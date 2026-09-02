Identificado uno de los jóvenes que llenó de grafitis Fuente Hinche en Cáceres: llevaba 11 botes de spray

La Policía Local de Cáceres ha identificado a uno de los presuntos autores de las pintadas realizadas en Fuente Hinche, el histórico enclave situado junto al Parque del Príncipe que apareció recientemente cubierto de grafitis apenas dos meses después de haber sido recuperado por el Ayuntamiento.

Los hechos ocurrieron el pasado 20 de agosto, según ha informado este miércoles el consistorio. Fue un ciudadano quien alertó a la Policía Local de que dos jóvenes estaban realizando pintadas en la zona.

Una dotación se desplazó hasta Fuente Hinche y consiguió interceptar e identificar a uno de ellos. El segundo, sin embargo, salió huyendo en dirección al Parque del Príncipe cuando advirtió la presencia policial.

Los agentes intervinieron al joven identificado 11 botes de pintura en spray de diferentes colores que llevaba consigo.

El episodio se produjo poco más de dos meses después de que el Ayuntamiento culminara la recuperación de Fuente Hinche, una actuación en la que destinó 3.000 euros y que había incluido precisamente la eliminación de los grafitis existentes y la renovación de la pintura del muro y del depósito.

"Tolerancia cero"

El concejal de Servicios Públicos y Seguridad, Pedro Muriel, ha condenado los hechos y ha advertido de que el Ayuntamiento mantendrá una política de "tolerancia cero contra este tipo de comportamientos.

"No vamos a permitir que el vandalismo vuelva a deteriorar aquello que acabamos de recuperar entre todos", ha señalado Muriel.

El edil ha incidido especialmente en que las pintadas se produjeron sobre un espacio que acababa de ser acondicionado con dinero público. "No podemos consentir que unos pocos vuelvan a destrozar en unos minutos lo que entre todos hemos recuperado", ha añadido.

El Ayuntamiento destaca además que fue la colaboración ciudadana la que permitió a los agentes acudir hasta el lugar mientras se estaban produciendo los hechos e identificar a uno de los implicados.

"Vamos a perseguir estos actos y a utilizar todos los medios a nuestro alcance para identificar a quienes dañan nuestro patrimonio y nuestros espacios públicos", ha asegurado Muriel.

Recuperada en junio

La recuperación de Fuente Hinche culminó el pasado mes de junio. Los trabajos comprendieron el desbroce de las zonas próximas y del acceso histórico, la retirada de residuos, barro y hojas acumuladas, la limpieza del vaso y de los elementos constructivos, la eliminación de pintadas y la renovación de la pintura.

La intervención permitió además volver a sacar a la luz las antiguas pilas de granito relacionadas con los diferentes usos que tuvo este enclave a lo largo de su historia.

Fuente Hinche está documentada desde el siglo XVIII y estuvo vinculada durante décadas al abastecimiento de agua, al abrevado del ganado y, especialmente, a las lavanderas cacereñas que acudían hasta este lugar.

Ahora, después de que las paredes recién acondicionadas aparecieran nuevamente cubiertas de grafitis, la Policía Local ha logrado identificar a uno de los presuntos responsables mientras continúa sin localizarse al segundo joven que huyó del lugar.