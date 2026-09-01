La reforma de Virgen de la Montaña se encarece 600.000 euros tras la renuncia de la adjudicataria

La reforma integral de la avenida Virgen de la Montaña de Cáceres volverá a salir a licitación con un presupuesto de 3,3 millones de euros, frente a los 2,7 millones de la convocatoria anterior, lo que supone un incremento de 600.000 euros, en torno a un 20%, después de que la empresa que resultó adjudicataria renunciara finalmente a ejecutar las obras.

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha confirmado a el Periódico Extremadura (antes de participar en el acto de la Concilioteca municipal) que el Ayuntamiento ya trabaja en la actualización económica del proyecto para adaptarlo a los precios actuales del mercado y poder iniciar un nuevo procedimiento de contratación.

Fotogalería | El alcalde con los niños de la Concilioteca / Álvaro Quintanilla

Informes técnicos

La previsión municipal es que, una vez incorporados los informes técnicos al expediente, se genere el crédito necesario y la actuación vuelva a licitarse “con carácter inminente”.

La decisión de elevar el presupuesto llega después del primer intento de contratación, al que únicamente concurrió una empresa, que posteriormente resultó adjudicataria y terminó renunciando a la ejecución. Según ha explicado Mateos este martes en Alcaldía, la constructora habría constatado las dificultades de afrontar una actuación de estas características con las condiciones económicas contempladas inicialmente.

Mateos afirma que las administraciones públicas están afrontando una situación de “muchísima volatilidad” en los precios, no solo de los materiales, sino también de los combustibles

El alcalde ha atribuido el desfase principalmente a la evolución de los costes durante el periodo transcurrido entre la redacción del proyecto y su licitación. En este sentido, ha señalado que las administraciones públicas están afrontando una situación de “muchísima volatilidad” en los precios, no solo de los materiales, sino también de los combustibles, lo que puede provocar que los presupuestos queden desactualizados cuando llega el momento de contratar las obras.

Mateos ha explicado que esta situación está afectando a la contratación pública porque las empresas pueden optar por no presentarse a determinados concursos cuando consideran que los importes no se ajustan a los costes reales de ejecución. En otros casos, como el de Virgen de la Montaña, las compañías pueden concurrir inicialmente y renunciar posteriormente al contrato al comprobar las dificultades económicas que plantea su ejecución.

Riesgo empresarial

A esta evolución de los precios se suma, según el alcalde, la duración prevista para determinadas actuaciones. Los contratos con plazos prolongados obligan a las empresas a asumir el riesgo de que los costes continúen aumentando durante el periodo de ejecución, una circunstancia que puede comprometer la viabilidad económica de los trabajos.

La actualización económica encargada por el Ayuntamiento antes del verano ha situado el incremento necesario en torno a los 600.000 euros, aproximadamente un 20% sobre el importe de la anterior licitación. Con esta revisión, el presupuesto de la nueva convocatoria se elevaría hasta los 3,3 millones de euros, una vez completada la tramitación administrativa correspondiente.

Mateos ha defendido que la reforma de la avenida Virgen de la Montaña constituye una actuación prioritaria para el equipo de Gobierno y ha asegurado que el incremento presupuestario permitirá adaptar el contrato a la situación actual del mercado y volver a buscar empresas interesadas en ejecutar la obra.

La nueva licitación se producirá así después de un primer procedimiento fallido por la renuncia de la adjudicataria y con un presupuesto sensiblemente superior al inicialmente previsto. El Ayuntamiento confía en que la actualización de los precios permita que la actuación resulte viable para las empresas y pueda finalmente ejecutarse una reforma integral que llevaría asociada una inversión de 3,3 millones de euros.