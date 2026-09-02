De las castañuelas al flamenco: Cáceres estrena su Danza Española profesional

La Danza Española tendrá por primera vez su propia vía dentro de las enseñanzas profesionales de danza de Extremadura. La Junta ha convocado las pruebas de acceso y el proceso de matriculación para el curso 2026-27 en esta nueva especialidad, que se impartirá en el Conservatorio Profesional de Danza Sagrario Ruiz-Piñero de Cáceres.

La convocatoria llega después de que el Decreto 156/2026, de 28 de julio, modificara la normativa autonómica para incorporar la Danza Española a las enseñanzas profesionales de danza de la comunidad. La especialidad no pudo incluirse en la convocatoria ordinaria publicada en abril porque todavía no formaba parte de la ordenación curricular extremeña. Ahora, la Consejería de Educación ha tenido que realizar una convocatoria específica para permitir el acceso al primer curso.

La nueva formación reunirá diferentes disciplinas vinculadas a la danza española. Los aspirantes tendrán que superar una prueba de acceso dividida en cuatro ejercicios, con los que se evaluarán sus aptitudes técnicas, artísticas y musicales. El primero consistirá en ejercicios de base académica en barra y centro, acompañados al piano por profesorado del conservatorio, y tendrá una duración máxima de 45 minutos.

El segundo ejercicio será el más amplio y estará dedicado específicamente a la especialidad. Los aspirantes deberán realizar variaciones que incluirán escuela bolera y danza estilizada, braceos y toques de castañuelas, además de ejercicios de flamenco y folklore. Esta prueba podrá prolongarse durante un máximo de 90 minutos.

La evaluación se completará con una improvisación sobre un fragmento musical, de un máximo de tres minutos, y con una prueba específica para valorar las aptitudes musicales de los candidatos, especialmente su capacidad rítmica y de audición activa. Para superar el proceso no bastará con obtener una buena media: será necesario alcanzar al menos cinco puntos en cada uno de los cuatro ejercicios. La calificación final será la media aritmética de las cuatro puntuaciones.

El plazo ya está abierto

La resolución publicada este lunes establece un plazo de 15 días hábiles, contados desde el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, para presentar las solicitudes de admisión. Los aspirantes deberán presentar una única solicitud y podrán obtener el modelo correspondiente tanto en el propio Conservatorio, en la plaza de San Jorge, como a través del punto de acceso general electrónico de la Junta de Extremadura.

La solicitud podrá realizarse por vía electrónica o presencial. En el primer caso será necesario disponer de un sistema de identificación y firma electrónica; quienes opten por la vía presencial podrán acudir a las dependencias administrativas del conservatorio o a las Oficinas de Asistencia a la Ciudadanía integradas en el Sistema de Registro Único de la Junta.

Una vez realizadas las pruebas, quienes obtengan plaza dispondrán de un máximo de diez días desde la adjudicación para formalizar la matrícula en el centro. La convocatoria incluye además el modelo específico para la matrícula en primero de las enseñanzas profesionales de Danza Española.

Con esta convocatoria, la nueva especialidad comienza oficialmente su recorrido en Extremadura. Castañuelas, escuela bolera, danza estilizada, flamenco y folklore formarán parte desde este curso de una enseñanza profesional que hasta ahora no estaba incorporada a la oferta curricular de la comunidad.