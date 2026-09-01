El Museo del Madruelo de Cáceres avanza y ya no permite aparcar

Las obras del futuro Museo del Madruelo de Cáceres continúan su curso y suben una marcha este martes. A partir de este 1 de septiembre deja de estar permitido aparcar en el parking continuo al solar, con capacidad para una veintena de vehículos. El motivo, según anuncian los numerosos carteles de la zona, es el "inicio de las obras".

Actualmente es visible alguna maquinaria que estos meses estivales se ha encargado de preparar el terreno. Pero a partir de ahora, las maravillosas vistas al Santuario de la Montaña que se ven desde la calle Tenerías se perderán por una buena causa: uno de los mayores proyectos urbanos que proyecta Cáceres para los próximos años, con la vista puesta a 2031.

Galería | Así se encuentran las obras del Museo del Madruelo de Cáceres / Pablo Parra

El cierre de este espacio marca así un nuevo momento en un proyecto que durante años ha estado condicionado por trámites urbanísticos, modificaciones y diferentes fases de planificación. Ahora, el futuro museo empieza a tomar forma sobre el terreno y la zona de la Ribera del Marco está llamada a experimentar una importante transformación durante los próximos dos años.

El Museo de El Madruelo contará con una inversión de 12,9 millones de euros, financiados por la Junta de Extremadura, y tendrá un plazo de ejecución de 24 meses. Si se cumplen las previsiones, las obras estarán terminadas durante el segundo semestre de 2028.

Un edificio que busca no imponerse

El proyecto ha sido diseñado por el arquitecto Patxi Mangado, Premio Nacional de Arquitectura, y parte de una idea que condiciona buena parte de su diseño: que el museo no compita con el paisaje de Cáceres, sino que se integre en él.

Mangado ha definido la propuesta como un museo 'silencioso'. No porque pretenda pasar desapercibido, sino porque busca que el edificio pueda leerse como una parte más de la ciudad. Para ello, el proyecto evita un gran volumen único y apuesta por una construcción fragmentada en diferentes piezas, adaptada a la escala y al entorno de la Ribera del Marco.

Carlos Gil

La elección del emplazamiento tampoco es casual. El futuro museo se situará en un espacio de transición entre la ciudad histórica y las zonas más contemporáneas, en un entorno que el Ayuntamiento quiere convertir progresivamente en un nuevo eje urbano y peatonal.

La propuesta se organiza alrededor de patios interiores, que además de aportar luz y generar diferentes espacios dentro del conjunto cumplen una función climática. La arquitectura busca aprovechar la ventilación natural y la inercia térmica de los materiales para reducir la dependencia de sistemas mecánicos.

El hormigón con textura pétrea y la cerámica tendrán un protagonismo especial, en un intento de establecer un diálogo con los materiales y la arquitectura tradicional de Cáceres. La intención es que el edificio pueda integrarse progresivamente en el paisaje en lugar de aparecer como un elemento completamente ajeno.

14.000 piezas de cerámica y una colección de instrumentos

Más allá de la arquitectura, el gran atractivo del proyecto estará en lo que ocurrirá dentro del edificio. El Museo de El Madruelo albergará la colección de la Fundación La Fontana, compuesta por más de 14.000 piezas de cerámica, además de una importante colección internacional de instrumentos musicales.

El nuevo equipamiento permitirá convertir estos fondos en un recurso cultural abierto al público y ampliar la oferta museística de la ciudad. La cerámica y la música serán, de hecho, los dos grandes ejes alrededor de los que se ha planteado la distribución interior del museo.

Infografía del Museo de El Madruelo en su interior. / EL PERIÓDICO

La propuesta arquitectónica juega también con la manera en que ambos contenidos serán mostrados. Las salas destinadas a los instrumentos musicales tendrán una entrada de luz perimetral, mientras que las dedicadas a la cerámica recurrirán principalmente a la iluminación cenital.

Una pieza para transformar la Ribera del Marco

El proyecto no pretende quedarse en el edificio. Una de las grandes aspiraciones asociadas al Museo del Madruelo es que su construcción sirva para revitalizar la Ribera del Marco y mejorar la conexión de esta zona con el resto de la ciudad.

El entorno del museo está llamado a ganar protagonismo dentro de los planes de transformación urbana de Cáceres, con nuevos recorridos peatonales y espacios que permitan conectar la Ciudad Monumental con los barrios y áreas próximas, como la plaza de Santiago, también con una futura reforma sobre la mesa. En este esquema, el museo funcionará como algo más que un lugar donde acudir a visitar una exposición: será también un nuevo punto de referencia dentro de la ciudad.

Galería | Así se encuentran las obras del Museo del Madruelo de Cáceres / Pablo Parra

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, defendió precisamente esa dimensión del proyecto y lo definió como una infraestructura "llamada a marcar un antes y un después" para la ciudad. El Madruelo se encuadra además dentro de la estrategia cultural con la que Cáceres afronta su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031.

La llegada de las máquinas al solar y el cierre del aparcamiento son, por tanto, una de las primeras consecuencias visibles de una transformación que irá mucho más allá de la parcela. Durante los próximos meses, el espacio que hasta ahora permitía estacionar junto al futuro museo irá dejando paso a la estructura del nuevo edificio.

Y con ello también cambiará una de las estampas actuales de la calle Tenerías. El lugar desde el que todavía se puede contemplar la Montaña quedará progresivamente ocupado por una infraestructura llamada a convertirse en una de las grandes apuestas culturales y urbanísticas de Cáceres para la próxima década.