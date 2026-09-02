María Guardiola recuerda a las Carmelitas de Cáceres: "La mujer que soy les debe mucho"

La noticia de la marcha de las últimas religiosas Carmelitas que permanecían vinculadas al colegio Santa Cecilia de Cáceres ha sorprendido a muchos cacereños, especialmente a quienes estudiaron en el centro de la calle San Pedro de Alcántara. Después de 135 años de presencia ininterrumpida en la ciudad, la comunidad religiosa pone ahora fin a esta etapa.

Entre las miles de personas que pasaron por sus aulas se encuentra una antigua alumna con especial relevancia en la actualidad: la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola. Nacida en Cáceres en 1978, Guardiola ha querido acordarse de las religiosas tras conocerse su marcha y agradecerles una educación que, asegura, dejó una huella profunda en su generación: "Quiero darles las gracias. Por los valores que transmitieron a muchas generaciones de extremeñas y extremeños".

La presidenta recupera también uno de los lemas que acompañaron su formación en el colegio, "Amor y más amor, que nunca dice basta", para reconocer que aquella enseñanza sigue presente en su vida. "Lo aprendí en ‘Las Carmelitas’, mi colegio en Cáceres".

Un recuerdo al que suma el agradecimiento "por su comprensión y por su cercanía", convencida de que "la educación que perdura es la que se hace de corazón a corazón".

Guardiola cierra su mensaje con una frase especialmente personal sobre la influencia de aquellas religiosas en su trayectoria: "La mujer que soy les debe mucho".

Despedida tras 135 años

La despedida de Guardiola se produce en un momento especialmente simbólico para el centro, que afronta el final de la presencia de la comunidad religiosa después de 135 años en Cáceres. En el colegio quedaban ya únicamente cuatro religiosas, que tampoco residían en las instalaciones del centro y que han sido reubicadas en comunidades de Valladolid y León junto a otras hermanas.

Durante todo este tiempo, el Colegio Santa Cecilia ha sido el principal espacio desde el que las Carmelitas Vedruna han desarrollado en la ciudad la labor educativa inspirada en su fundadora, Santa Joaquina de Vedruna. Por sus aulas han pasado generaciones de cacereños y cacereñas y el centro, conocido popularmente como Las Carmelitas, se ha convertido en una parte reconocible de la historia educativa de la ciudad.

Fotogalería | Las Carmelitas de Cáceres / Pablo Parra

La marcha de la comunidad no supone, sin embargo, el final del colegio. El Santa Cecilia-Vedruna, fundado en 1890, mantiene su actividad y actualmente cuenta con más de 660 alumnos, desde Infantil hasta Bachillerato. El proyecto educativo continúa ahora sin la presencia de las religiosas, apoyado en la labor de la Fundación Vedruna Educación y en el desarrollo del Laicado Vedruna, que busca mantener vivo el carisma de la congregación a través de la participación de personas vinculadas al centro.

Las propias Carmelitas han querido que su despedida de Cáceres no sea únicamente una despedida, sino también un reconocimiento a quienes han formado parte de estos 135 años de historia. Su mensaje se dirige especialmente a familias, antiguos alumnos, profesores y trabajadores, pero también al conjunto de la ciudad, a la que aseguran haberse sentido profundamente unidas. "Nos vamos con dolor por dejar Cáceres después de 135 años", reconocen, aunque también destacan el cariño recibido. "Desde el primer momento hemos querido a esta ciudad y nos hemos sentido muy queridas por los cacereños".

Ahora, las religiosas dejan la ciudad, pero confían en que aquello que construyeron durante más de un siglo permanezca en el colegio y en quienes pasaron por él. Su despedida resume ese deseo en una frase: "Queremos deciros, sobre todo, gracias. Y que os queremos".