Cáceres se prepara para estrenar Monumental este viernes con Raphael ante 3.500 espectadores

Cáceres acaba de estrenar septiembre y lo hace con una de sus nuevas grandes citas musicales con Raphael como artista inaugural. El cantante actuará este viernes 4 de septiembre en la Plaza de Toros, dentro del festival Monumental Cáceres, inmerso en un programa especial diseñado con motivo del 40 aniversario de la declaración de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. La actuación se perfila además como una de las más concurridas del ciclo. El ayuntamiento ha informado de que quedan menos de 200 entradas para este concierto, lo que sitúa al recinto cerca de su capacidad prevista. La apertura de puertas está fijada a las 20.00 horas y el inicio del espectáculo, a las 21.30.

El concierto de Raphael servirá así de pistoletazo de salida oficial a un festival que concentrará buena parte de su programación en la plaza de toros Era de los Mártires, uno de los espacios elegidos para esta nueva propuesta cultural en la capital cacereña. El Festival Monumental Cáceres nace como una programación musical específica para septiembre de 2026, con el objetivo de conmemorar las cuatro décadas de la inscripción de Cáceres en la lista de ciudades Patrimonio de la Humanidad. La efeméride se traducirá en varios conciertos con artistas de primer nivel y con distintos formatos de acceso.

Europa Press

Tras la apertura con Raphael, el cartel continuará el 17 de septiembre con La Flamenca. Un día después, el 18 de septiembre, será el turno de Pablo López, mientras que Vanesa Martín actuará el 19 de septiembre. La clausura llegará el 26 de septiembre con Rosario Flores, aunque en este caso el concierto cambiará de escenario y se celebrará en la Plaza Mayor con entrada gratuita. La mayor parte de los recitales se desarrollará en la plaza de toros, donde se estima un aforo aproximado de 3.500 personas por concierto. En el caso de las actuaciones de pago, el precio de las entradas se mueve, según la información difundida, entre los 35 y los 45 euros, con venta online a través de plataformas digitales.

Precios y formato del concierto de Raphael

En el caso del estreno de Raphael, el público podrá acceder a dos modalidades principales. La entrada de pista numerada, en formato sentado, tiene un precio de 45 euros. La entrada de grada sin numerar, también sentado, cuesta 40 euros.

Soledad carrasco visita el escenario en la plaza de toros. / Ayuntamiento de Cáceres

La expectativa en torno a esta actuación se explica tanto por el tirón del artista como por el carácter simbólico de la cita. Raphael será el encargado de abrir un nuevo espacio escénico ligado a una programación con vocación de continuidad y con un marcado componente conmemorativo para la ciudad.

El regreso de Raphael con "Raphaelísimo"

El concierto de Cáceres forma parte de 'Raphaelísimo Tour 2026', la nueva gira con la que el artista regresa a los escenarios tras haber iniciado este recorrido en junio de 2025. El espectáculo reúne algunos de los temas más reconocibles de su repertorio, como 'Yo soy aquel', 'Mi gran noche' o 'Escándalo', junto a canciones de su último álbum, 'Ayer... aún', un trabajo de homenaje a la chanson francesa y a figuras como Édith Piaf o Charles Aznavour.

Cartel del nuevo festival cacereño. / EP

La organización presenta este montaje como un recorrido emocional por la trayectoria de uno de los nombres imprescindibles de la música en español. La figura de Raphael, recientemente distinguido como Persona del Año 2025 por la Academia Latina de la Grabación, refuerza además el atractivo de una inauguración que aspira a situar a Cáceres en el foco cultural del inicio del otoño.

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Calendario del Festival Monumental Cáceres

La programación anunciada queda distribuida de la siguiente manera: el 4 de septiembre, Raphael, el 17, La Flamenca, el 18, Pablo López, el 19 de septiembre, Vanesa Martín y el 26 de septiembre, Rosario Flores, en la Plaza Mayor y con acceso gratuito. Con este cartel, Cáceres articula una celebración musical que combina grandes nombres del panorama nacional, varios formatos de recinto y una efeméride de peso para la ciudad. El estreno de Raphael marcará el punto de partida de un mes especialmente relevante para la agenda cultural cacereña.