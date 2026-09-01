Las batallas de ‘farmear aura’ conquistan Cáceres: ya se han celebrado dos

Las batallas de ‘farmear aura’ ya han aterrizado en Cáceres. Lo que hace solo unos días parecía una curiosidad importada de TikTok y otras redes sociales se ha convertido ya en una realidad en la ciudad, donde se han celebrado al menos dos quedadas de este tipo: una en la plaza Mayor y otra en la plaza de las Piñuelas.

La llegada de esta tendencia a la capital cacereña tiene además un punto llamativo. Una primera convocatoria anunciada públicamente para la Plaza Mayor llegó a suspenderse, según explicaron sus promotores, por no haber comunicado con suficiente antelación la actividad al Ayuntamiento. Sin embargo, finalmente sí ha acabado celebrándose una batalla en ese mismo escenario, uno de los espacios más emblemáticos y concurridos del casco urbano.

A esa cita se ha sumado también otro encuentro en la plaza de las Piñuelas, lo que confirma que el fenómeno no ha sido algo aislado y que ha encontrado eco entre los más jóvenes de la ciudad. En apenas unos días, Cáceres se ha incorporado así a una moda que se está extendiendo con rapidez por distintos puntos de España.

¿Qué es exactamente?

Pero, ¿qué significa exactamente ‘farmear aura’? La expresión mezcla dos conceptos muy habituales en el lenguaje de internet. ‘Farmear’ procede del mundo de los videojuegos y alude a la acción de acumular puntos o recompensas, mientras que ‘aura’ se utiliza entre los jóvenes como sinónimo de carisma, presencia o capacidad de impresionar a los demás. En conjunto, la idea vendría a ser algo parecido a "sumar puntos de carisma".

Las llamadas batallas de aura consisten en enfrentamientos simbólicos entre dos participantes, que se colocan cara a cara y van encadenando gestos, poses, miradas o referencias virales con el objetivo de demostrar quién tiene más estilo, seguridad o “presencia”. No hay contacto físico ni competición reglada. La gracia está en reconocer los códigos compartidos por quienes consumen este tipo de contenidos en redes y en provocar la reacción del público que presencia la escena.

Entre esos códigos aparecen expresiones y gestos ya muy reconocibles para muchos adolescentes, como el ‘mewing’, el ‘six seven’ y otras referencias convertidas en meme. La batalla funciona casi como un juego colectivo de complicidades digitales trasladado al espacio público.

Modas juveniles

El auge de estas quedadas revela también cómo ciertas modas juveniles dejan de ser exclusivamente virtuales para ocupar plazas y calles. Lo que nace como tendencia en TikTok se convierte después en convocatoria real, con grupos de jóvenes que se reúnen para reproducir en directo el mismo lenguaje que consumen a diario en sus teléfonos móviles.

Cáceres ya forma parte de ese mapa. Con dos batallas celebradas en la ciudad, una en la Plaza Mayor y otra en la plaza de las Piñuelas, el fenómeno de ‘farmear aura’ ha dejado de ser una rareza vista en vídeos para convertirse en una nueva escena juvenil local.