamiento, insisten, no es renunciar a introducir más vegetación en las calles de Cáceres, sino garantizar que pueda mantenerse en buenas condiciones una vez instalada. Tras tres revisiones desde marzo, consideran que Gil Cordero se ha convertido en un ejemplo de la necesidad de vincular cualquier proyecto de jardinería urbana a un plan estable de conservación.