Una avería en una tubería afecta a ocho quirófanos del Hospital Universitario de Cáceres y obliga a suspender operaciones

Una avería en una tubería del lavabo del quirófano 6 del Hospital Universitario de Cáceres (HUC) ha obligado a suspender temporalmente la actividad quirúrgica programada durante la mañana después de que una fuga de agua afectara a ocho de los 15 quirófanos con los que cuenta el centro sanitario. La incidencia, detectada a primera hora de este martes, también alcanzó las áreas de esterilización y Anatomía Patológica, lo que llevó al Servicio Extremeño de Salud (SES) a adoptar medidas preventivas antes de recuperar la actividad asistencial ordinaria.

La fuga fue detectada a las 7:20 horas, cuando se comprobó la presencia de agua en la zona afectada. Los servicios de mantenimiento intervinieron de inmediato para localizar el origen de la incidencia y actuar sobre la instalación. Según la información facilitada por el SES, la tubería averiada quedó reparada y sustituida a las 8:30 horas, por lo que la avería se considera ya solucionada.

El problema, sin embargo, no terminó con la reparación de la tubería. El agua había afectado a los quirófanos 3 al 10, un total de ocho espacios, por lo que estos permanecen sometidos a trabajos de acondicionamiento y limpieza terminal antes de que puedan recuperar la actividad con las condiciones de seguridad necesarias. Los otros siete quirófanos del hospital no se han visto afectados por la fuga.

Una suspensión preventiva para garantizar la seguridad

La decisión de suspender la cirugía programada durante la mañana se adoptó, según explica el SES, con carácter preventivo. Uno de los principales factores que han condicionado la recuperación inmediata de la actividad es la afectación de la central de esterilización.

Todo el material que se encontraba en esta área está siendo esterilizado de nuevo, una medida adoptada para garantizar la seguridad de los procedimientos quirúrgicos antes de que puedan volver a utilizarse. La presencia de agua en parte del circuito asistencial y la necesidad de acondicionar los espacios afectados han hecho necesario mantener la suspensión temporal de las intervenciones programadas.

El SES no ha concretado por el momento cuántas operaciones han tenido que ser aplazadas como consecuencia de la incidencia ni cuántos pacientes se han visto afectados por la suspensión. Sí ha señalado que ya se está trabajando en la reprogramación de las cirugías afectadas, con el objetivo de recuperar la actividad ordinaria a la mayor brevedad posible.

La incidencia se produce además en una zona especialmente sensible del hospital, al afectar no solo a varios quirófanos sino también a espacios vinculados al circuito de preparación y procesamiento del material sanitario. De ahí que la actuación se haya centrado en garantizar primero las condiciones de limpieza y esterilización antes de recuperar plenamente la actividad.

La actividad urgente continúa garantizada

Pese a la suspensión de la cirugía programada, el HUC mantiene operativos quirófanos para atender cualquier intervención urgente. El SES recalca así que la incidencia no supone el cierre del bloque quirúrgico ni impide atender las operaciones que no puedan demorarse.

De los 15 quirófanos disponibles en el hospital, siete no han resultado afectados y continúan disponibles para la actividad asistencial que pueda desarrollarse en ellos. Además, el dispositivo asistencial se mantiene preparado para atender las necesidades urgentes que puedan surgir mientras concluyen los trabajos de limpieza y acondicionamiento de los espacios afectados.

La prioridad ahora es completar la limpieza terminal de los ocho quirófanos afectados y finalizar el proceso de reesterilización del material para poder ir recuperando progresivamente la actividad. El hospital deberá además reorganizar las intervenciones que no hayan podido realizarse durante la suspensión temporal.

La avería se originó en una instalación concreta, la tubería del lavabo del quirófano 6, pero sus consecuencias se extendieron por buena parte del área quirúrgica al afectar a los quirófanos situados entre el 3 y el 10. La rápida intervención de los servicios de mantenimiento permitió reparar y sustituir la conducción en poco más de una hora desde que se detectó la fuga.

El SES señala que la incidencia está solucionada y que las distintas áreas afectadas están siendo acondicionadas para recuperar la normalidad asistencial "lo antes posible".