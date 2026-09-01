Cáceres cifra en cerca de 1,7 millones las expropiaciones para ampliar Capellanías

El Ayuntamiento de Cáceres ya ha puesto precio a los terrenos que todavía necesita adquirir para completar el desarrollo de Capellanías II, la gran ampliación industrial proyectada al norte del actual polígono. El proyecto de expropiación por tasación conjunta fija en 9,39 euros por metro cuadrado el valor final del suelo, incluido el denominado premio de afección, y las valoraciones recogidas en el expediente sitúan la operación en el entorno de 1,7 millones de euros.

El ámbito completo de Capellanías II alcanza los 534.493 metros cuadrados y se extiende entre la vía de servicio de la N-630 y las vías del ferrocarril, inmediatamente al norte del actual polígono industrial. El ayuntamiento posee ya más de tres cuartas partes de los terrenos y recurre ahora a la expropiación para hacerse con las propiedades pendientes y disponer de la totalidad del suelo necesario para acometer su transformación urbanística.

El cuadro incluido en el proyecto incorpora 136.894 metros cuadrados a la tasación conjunta. Se distribuyen entre cinco superficies de 47.160, 15.019, 6.556, 55.910 y 12.249 metros cuadrados. Aplicado exclusivamente al suelo, el precio establecido por el ayuntamiento supone una valoración que ronda los 1,29 millones de euros.

La cifra de 9,39 euros por metro cuadrado no corresponde únicamente al valor actual de las parcelas. Técnicamente, los terrenos se consideran todavía en situación de suelo rural porque no han sido urbanizados. Su valor como tal se establece en 1,81 euros por metro cuadrado. A esa cantidad se suman 7,13 euros como indemnización por la pérdida de la facultad de los propietarios de participar en la futura actuación urbanizadora. El resultado es de 8,95 euros y, una vez añadido el 5% de premio de afección, se alcanzan exactamente los 9,3926 euros por metro cuadrado.

Las antiguas naves, otros 382.000 euros

El desembolso, sin embargo, no acaba en el suelo. El proyecto valora independientemente las construcciones e instalaciones existentes en las propiedades afectadas. La mayor cantidad corresponde a las antiguas instalaciones industriales situadas junto a la N-630, donde funcionó una fábrica de viguetas y bovedillas de hormigón.

El conjunto está formado por un edificio de oficinas, almacén y garaje y tres naves industriales. El Ayuntamiento fija su valor de reposición neto en 382.387,42 euros. El informe constata que las naves están actualmente abandonadas, sin maquinaria y con presencia de fibrocemento, y considera agotada su vida útil, por lo que una eventual reutilización exigiría una rehabilitación integral.

A ello se suman otras construcciones recogidas en la valoración rústica del ámbito, tasadas en 41.154,08 euros, y una charca valorada en otros 1.500 euros. Con estas partidas, la valoración global se mueve en torno a los 1,7 millones de euros, aunque el importe final podrá variar por los ajustes previstos en el propio expediente.

Entre ellos se encuentran superficies que ya fueron expropiadas en su día para el desdoblamiento de la N-630 y que deben descontarse, así como una servidumbre para una línea eléctrica de Iberdrola en varias de las fincas. El documento establece que las cantidades que, en su caso, hayan recibido previamente los propietarios por esa servidumbre deberán igualmente descontarse del precio correspondiente.

Además, el proyecto deja expresamente fuera de esta tasación conjunta las parcelas 9, 187 y 193 del polígono 19, puesto que el Ayuntamiento había iniciado ya para ellas procedimientos de adquisición directa mediante acuerdos con sus propietarios.