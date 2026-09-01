La Feria Europea de Arte Contemporáneo 'Arte Aparte' abre su convocatoria desde Cáceres: consulta las bases y la fecha límite

La Asociación Cultural Belleart ha abierto la convocatoria de Arte Aparte XII, la Feria Europea de Arte Contemporáneo que afronta su duodécima edición con el objetivo de reforzar su proyección internacional y estrechar los vínculos entre la creación contemporánea de Extremadura y el panorama artístico europeo.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 15 de septiembre y está dirigida a artistas y colectivos de cualquier nacionalidad europea. Las propuestas podrán abordar distintas disciplinas, lenguajes y formas de entender la creación contemporánea, con espacio tanto para artistas emergentes como para creadores con trayectorias consolidadas.

Cartel oficial de la nueva convocatoria. / Cedida

Una mirada europea

Esta nueva etapa de Arte Aparte pretende ir más allá de la incorporación de artistas de otros países y apuesta por el intercambio cultural y la circulación de ideas, generando conexiones entre artistas, instituciones, agentes culturales y ciudadanía. El proyecto busca así situar a Extremadura dentro de un contexto artístico europeo sin perder su vinculación con el territorio. La organización tendrá en cuenta el interés artístico de las propuestas, su viabilidad técnica y su adecuación a los espacios y líneas de programación de la feria. Las bases y el formulario de participación pueden consultarse en la página web del espacio.

Arte con vocación social

Además de la exposición de las obras seleccionadas, Arte Aparte XII contará con actividades de creación, mediación y participación. Entre ellas continuará 'Sinergia Rural', iniciativa que lleva parte de la programación a distintos municipios extremeños y acerca el arte contemporáneo a comunidades y espacios alejados de los circuitos culturales habituales. La edición de 2026 mantendrá asimismo sus programas de participación social y educativa. 'Arte Aparte Junior' volverá a incorporar a niños y adolescentes creadores a la programación, mientras que 'Arte Aparte Espacio Inclusivo' continuará facilitando la participación activa de personas con discapacidad en procesos de creación y mediación artística. La feria se celebrará del 9 de octubre al 29 de noviembre de 2026. La resolución de la convocatoria y la programación completa se harán públicas una vez concluya el proceso de selección.