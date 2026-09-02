Tres planes para descubrir la cultura de Cáceres en el inicio de septiembre

Diversas opciones culturales en la ciudad.

Nueva aventura de peregrinación y senderismo

El proyecto 'Camino de Peregrinación: La Aventura del Descubrimiento' arrancará este martes 1 de septiembre con una primera jornada entre Cáceres y Torreorgaz, en un recorrido que combinará senderismo, convivencia y distintas actividades. La jornada comenzará con una salida simbólica desde Cáceres, acompañada de un desayuno de inicio de camino. Posteriormente, los participantes realizarán una marcha senderista de unos 15 kilómetros, de dificultad fácil y con una duración estimada de tres horas.

Tras una parada para tomar un aperitivo en Sierra de Fuentes, el grupo retomará el camino por la tarde con un segundo tramo de unos cinco kilómetros, también de dificultad fácil. La jornada concluirá con tiempo libre y descanso en la piscina municipal antes de la cena. La organización señala que se trata de una previsión del programa, por lo que los horarios y actividades podrían sufrir modificaciones durante el desarrollo de la jornada.

Cartel oficial del evento en Cáceres. / Cedida

El Ateneo de Cáceres acoge la muestra de videocreación 'Desenmascarados'

El Ateneo de Cáceres presenta desde este martes 1 de septiembre la exposición Desenmascarados y otras videocreaciones, una propuesta que invita al público a reflexionar sobre el panorama global y a desarrollar una mirada crítica sobre la realidad que lo rodea. La muestra podrá visitarse hasta el 15 de septiembre, de 17.30 a 21.00 horas, en el patio central del Palacio de Camarena, situado en la calle General Ezponda, 9. La iniciativa utiliza la videocreación como herramienta de reflexión y resistencia, con obras que plantean al espectador la necesidad de "quitar velos, mirar de frente y pensar críticamente" el mundo actual. La entrada es libre hasta completar aforo. El proyecto cuenta con el apoyo de la Diputación de Cáceres y COADE.

'Maravillosas Criaturas' llega a La Sindicalista Estudio

La galería de arte La Sindicalista Estudio acogerá desde este jueves, 3 de septiembre, la exposición 'Maravillosas Criaturas', una propuesta del artista El Loco del Pelo Rizo que sumerge al visitante en un universo de personajes sorprendentes, coloridos y llenos de personalidad. La muestra reúne animales humanizados, referencias orientales y elementos de ilustración, fantasía y humor, creando un imaginario en el que lo extraño y lo inesperado se convierten en protagonistas. La inauguración tendrá lugar a las 20.00 horas en la galería, situada en la calle Roso de Luna, 15, de Cáceres. La exposición ofrece la oportunidad de acercarse a una propuesta artística diferente y descubrir de cerca las particulares criaturas creadas por el artista.