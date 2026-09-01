Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Fenómeno viral

Las batallas de ‘farmear aura’ conquistan Cáceres: ya se han celebrado dos

La moda viral de TikTok ha reunido a jóvenes en la plaza Mayor y en las Piñuelas

Un instante de la batalla de 'farmear aura' en la plaza de las Piñuelas.

Un instante de la batalla de 'farmear aura' en la plaza de las Piñuelas. / E. P.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

Las batallas de ‘farmear aura’ ya han aterrizado en Cáceres. Lo que hace solo unos días parecía una curiosidad importada de TikTok y otras redes sociales se ha convertido ya en una realidad en la ciudad, donde se han celebrado al menos dos quedadas de este tipo: una en la plaza Mayor y otra en la plaza de las Piñuelas.

La llegada de esta tendencia a la capital cacereña tiene además un punto llamativo. Una primera convocatoria anunciada públicamente para la Plaza Mayor llegó a suspenderse, según explicaron sus promotores, por no haber comunicado con suficiente antelación la actividad al Ayuntamiento. Sin embargo, finalmente sí ha acabado celebrándose una batalla en ese mismo escenario, uno de los espacios más emblemáticos y concurridos del casco urbano.

A esa cita se ha sumado también otro encuentro en la plaza de las Piñuelas, lo que confirma que el fenómeno no ha sido algo aislado y que ha encontrado eco entre los más jóvenes de la ciudad. En apenas unos días, Cáceres se ha incorporado así a una moda que se está extendiendo con rapidez por distintos puntos de España.

¿Qué es exactamente?

Pero, ¿qué significa exactamente ‘farmear aura’? La expresión mezcla dos conceptos muy habituales en el lenguaje de internet. ‘Farmear’ procede del mundo de los videojuegos y alude a la acción de acumular puntos o recompensas, mientras que ‘aura’ se utiliza entre los jóvenes como sinónimo de carisma, presencia o capacidad de impresionar a los demás. En conjunto, la idea vendría a ser algo parecido a "sumar puntos de carisma".

Las llamadas batallas de aura consisten en enfrentamientos simbólicos entre dos participantes, que se colocan cara a cara y van encadenando gestos, poses, miradas o referencias virales con el objetivo de demostrar quién tiene más estilo, seguridad o “presencia”. No hay contacto físico ni competición reglada. La gracia está en reconocer los códigos compartidos por quienes consumen este tipo de contenidos en redes y en provocar la reacción del público que presencia la escena.

Entre esos códigos aparecen expresiones y gestos ya muy reconocibles para muchos adolescentes, como el ‘mewing’, el ‘six seven’ y otras referencias convertidas en meme. La batalla funciona casi como un juego colectivo de complicidades digitales trasladado al espacio público.

Modas juveniles

El auge de estas quedadas revela también cómo ciertas modas juveniles dejan de ser exclusivamente virtuales para ocupar plazas y calles. Lo que nace como tendencia en TikTok se convierte después en convocatoria real, con grupos de jóvenes que se reúnen para reproducir en directo el mismo lenguaje que consumen a diario en sus teléfonos móviles.

Noticias relacionadas y más

Cáceres ya forma parte de ese mapa. Con dos batallas celebradas en la ciudad, una en la Plaza Mayor y otra en la plaza de las Piñuelas, el fenómeno de ‘farmear aura’ ha dejado de ser una rareza vista en vídeos para convertirse en una nueva escena juvenil local.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cierran los supermercados de Provecaex en Cáceres y Carrefour tomará el relevo
  2. Fallece un hombre de 44 años tras caer desde un sexto piso en la plaza de los Maestros de Cáceres
  3. Olvidan a un niño de 10 años en una gasolinera de Cáceres y siguen el viaje durante 140 kilómetros
  4. Muere Pedro Prado, el empresario que gestionó la Sala Rita y marcó una época en Cáceres
  5. Cáceres se suma al respaldo a Ceuta con una concentración en la plaza Mayor
  6. Cáceres empieza a levantar el gran escenario del festival Monumental: 300 metros cuadrados y 18 metros de altura
  7. Muere José Rey Holguín, hostelero de una de las grandes sagas de Cáceres
  8. La unidad de agudos de Psiquiatría en Cáceres, desbordada por el aumento de casos

Las batallas de ‘farmear aura’ conquistan Cáceres: ya se han celebrado dos

Las batallas de ‘farmear aura’ conquistan Cáceres: ya se han celebrado dos

Cáceres se prepara para estrenar Monumental este viernes con Raphael ante 3.500 espectadores

Cáceres se prepara para estrenar Monumental este viernes con Raphael ante 3.500 espectadores

El Museo del Madruelo de Cáceres avanza y ya no permite aparcar

El Museo del Madruelo de Cáceres avanza y ya no permite aparcar

Cáceres cifra en cerca de 1,7 millones las expropiaciones para ampliar Capellanías

Cáceres cifra en cerca de 1,7 millones las expropiaciones para ampliar Capellanías

Cáceres prepara dos grandes citas culturales con Caty Palma y Ángel Martín

Cáceres prepara dos grandes citas culturales con Caty Palma y Ángel Martín

La Feria Europea de Arte Contemporáneo 'Arte Aparte' abre su convocatoria desde Cáceres: consulta las bases y la fecha límite

La Feria Europea de Arte Contemporáneo 'Arte Aparte' abre su convocatoria desde Cáceres: consulta las bases y la fecha límite

Antonio y Juan, 90 años buscando a su tío Aurelio, fusilado en la Guerra Civil: "Mi abuela nunca dejó de acordarse de su hermano"

Antonio y Juan, 90 años buscando a su tío Aurelio, fusilado en la Guerra Civil: "Mi abuela nunca dejó de acordarse de su hermano"

Pepe Correonero, el cacereño que concursó en 'MasterChef 14', regresa a la ciudad: "Como se vive aquí no se vive en ningún sitio"

Pepe Correonero, el cacereño que concursó en 'MasterChef 14', regresa a la ciudad: "Como se vive aquí no se vive en ningún sitio"
Tracking Pixel Contents