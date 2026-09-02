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Participación ciudadana

Cáceres busca voluntarios para Las Noches del Patrimonio: horario, funciones y cómo apuntarse

El Ayuntamiento de Cáceres ha abierto la convocatoria de voluntariado para Las Noches del Patrimonio, que se celebrarán los días 11 y 12 de septiembre. Los participantes colaborarán de 19.00 a 00.00 horas en accesos, información al público y apoyo organizativo.

Fotogalería | Así se vivió la Noche del Patrimonio en Cáceres

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Fotogalería | Así se vivió la Noche del Patrimonio en Cáceres / Jorge Valiente

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Miguel Ángel Muñoz Rubio

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Cáceres

El Ayuntamiento de Cáceres anima a los vecinos a participar como voluntarios en Las Noches del Patrimonio 2026, una de las grandes citas culturales de septiembre en la ciudad y que este año se extenderá durante dos jornadas, el viernes 11 y el sábado 12.

La convocatoria busca formar un equipo que colabore en el desarrollo de una programación que atraerá a numerosos visitantes a los espacios patrimoniales de la capital cacereña. El consistorio plantea el voluntariado como una oportunidad para vivir el evento "desde dentro" y participar directamente en su organización.

El concejal de Turismo, Ángel Orgaz, ha señalado que la colaboración ciudadana será especialmente importante ante la dimensión de la programación prevista. "Tenemos por delante una amplísima programación durante los días 11 y 12 de septiembre y la colaboración de todos es fundamental para garantizar el buen desarrollo de todas las actividades", ha afirmado.

Vídeo | Así se vive la Noche del Patrimonio en Cáceres

Vídeo | Así se vive la Noche del Patrimonio en Cáceres

Jorge Valiente

Orgaz ha vinculado además la movilización del voluntariado con la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura. "En el marco de nuestra candidatura a Capital Europea de la Cultura, es muy importante demostrar que Cáceres cuenta con una ciudadanía comprometida e implicada con su ciudad, con su patrimonio y con los grandes eventos que en ella se celebran", ha señalado.

De controlar aforos a informar a los visitantes

Las personas que se inscriban tendrán diferentes cometidos durante las dos noches. Entre las funciones previstas se encuentran el control de aforos y accesos en monumentos y actuaciones, el apoyo a la organización de las actividades y la información y atención al público.

También podrán colaborar en tareas de prevención y vigilancia y en la atención ante posibles incidencias que puedan producirse durante el desarrollo de la programación.

El horario establecido para el voluntariado será de 19.00 a 00.00 horas. Aunque no se establece como requisito participar en las dos jornadas, el Ayuntamiento recomienda que quienes tengan disponibilidad colaboren tanto el 11 como el 12 de septiembre para facilitar la distribución de los equipos y garantizar su continuidad.

Una reunión antes del evento

Antes de Las Noches del Patrimonio se celebrará una reunión organizativa con las personas inscritas. En ella se detallarán las funciones de cada voluntario, la composición y distribución de los diferentes equipos y el funcionamiento general del dispositivo.

Cartel anunciador.

Cartel anunciador. / El Periódico

Cada participante recibirá durante las jornadas una camiseta y una mochila. El Ayuntamiento señala que el material entregado incluirá además dos bocadillos, un tentempié y agua.

Las personas interesadas pueden formalizar su inscripción a través del formulario habilitado por el Ayuntamiento.

El patrimonio, protagonista en septiembre

Las Noches del Patrimonio convertirán durante dos jornadas el conjunto histórico cacereño en escenario de actividades culturales y aperturas especiales. La edición llega además en un año especialmente simbólico para Cáceres, que celebra cuatro décadas desde su declaración como Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

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La cita se integra también en un momento de especial proyección cultural para la ciudad, inmersa en su carrera para convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031. El Ayuntamiento pretende que la implicación de los propios cacereños forme parte de esa imagen de ciudad participativa que quiere proyectar durante los próximos meses.

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