Rock, rap, indie y electrónica sobre el escenario: tres días para descubrir la nueva música extremeña en Cáceres

Cáceres volverá a convertirse esta semana en punto de encuentro para la música extremeña con la celebración de la 18ª edición de Escenario AMEX, que se desarrollará los días 4, 5 y 6 de septiembre en el Foro de los Balbos. Organizado por la Asociación de Músicos de Extremadura (AMEX) con la colaboración del Ayuntamiento de Cáceres, la Diputación Provincial y el Espacio Belleartes, el festival mantiene su objetivo de servir de escaparate a artistas y bandas de la región y ofrecerles un escenario en el que presentar sus proyectos ante el público.

Galería | Presentación de la 18ª edición de Escenario AMEX de Cáceres / Álvaro Quintanilla

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Cáceres, Jorge Suárez, ha destacado en la presentación de la edición este martes que alcanzar las 18 ediciones supone la consolidación de un festival que "pone en valor el talento extremeño, el talento cacereño". Suárez ha defendido además el papel de la cultura como "motor que cambia la sociedad" y ha vinculado este respaldo a las aspiraciones de Cáceres en su carrera hacia la Capitalidad Europea de la Cultura 2031.

Desde la Diputación de Cáceres, el diputado Alberto Ortega Villarroel ha defendido el respaldo a un festival que, a su juicio, demuestra que hablar de cultura es hacerlo también de "creación, de empleo, de oportunidades y de identidad". "Detrás de cada artista y de cada banda hay muchas horas de trabajo, de ensayo y de esfuerzo", ha señalado.

Programación

La programación reunirá durante tres jornadas propuestas de distintos estilos. El viernes 4, a partir de las 21.30 horas, será el turno de Akotai MC, rapera procedente de Plasencia; HeadBang, formación cacereña de rock instrumental melódico, y Red n' Rebel, banda de hard rock integrada por músicos vinculados a Extremadura. El sábado actuarán DelSurf, con su propuesta de surf rock; Dijo Que Sí, desde Plasencia y dentro del pop-rock indie, y Le Mur, formación relacionada con el rock alternativo.

El domingo llegará una de las novedades que ya tuvo buena acogida en la pasada edición: Escenario AMEX Electrónico. Desde las 18.00 horas, Ángel Salomón, Iván Coletti, Didi Duke, Xevi y Luchi protagonizarán una jornada concebida en formato de fiesta electrónica para cerrar el festival.

El Foro de los Balbos acoge una nueva edición de Amex en Cáceres / Carlos Gil

Para el presidente de AMEX, Óscar Trigoso, la intención no es buscar grandes cifras de público, sino que Escenario AMEX permita "que la gente vaya y descubra las nuevas bandas, los nuevos artistas que se están moviendo". La dimensión del proyecto queda reflejada en sus 18 años de trayectoria: casi 200 artistas y grupos han pasado ya por el escenario, con la particularidad de que la organización ha intentado no repetir propuestas de una edición a otra.

Trigoso ha puesto el foco, además, en las dificultades que afrontan actualmente los músicos extremeños para mantener sus proyectos. "Cada vez está más complicado conseguir escenarios para los artistas extremeños, menos salas", ha señalado, antes de reclamar más oportunidades para unas bandas que deben asumir gastos de discos, grabaciones o videoclips para poder continuar sus carreras.

Accesibilidad

La edición de este año incorpora también una medida de accesibilidad durante la actuación de Dijo Que Sí. La intérprete Miriam Gallardo trasladará las canciones a lengua de signos durante el concierto, con el objetivo de facilitar que la propuesta pueda ser disfrutada también por personas sordas. A ello se suma la utilización, un año más, de vasos reciclables con la colaboración de la Asociación de Vecinos de la Ciudad Monumental.

Galería | Presentación de la 18ª edición de Escenario AMEX de Cáceres / Álvaro Quintanilla

El Foro de los Balbos se mantiene como escenario de esta cita después de que la organización haya encontrado en este espacio un lugar adecuado para acercar los conciertos al público. Trigoso considera que su ubicación facilita que los asistentes puedan acudir sin necesidad de desplazarse en coche y reivindica su uso como espacio musical, hasta el punto de referirse a él como "la Plaza de la Música".

Con 18 ediciones a sus espaldas y una mayoría de edad alcanzada, AMEX ya mira incluso hacia la vigésima edición, que pretende vincular a las celebraciones de 2031. Mientras tanto, la cita de este fin de semana volverá a poner sobre el escenario a una parte de la música que se está creando actualmente en Extremadura. "Invitar a la gente a que descubra las nuevas bandas, que no tengan miedo", resume Trigoso.