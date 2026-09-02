Cáceres lanza casi 500 encuestas para decidir qué necesitan sus jóvenes hasta 2029

Cáceres ha puesto en marcha el proceso para elaborar su Plan Local de Juventud 2026-2029, el documento con el que el ayuntamiento pretende ordenar y definir las políticas municipales destinadas a la población joven durante los próximos años.

El concejal de Juventud y Pedanías, Jaime Jabato, ha informado este martes en la Comisión Informativa de Juventud del inicio de la tramitación. El primer paso será realizar un diagnóstico actualizado sobre la realidad de los jóvenes de Cáceres y sus pedanías y abrir después un proceso de participación antes de decidir las medidas concretas.

El Ayuntamiento pretende que el documento vaya más allá de una relación genérica de objetivos. Cada actuación deberá determinar quién será responsable de ejecutarla, a qué población se dirige, con qué colaboradores podría desarrollarse, qué vías de financiación existen y cómo se medirán sus resultados.

"No queremos un documento que se quede en una declaración de intenciones. El objetivo es disponer de una herramienta de planificación que nos permita saber qué queremos hacer, quién debe hacerlo, con qué recursos y cómo vamos a medir los resultados", ha afirmado Jabato.

Cerca de 500 cuestionarios

La primera fase tendrá como eje un diagnóstico participativo de la juventud cacereña. Para elaborarlo se combinarán datos oficiales con distintas fórmulas para recoger directamente las opiniones y necesidades de la población.

Está prevista la realización de cerca de medio millar de cuestionarios, tanto por internet como de manera presencial. Se dirigirán a distintos grupos de edad y también a profesionales relacionados con el ámbito juvenil.

A las encuestas se sumarán cuatro grupos focales de debate. En ellos participarán jóvenes de diferentes edades, profesionales, asociaciones y entidades que trabajan habitualmente con este sector de la población.

El Ayuntamiento realizará además diez entrevistas en profundidad con personas consideradas informantes clave por su conocimiento de la situación juvenil de Cáceres. Entre los perfiles previstos figuran técnicos de juventud, educadores y representantes del Instituto de la Juventud de Extremadura, el Consejo Local de la Juventud de Cáceres y la Universidad de Extremadura.

Los jóvenes podrán priorizar las propuestas

Una vez recopilados y analizados esos datos comenzará una segunda fase de co-creación y validación. El proceso incluirá dos grupos abiertos en los que jóvenes y profesionales podrán conocer las principales conclusiones del diagnóstico, ordenar las necesidades detectadas por importancia y plantear propuestas para incorporarlas al documento.

"Queremos que los jóvenes sean protagonistas de las políticas que les afectan", ha señalado Jabato. El concejal ha defendido un procedimiento "abierto, plural y participativo" que permita recoger perspectivas diferentes en función de la edad, el perfil y la realidad de cada participante.

El edil ha explicado que la metodología seguirá tres pasos: "Escuchar primero, analizar después y, a partir de ahí, definir las actuaciones que realmente necesitan nuestros jóvenes".

La tercera fase culminará con la redacción definitiva del plan. En ella se establecerán los ejes estratégicos y las medidas consideradas prioritarias para el periodo comprendido entre 2026 y 2029.

Medidas con responsables, plazos e indicadores

Una de las condiciones planteadas es que las propuestas puedan ser evaluadas posteriormente. Cada medida deberá disponer de una ficha en la que consten el área municipal encargada, los agentes que colaborarán, sus destinatarios, las posibles fuentes de financiación, el calendario y los indicadores de ejecución e impacto.

El plan tendrá además carácter transversal, por lo que las políticas específicamente juveniles deberán coordinarse con otras áreas municipales.

El documento incorporará las aportaciones relacionadas con la Agenda Urbana de Cáceres, especialmente en materias como la generación de oportunidades, el empoderamiento juvenil y la retención y atracción de talento, cuestiones que el consistorio quiere situar entre las prioridades de la futura planificación.

También deberá guardar coherencia con la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura 2031 e incorporar las dimensiones cultural, creativa, europea y participativa relacionadas con la juventud.

18.089 euros y tres meses para redactarlo

El contrato para elaborar el nuevo plan tendrá un presupuesto máximo de 18.089,50 euros, IVA incluido, y un plazo máximo de ejecución de tres meses desde su formalización.

Durante ese periodo deberán completarse el diagnóstico, el proceso de participación, la fase de co-creación, la validación de las propuestas y la redacción del documento definitivo.

El calendario municipal contempla que las primeras medidas concretas recogidas en el nuevo Plan Local de Juventud puedan comenzar a implantarse en 2027.

Jabato ha recordado que disponer de este documento es uno de los compromisos asumidos por el alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, para la actual legislatura. El objetivo del gobierno municipal, según ha explicado, es que el plan esté implementado antes de finalizar el mandato y que las inquietudes expresadas durante el proceso participativo se traduzcan finalmente en actuaciones "concretas, realistas y evaluables".