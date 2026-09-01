Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Memoria democrática

Antonio y Juan, 90 años buscando a su tío Aurelio, fusilado en la Guerra Civil: "Mi abuela nunca dejó de acordarse de su hermano"

Los hermanos Masa Moreno agradecen a la Diputación de Cáceres el impulso a la búsqueda de represaliados de la Guerra Civil

Miguel Ángel Morales, junto a los hermanos Antonio Jesús y Juan Fernando, que le agradecen que la diputación esté buscando a su tío abuelo, fallecido en la Guerra Civil.

Miguel Ángel Morales, junto a los hermanos Antonio Jesús y Juan Fernando, que le agradecen que la diputación esté buscando a su tío abuelo, fallecido en la Guerra Civil. / E. P.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

Han pasado 90 años desde que Aurelio Ruiz Nieto salió de su casa de Miajadas y nunca regresó. Su familia sostiene que fue fusilado el 27 de agosto de 1936 y varias generaciones han tratado desde entonces de averiguar dónde están sus restos.

Este lunes, sus sobrinos nietos Antonio Jesús y Juan Fernando Masa Moreno se han reunido con el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, para agradecer el trabajo que la institución provincial desarrolla en la búsqueda y exhumación de víctimas de la represión franquista.

Agradecimiento

«Cuando alguien te dice que los va a buscar, hay que agradecérselo», resume Antonio Jesús. Para la familia, que durante décadas ha convivido con la incertidumbre, que se investiguen posibles fosas supone ya un paso importante. «Los encuentren o no los encuentren, hay que reconocer la labor que se está haciendo», señala.

Aurelio Ruiz Nieto era hermano de María Ruiz Nieto, abuela de Antonio Jesús y Juan Fernando. Según el relato familiar, era un joven empresario dedicado al comercio de cereales, principalmente trigo, con almacenes y actividad de exportación a Francia. Había enviudado y había regresado a vivir con sus padres.

Conservan objetos

De él todavía se conservan algunos objetos. Antonio Jesús, ingeniero, trabaja hoy sobre la antigua mesa de despacho de su tío abuelo, restaurada por la familia. También guardan una pluma estilográfica, unos gemelos y antiguos membretes comerciales.

La familia sitúa su desaparición en la noche del 27 de agosto de 1936. Según la memoria transmitida entre generaciones, varias personas fueron a buscarlo a su domicilio y lo hicieron subir a un camión junto a otros vecinos. Antonio Jesús asegura que aquel grupo estaba formado por 14 hombres, de los que uno logró salvarse. De los otros 13 no volvieron a tener noticias.

Durante muchos años, los familiares creyeron que Aurelio podía estar enterrado en el entorno de Almoharín. Esa posibilidad llevó a su abuela, a su padre y a otros miembros de la familia a mantener viva la búsqueda. Ninguno llegó a saber dónde se encontraba. «Mi abuela nunca dejó de acordarse de su hermano», recuerda Antonio Jesús. Ahora son los nietos y sobrinos nietos quienes han recogido ese deseo de encontrarlo y poder darle una sepultura digna.

Trabajos de la diputación

Miguel Ángel Morales enmarca esta labor en la política de Memoria Histórica y Democrática que la Diputación desarrolla en distintos puntos de la provincia. La institución recurre a testimonios, documentación y estudios arqueológicos para localizar a represaliados y facilitar su identificación. Insiste en que el objetivo es «cerrar heridas» y ofrecer a las familias verdad y reparación. «Qué menos que ayudar a que puedan encontrar sus restos y llevarles una flor», señala.

Entre las actuaciones impulsadas por la diputación figuran los trabajos en Villamesías y Almoharín, financiados con fondos de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Son investigaciones independientes del caso de Aurelio Ruiz Nieto, aunque forman parte del mismo esfuerzo por localizar a desaparecidos.

Noticias relacionadas y más

Para los hermanos Masa Moreno, esa labor tiene también un valor simbólico. 90 años después, no saben aún dónde está Aurelio. Pero saber que se sigue buscando supone para ellos una forma de reparar parte de una historia familiar marcada por la ausencia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cierran los supermercados de Provecaex en Cáceres y Carrefour tomará el relevo
  2. Fallece un hombre de 44 años tras caer desde un sexto piso en la plaza de los Maestros de Cáceres
  3. Muere Pedro Prado, el empresario que gestionó la Sala Rita y marcó una época en Cáceres
  4. Muere un joven tras caer desde un quinto piso en Cáceres
  5. Cáceres se suma al respaldo a Ceuta con una concentración en la plaza Mayor
  6. Cáceres empieza a levantar el gran escenario del festival Monumental: 300 metros cuadrados y 18 metros de altura
  7. Muere José Rey Holguín, hostelero de una de las grandes sagas de Cáceres
  8. La unidad de agudos de Psiquiatría en Cáceres, desbordada por el aumento de casos

Antonio y Juan, 90 años buscando a su tío Aurelio, fusilado en la Guerra Civil: "Mi abuela nunca dejó de acordarse de su hermano"

Antonio y Juan, 90 años buscando a su tío Aurelio, fusilado en la Guerra Civil: "Mi abuela nunca dejó de acordarse de su hermano"

Pepe Correonero, el cacereño que concursó en 'MasterChef 14', regresa a la ciudad: "Como se vive aquí no se vive en ningún sitio"

Pepe Correonero, el cacereño que concursó en 'MasterChef 14', regresa a la ciudad: "Como se vive aquí no se vive en ningún sitio"

La Torre de la Yerba complica las obras de la muralla cacereña mientras la segunda fase sigue pendiente de financiación

Pierde el monedero tras desayunar en Cáceres y lo recupera cuatro horas después con todo dentro

Pierde el monedero tras desayunar en Cáceres y lo recupera cuatro horas después con todo dentro

Vandalismo en Cáceres: Fuente Hinche, llena de grafitis apenas tres meses después de su recuperación

Vandalismo en Cáceres: Fuente Hinche, llena de grafitis apenas tres meses después de su recuperación

Cáceres prepara un septiembre de música, fusión, patrimonio y grandes escenarios

Cáceres prepara un septiembre de música, fusión, patrimonio y grandes escenarios

Cáceres activa una nueva fase para la reforma de Garaje 2.0 y el Embarcadero

Cáceres activa una nueva fase para la reforma de Garaje 2.0 y el Embarcadero

Los animales ocultos que cuentan la historia de los grandes linajes de Cáceres

Los animales ocultos que cuentan la historia de los grandes linajes de Cáceres
Tracking Pixel Contents