Antonio y Juan, 90 años buscando a su tío Aurelio, fusilado en la Guerra Civil: "Mi abuela nunca dejó de acordarse de su hermano"

Han pasado 90 años desde que Aurelio Ruiz Nieto salió de su casa de Miajadas y nunca regresó. Su familia sostiene que fue fusilado el 27 de agosto de 1936 y varias generaciones han tratado desde entonces de averiguar dónde están sus restos.

Este lunes, sus sobrinos nietos Antonio Jesús y Juan Fernando Masa Moreno se han reunido con el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, para agradecer el trabajo que la institución provincial desarrolla en la búsqueda y exhumación de víctimas de la represión franquista.

Agradecimiento

«Cuando alguien te dice que los va a buscar, hay que agradecérselo», resume Antonio Jesús. Para la familia, que durante décadas ha convivido con la incertidumbre, que se investiguen posibles fosas supone ya un paso importante. «Los encuentren o no los encuentren, hay que reconocer la labor que se está haciendo», señala.

Aurelio Ruiz Nieto era hermano de María Ruiz Nieto, abuela de Antonio Jesús y Juan Fernando. Según el relato familiar, era un joven empresario dedicado al comercio de cereales, principalmente trigo, con almacenes y actividad de exportación a Francia. Había enviudado y había regresado a vivir con sus padres.

Conservan objetos

De él todavía se conservan algunos objetos. Antonio Jesús, ingeniero, trabaja hoy sobre la antigua mesa de despacho de su tío abuelo, restaurada por la familia. También guardan una pluma estilográfica, unos gemelos y antiguos membretes comerciales.

La familia sitúa su desaparición en la noche del 27 de agosto de 1936. Según la memoria transmitida entre generaciones, varias personas fueron a buscarlo a su domicilio y lo hicieron subir a un camión junto a otros vecinos. Antonio Jesús asegura que aquel grupo estaba formado por 14 hombres, de los que uno logró salvarse. De los otros 13 no volvieron a tener noticias.

Durante muchos años, los familiares creyeron que Aurelio podía estar enterrado en el entorno de Almoharín. Esa posibilidad llevó a su abuela, a su padre y a otros miembros de la familia a mantener viva la búsqueda. Ninguno llegó a saber dónde se encontraba. «Mi abuela nunca dejó de acordarse de su hermano», recuerda Antonio Jesús. Ahora son los nietos y sobrinos nietos quienes han recogido ese deseo de encontrarlo y poder darle una sepultura digna.

Trabajos de la diputación

Miguel Ángel Morales enmarca esta labor en la política de Memoria Histórica y Democrática que la Diputación desarrolla en distintos puntos de la provincia. La institución recurre a testimonios, documentación y estudios arqueológicos para localizar a represaliados y facilitar su identificación. Insiste en que el objetivo es «cerrar heridas» y ofrecer a las familias verdad y reparación. «Qué menos que ayudar a que puedan encontrar sus restos y llevarles una flor», señala.

Entre las actuaciones impulsadas por la diputación figuran los trabajos en Villamesías y Almoharín, financiados con fondos de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Son investigaciones independientes del caso de Aurelio Ruiz Nieto, aunque forman parte del mismo esfuerzo por localizar a desaparecidos.

Para los hermanos Masa Moreno, esa labor tiene también un valor simbólico. 90 años después, no saben aún dónde está Aurelio. Pero saber que se sigue buscando supone para ellos una forma de reparar parte de una historia familiar marcada por la ausencia.