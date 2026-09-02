Domingo Barbolla, sociólogo de Cáceres: "Para comprender lo que pasa en Ceuta"

Las ciencias sociales nos deben ayudar a entender de los acontecimientos en nuestra incesante cotidianidad más allá de las miradas ideológicas que no siempre acaparan la razón. Será, mediante esta razón a la que nos referimos, desde donde analizaremos los acontecimientos de Ceuta. Es sabido que los seres humanos han formado unidades de convivencia de 60.000 formas distintas, es decir, de esas tantas culturas con el ánimo de sobrevivir en las continuas adaptaciones al ecosistema en el que se desarrolla la vida humana.

Cada cultura genera unas pautas que ordenan la realidad de esos pueblos y mantener las mismas es el entramado básico para poder sobrevivir como colectividad. Ese orden está cimentado en el tiempo común en el que se respetan unas pautas por casi toda la comunidad. El cambio repentino de esas pautas desordena el equilibrio necesario para vivir en sociedad. Este será el caso de Ceuta, un orden roto por la llegada de miles de personas en un breve periodo de tiempo en el que no es posible adaptar a la lógica imperante. Nada tiene que ver, por tanto, con racismo u otros apelativos con que se les quiera definir, bien sean negativos o positivos: falta de caridad, justicia…

El orden necesario para la convivencia se rompe y, entonces, surge la respuesta de los ceutíes, que no es más que defender su normalidad, es decir, las normas aceptadas por todos en la convivencia cotidiana: nadie acampa en la playa, ni en los parques, ni piden comida, ni apedrean a los cuerpos de seguridad y un largo etcétera que conforma la normalidad de los pueblos. Ocurriría igual en cualquier comunidad humana, sean estas de cualquier lugar del mundo, abiertos o no a los que llegan de “fuera”. Atengámonos a esta lógica de la convivencia y no juzguemos fuera de la razón.