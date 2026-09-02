El Hilton Palacio de Godoy cumple un año como nueva puerta internacional de Cáceres

Hace un año, un viajero procedente de Corea del Sur estrenaba las habitaciones del reformado Palacio de Godoy y ponía en marcha una nueva etapa para uno de los edificios históricos de Cáceres. Doce meses después, el balance ofrece un dato que permite medir el alcance de aquella apuesta: el 40% de los huéspedes que ha recibido el hotel procede de fuera de España. En un establecimiento de 73 habitaciones, la cifra refleja la dimensión internacional que ha adquirido el proyecto desde su apertura. Un proyecto que ahora afronta su segunda etapa con algunos cambios (como la figura de su nuevo chef) tras reforzar su estructura financiera.

Hay, además, una perspectiva histórica que da otra dimensión al aniversario. Entre la construcción del palacio, en 1563, y su transformación en hotel (2025) han transcurrido 462 años. El edificio que fue residencia de Francisco de Godoy, personaje vinculado a la historia de América y de Lima, vuelve ahora a proyectar hacia el otro lado del Atlántico desde el corazón del conjunto monumental cacereño.

Staff actual del Hilton Palacio de Godoy de Cáceres. / CEDIDA

La transformación del inmueble en hotel supuso una inversión superior a 14 millones de euros y permitió recuperar para uso turístico un edificio del siglo XVI situado en la plaza de Santiago. El establecimiento, gestionado bajo la marca Curio Collection by Hilton, se convirtió además en el primer hotel de la cadena internacional en Extremadura.

El proyecto fue impulsado por la firma hispano-peruana SCIPION Real Estate y planteó desde el inicio una combinación de patrimonio, alojamiento de alta gama y una identidad vinculada a la conexión histórica entre Extremadura y América. Sus 73 habitaciones se completan con espacios gastronómicos, salones, spa, piscina y una terraza en altura (rooftop) con vistas sobre el conjunto histórico de Cáceres.

Nueva cartelería que indica el restaurante, el cocktail bar y el 'rooftop'. / EDUARDO VILLANUEVA

462 años después, el palacio vuelve a mirar hacia América

La historia del Palacio de Godoy es la de un edificio que ha cambiado de función sin abandonar su posición dentro de la ciudad. Su última transformación lo ha situado en Curio Collection by Hilton, una marca de establecimientos singulares de la cadena estadounidense en la que la arquitectura y la historia de cada inmueble forman parte de la experiencia del huésped.

La elección del palacio tampoco fue casual. El proyecto recuperó un edificio del siglo XVI y convirtió su propia historia en parte del relato turístico. La idea del “tornaviaje cultural”, el recorrido de ida y vuelta entre Extremadura y América, sirve como hilo conductor de una propuesta que tiene en Francisco de Godoy uno de sus principales referentes.

Ese relato se extiende a los propios espacios del establecimiento. La arquitectura y el interiorismo incorporan referencias al viaje y al intercambio cultural, mientras que los jardines combinan especies autóctonas y americanas. La propuesta gastronómica de Mamay Aldana completa esa conexión con una cocina en la que confluyen productos y tradiciones de Extremadura y Perú.

La ubicación en la plaza de Santiago, dentro del conjunto monumental y a pocos metros de la Plaza Mayor, permite además que el hotel forme parte del recorrido turístico de la ciudad. Sus espacios gastronómicos, patio y terraza se han planteado también como lugares abiertos a visitantes que no se alojan en el establecimiento, reforzando su relación con Cáceres y con la actividad turística de la ciudad.

La inauguración del Hotel Hilton de Cáceres, en imágenes /

La dimensión empresarial del proyecto también ha evolucionado durante este primer año. En marzo de 2026, la sociedad Palacio de Francisco Godoy SL, vinculada al establecimiento, ejecutó una ampliación de capital de 1,5 millones de euros, según consta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. La operación elevó su capital social desde 4,53 millones hasta 6,03 millones de euros, un incremento del 33,1%.

La ampliación se produjo apenas seis meses después de la apertura y en plena fase de consolidación del nuevo activo hotelero. El dato refleja un refuerzo de los recursos propios de la sociedad, aunque la información registral no especifica que el capital ampliado tenga un destino concreto dentro del hotel.

De Corea del Sur al 40% de clientes internacionales

El dato del 40% de huéspedes extranjeros constituye uno de los principales indicadores del primer año de actividad. El primer cliente llegó desde Corea del Sur y, doce meses después, cuatro de cada diez personas alojadas en el hotel proceden de otros países.

Para el promotor del proyecto, Fernando Palazuelo, la apertura de un establecimiento con una personalidad tan marcada como la del Palacio de Godoy representaba "un reto", pero también una oportunidad para crear un nuevo referente turístico en la ciudad. “Estamos muy orgullosos del equipo y de la acogida que hemos recibido en Cáceres”, ha señalado con motivo del aniversario.

La llegada de Hilton incorporó además a Cáceres una marca hotelera internacional que hasta entonces no tenía presencia en Extremadura. El objetivo era aprovechar el atractivo patrimonial de la ciudad para captar visitantes de otros mercados y, al mismo tiempo, utilizar la historia del propio edificio para reforzar la identidad del establecimiento.

La conexión internacional forma parte también de la propia experiencia que el hotel quiere ofrecer. Desde la llegada, los huéspedes reciben una introducción al palacio, a la ciudad y a su patrimonio, dentro de una propuesta que combina el edificio histórico con arte contemporáneo, gastronomía y referencias a la relación histórica entre Cáceres y América.

Ahora, cumplido el primer año, el Palacio de Godoy afronta una segunda etapa con la intención de seguir aumentando su presencia en la ciudad. Su director, Jaime Garrido, resume esa estrategia en el objetivo de “seguir posicionando el hotel en la ciudad”, acompañado de una renovación de su propuesta gastronómica.

En esta nueva fase, el establecimiento ha incorporado al chef Carlos González al frente de la cocina y prepara una nueva carta para Mamay Aldana, que comenzará a funcionar el 8 de septiembre (Día de Extremadura). La renovación forma parte de la estrategia del hotel para reforzar su oferta y continuar creciendo en Cáceres como una de las nuevas puertas de entrada de la ciudad para quienes llegan desde fuera de España.