Ikea cierra en Cáceres su tienda del Ruta de la Plata tras casi cinco años: otra firma de primer nivel ocupará el local

Ikea ha cerrado su tienda en el centro comercial Ruta de la Plata de Cáceres. Un cartel colocado en el establecimiento comunica a los clientes que el punto de Planificación y Pedidos deja de estar operativo, sin que en el aviso se detallen las razones de la decisión. El cierre, según desvelan desde el propio centro se produjo el pasado 25 de agosto. "Lamentamos informarte que desde hoy, este punto de Planificación y Pedidos ya no estará operativo", señala la comunicación expuesta por la compañía. El mensaje informa, además, de que los clientes pueden seguir realizando compras online las 24 horas del día y recibir los pedidos en su domicilio o recurrir a los puntos de recogida que la enseña mantiene en Extremadura.

El cierre afecta al establecimiento con el que la multinacional sueca aterrizó físicamente en Cáceres en octubre de 2021. No se trataba de una tienda tradicional de gran formato, sino de un espacio concebido para el asesoramiento, la planificación de estancias y la gestión de pedidos. En el momento de su apertura disponía de un local de más de 125 metros cuadrados y el proyecto se acompañó de un espacio para la recogida de mercancías.

Su llegada a la ciudad fue presentada entonces como una forma de acercar los servicios de Ikea a los clientes cacereños sin necesidad de desplazarse a una gran superficie de la compañía. Los especialistas podían diseñar con los usuarios proyectos para cocinas, dormitorios, salones y otras estancias, además de tramitar compras y servicios de transporte y montaje.

El Ruta de la Plata anuncia un relevo "de primer nivel"

El cierre no dejará vacío el local durante demasiado tiempo, según las previsiones que maneja el propio centro comercial. Desde el Ruta de la Plata han señalado que "Ikea cierra su tienda en el Ruta de la Plata de Cáceres y el local lo ocupará otra firma de primer nivel".

El centro asegura que el relevo comercial se producirá "en breve" y enmarca la operación en el movimiento habitual de operadores dentro de sus instalaciones. "El Ruta de la Plata es un centro vivo, de gran actividad comercial, con muchos candidatos", han afirmado desde el complejo.

Por ahora no se conoce qué marca sustituirá a Ikea. El centro comercial mantiene la identidad del nuevo operador bajo reserva mientras continúan las conversaciones. "En breve se dará a conocer la firma, que por cuestiones de confidencialidad dentro de la negociación aún no se ha desvelado", han señalado.

De esta forma, la marcha de Ikea abre una nueva operación comercial dentro de uno de los principales complejos de compras de Cáceres. La incógnita queda ahora en conocer qué compañía se instalará en el espacio y cuándo podrá producirse la nueva apertura, dos extremos que todavía no han sido comunicados.

Los puntos de Ikea que quedan en Extremadura

La salida del Ruta de la Plata no supone que Ikea deje de prestar servicios de recogida en Extremadura. El propio aviso colocado en Cáceres remite expresamente a tres ciudades: Cáceres, Badajoz y Mérida.

La información actualizada de Ikea sitúa su punto de recogida externo de Cáceres en el polígono industrial Las Capellanías, en la calle Labradores número 115, nave 10. El de Badajoz se encuentra en la avenida Joaquín Sánchez Valverde, 19, mientras que el de Mérida está en la calle Palencia, 7, nave 12 B. Son puntos destinados a retirar pedidos previamente realizados y no tiendas convencionales con exposición y venta inmediata de toda la gama.

Ikea distingue entre sus grandes tiendas, los formatos urbanos y de planificación y los puntos de recogida. En estos últimos, el cliente realiza previamente el pedido y acude después a retirarlo cuando recibe la correspondiente confirmación. La compañía mantiene también el servicio de entrega a domicilio para las compras realizadas a través de internet.

Badajoz, en el radar para una futura tienda

El cierre cacereño se produce, además, en un momento en el que el futuro de Ikea en Extremadura continúa abierto. El pasado julio, Canal Extremadura informó de que la multinacional busca emplazamientos para su primera tienda propiamente dicha en la comunidad, dentro de un plan para abrir 15 establecimientos compactos en España durante los próximos años.

Badajoz figura entre las ciudades que podrían encajar en ese modelo por población, área de influencia y cercanía con Portugal. Entre las ubicaciones apuntadas se encuentran El Faro y el centro comercial Conquistadores, aunque por el momento no existe una apertura confirmada.

Mientras esa posible expansión se concreta o no, el movimiento inmediato se produce en Cáceres: Ikea abandona el local del Ruta de la Plata y el centro comercial prepara ya su sustitución. La nueva marca permanece todavía bajo confidencialidad, pero el complejo sostiene que su nombre será anunciado próximamente.