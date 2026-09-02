Rafa Mateos defiende que Cáceres está "muy limpia" y denuncia un "movimiento orquestado" con la basura: "Los barrenderos tienen todo mi apoyo"

El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, ha defendido el estado actual de limpieza de la ciudad y ha asegurado que la situación ha cambiado de manera significativa respecto a la existente hace dos años. Lo ha hecho durante una entrevista concedida a Onda Cero, en la que también ha salido en defensa de los trabajadores del servicio y ha pedido más responsabilidad a los vecinos. "Al igual que hace dos años Cáceres necesitaba mejorar en limpieza, sí tengo que decir que a día de hoy la ciudad de Cáceres es una ciudad que está limpia", ha afirmado Mateos.

El alcalde considera que Cáceres puede compararse actualmente con otras capitales y ciudades españolas y sostiene que la percepción de quienes la visitan también avala esa mejoría. "Podemos visitar cualquier ciudad de nuestro entorno, cualquier ciudad de nuestro país y comprobar el estado de limpieza en que se encuentra nuestra ciudad", ha señalado durante la entrevista. Mateos ha ido incluso más allá al referirse a los visitantes. Según ha asegurado, buena parte de los turistas con los que se puede hablar destaca precisamente la limpieza de Cáceres como una de sus impresiones positivas de la ciudad.

Son, en todo caso, valoraciones expresadas por el alcalde en Onda Cero y con las que ha querido marcar distancias respecto al escenario que él mismo reconoce que existía al comienzo del mandato.

Mateos no ha negado que hubiera problemas. De hecho, ha recordado que hace alrededor de dos años el Ayuntamiento tuvo que actuar ante las deficiencias detectadas en el servicio y abrir un expediente a la empresa encargada de la limpieza para exigir una mejora.

"Al igual que hace dos años hubo que hablar con ella y hubo que abrir un expediente para que mejorase el servicio, yo tengo que decir que ahora la ciudad de Cáceres es una ciudad que está muy limpia", ha afirmado.

El alcalde entiende que la empresa está cumpliendo actualmente y asegura que él mismo comprueba de manera habitual el estado de las calles. Mateos ha destacado que suele desplazarse andando por la ciudad y ha utilizado esa circunstancia para reforzar su valoración sobre la evolución del servicio.

"Este alcalde, que generalmente va andando a todos los sitios, lo comprueba", ha señalado.

Nuevos contenedores de mayor capacidad

Parte de la mejora que defiende el gobierno municipal pasa también por la renovación del sistema de recogida. Mateos ha explicado que el Ayuntamiento está sustituyendo numerosos contenedores por otros de mayor capacidad y más sencillos de utilizar.

El alcalde ha advertido, sin embargo, de que el funcionamiento del servicio no depende únicamente de la empresa concesionaria y ha colocado también una parte de la responsabilidad en el comportamiento ciudadano.

Ha citado como ejemplo las acumulaciones de bolsas alrededor de algunos puntos de recogida. "Cuando hay una parada de contenedores que está llena de basura fuera de los contenedores, no es porque la basura haya caído sola allí, sino porque alguien ha tirado la bolsa de basura fuera del contenedor", ha afirmado.

Contenedores de basura en la calle Antonio Silva de Cáceres. / Álvaro Quintanilla

Mateos ha reclamado así el "compromiso de los vecinos" para depositar correctamente los residuos y utilizar cada recipiente para el material correspondiente.

En concreto, ha pedido que el cartón procedente de los hogares se introduzca dentro del contenedor azul y que no se abandonen junto a las islas de recogida objetos o materiales que no corresponden a ese servicio.

"Los palés y los restos de material no se pueden acumular al lado de los contenedores", ha advertido.

Defensa de los barrenderos

El alcalde ha dedicado también parte de sus declaraciones a los trabajadores que cada día realizan las tareas de limpieza viaria en Cáceres.

Según ha explicado en Onda Cero, este mismo miércoles había compartido un rato con varios barrenderos del centro de la ciudad, quienes le trasladaron su malestar por determinados comentarios que reciben en las redes sociales.

Mateos les ha mostrado públicamente su respaldo. "En ocasiones se quejan ellos mismos del trato que reciben de algunos en las redes sociales y desde luego cuentan con todo mi apoyo", ha afirmado.

El regidor ha insistido en que mantener limpia una ciudad debe ser una tarea compartida entre el Ayuntamiento, la empresa encargada del servicio, los trabajadores y los propios ciudadanos.

Habla de un "movimiento orquestado"

La parte más política de la intervención ha llegado cuando Mateos ha respondido a las críticas sobre la limpieza. El alcalde considera que existe un "movimiento orquestado" para colocar este asunto en el centro de la confrontación política municipal.

"Algunos han pretendido hacer de la limpieza en esta ciudad su caballo de batalla para ganar elecciones municipales", ha afirmado en la entrevista.

No ha concretado en estas declaraciones qué personas o formaciones integrarían ese supuesto movimiento, pero sí ha defendido que, a su juicio, esa estrategia parte de una percepción que ya no se corresponde con el estado actual de las calles.

"Creo que desde luego están en el camino totalmente equivocado porque la ciudadanía a día de hoy percibe que la ciudad está limpia, mucho más limpia que hace dos años", ha sostenido.

Se trata nuevamente de la valoración política del propio alcalde, que contrapone su percepción sobre el estado de Cáceres con las críticas que recibe el servicio de limpieza.

Mateos ha cerrado esa reflexión con una frase también de marcado carácter político: "Yo jamás votaría a alguien que esté hablando mal de mi ciudad".

Sus declaraciones vuelven a colocar la limpieza en el debate municipal, aunque esta vez desde una posición muy distinta a la que, según reconoce el propio alcalde, existía hace dos años: Mateos admite que entonces había motivos para exigir mejoras a la empresa, pero sostiene que Cáceres ha corregido aquella situación y reclama ahora que ciudadanos y oposición reconozcan ese cambio.