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Agenda cultural

Cáceres prepara dos grandes citas culturales con Caty Palma y Ángel Martín

El Gran Teatro y el Palacio de Congresos acogerán en las próximas semanas dos espectáculos que acercan a la ciudad la música, el flamenco y el humor

Caty Palma y Ángel Martín, próximamente en Cáceres.

Caty Palma y Ángel Martín, próximamente en Cáceres. / El Periódico

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Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

Opciones diversas para disfrutar de la cultura en la ciudad.

'Vuela Alto' rinde homenaje a Bambino en el Gran Teatro

El Gran Teatro acogerá el próximo viernes 18 de septiembre, a las 20.30 horas, Vuela Alto, Tributo a Bambino, un espectáculo que recupera el duende, el desgarro y el compás de uno de los grandes mitos de la rumba. Con la fuerza y el temperamento de la bailaora Caty Palma como hilo conductor, la propuesta invita al público a emprender un viaje por el alma y el legado artístico de Bambino, fusionando su elegancia y personalidad con la intensidad del baile. El espectáculo contará con una cuidada puesta en escena y música en directo, con dos guitarras, percusión, violín, cante, palmas y jaleos, además de un destacado trabajo de sonido e iluminación. 'Vuela Alto' busca así revivir sobre el escenario la esencia de un artista que marcó a toda una generación y cuya huella continúa viva en la rumba y el flamenco.

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Ángel Martín llega a Cáceres con su espectáculo 'Somos Monos'

El humorista y comunicador Ángel Martín visitará Cáceres el próximo 4 de octubre de 2026 con Somos Monos, un espectáculo que podrá disfrutarse en el Palacio de Congresos de Cáceres. La cita comenzará a las 18.00 horas, con apertura de puertas a las 17.00 horas, y promete una nueva dosis del particular humor y la mirada crítica de Ángel Martín sobre la sociedad y la vida cotidiana. Las entradas están disponibles desde 22 euros, en una propuesta dirigida a los amantes del humor y del espectáculo en directo.

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