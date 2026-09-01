Pepe Correonero, el cacereño que concursó en 'MasterChef 14', regresa a la ciudad: "Como se vive aquí no se vive en ningún sitio"

Pepe Correonero fue uno de los concursantes cacereños más destacados de la 14.ª edición de 'MasterChef España', emitida este año, donde logró convertirse en uno de sus semifinalistas. Tras su regreso a Extremadura, después de dejar atrás su etapa en Madrid, Correonero hace balance de su paso por el concurso, recuerda los momentos que le resultaron más complicados y comparte los detalles del nuevo proyecto en el que se encuentra inmerso.

Una oportunidad que nunca imaginó

"La cocina siempre me ha gustado, pero la verdad es que nunca pensé en apuntarme a MasterChef. Fue mi novia la que un día decidió inscribirme en el casting. Tuve que hacer un vídeo cocinando en casa y fue ella misma quien me lo grabó. Parecía algo que iba a quedar simplemente en una anécdota, pero al final pasé a las pruebas del casting. El casting fue en Madrid y, cuando llegué, vi a muchísima gente y a compañeros que, en ese momento, pensaba que tenían bastante más nivel que yo. Pero también es verdad que MasterChef no busca a cocineros profesionales, porque si lo fueran, el concurso no tendría mucho sentido. Hice las pruebas y finalmente me cogieron. Fue una experiencia muy buena, algo que nunca pensé que iba a vivir, pero por una cosa o por otra acabé allí y disfruté muchísimo. Evidentemente, yo quería ganar, pero finalmente no pudo ser. Estuve a punto de llegar a la final y creo que también tuve un poco de mala suerte. Los postres son lo que peor se me da y, precisamente, me tocó enfrentarme a una prueba de eliminación. Hubo compañeros que lo hicieron mejor que yo y terminé saliendo del concurso. Aun así, estoy muy contento porque conseguí estar durante todos los programas y llegar muy lejos", explica Correonero.

La convivencia, uno de los mayores retos

Asimismo, el exconcursante define su paso por MasterChef como una experiencia dura, especialmente por los tres meses de desconexión de su familia y de su vida cotidiana. Considera que para afrontar el concurso es necesario tener mucha resiliencia y capacidad para adaptarse a una situación completamente diferente, en la que la convivencia adquiere un papel fundamental. Para Correonero, convivir durante tanto tiempo con otras 15 personas fue una de las partes más complicadas de la experiencia. Los días de grabación permitían salir de la casa, pero durante los periodos en los que no había rodaje, especialmente los fines de semana, permanecían encerrados. "Si terminábamos de grabar un viernes, estábamos todo el fin de semana en la casa", explica, señalando que esos momentos eran especialmente duros.

A esta situación se sumaba la tensión propia de una competición en la que todos los concursantes tenían el mismo objetivo, llegar lo más lejos posible y ganar. Durante el tiempo que permanecían en la casa, además, aprovechaban para estudiar y prepararse para el siguiente programa. Aunque la organización no les adelantaba qué pruebas iban a encontrar, los participantes podían intuir qué contenidos podían entrar y trataban de prepararse para afrontarlos de la mejor manera posible.

De visitador médico a emprendedor cárnico

En la actualidad, y una vez finalizada su participación en el programa, Correonero ha decidido dar un nuevo rumbo a su trayectoria profesional. Tras dejar su trabajo como visitador médico, ha puesto en marcha un proyecto vinculado al sector ganadero y a la producción cárnica de Extremadura, aprovechando que su familia cuenta con una finca en Brozas. Su objetivo es acercar directamente al consumidor la carne de ternera de Extremadura a través de una carnicería online, facilitando el acceso a un producto de calidad y, al mismo tiempo, dando mayor visibilidad a la producción de la región. Correonero considera que Extremadura cuenta con un importante potencial ganadero, pese a que otras zonas, como Galicia y su conocida ternera rubia gallega, tienen una mayor proyección y reconocimiento entre los consumidores. Con este proyecto pretende precisamente poner en valor la calidad de la carne extremeña y dar a conocer las posibilidades de un producto que, según defiende, merece tener una mayor presencia y reconocimiento fuera de la región.

"Yo trabajaba y vivía en Madrid, pero he decidido dejarlo todo para apostar por este proyecto y volver a Extremadura. Soy de los que piensa que, en cuanto a calidad de vida, como se vive aquí no se vive en ningún sitio. Estoy muy contento con la decisión que he tomado y con esta nueva etapa que comienzo en mi tierra".