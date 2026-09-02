El TSJEx cierra la puerta a equiparar los antiguos estudios de teatro con el grado de la ESAD

Quince antiguos alumnos de la Escuela de Teatro y Danza de Extremadura (ETYDEX) no podrán equiparar sus antiguos estudios con el actual título superior de Arte Dramático que imparte la ESAD de Extremadura en Cáceres. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha desestimado la demanda presentada por este colectivo, que llevaba años reclamando el reconocimiento oficial de la formación que cursaron en la antigua escuela, al considerar que se trataba de enseñanzas no regladas y que no pueden equipararse jurídicamente con los estudios superiores oficiales actuales.

La resolución judicial señala además que la antigua Escuela de Teatro y Danza estaba configurada expresamente por la normativa autonómica como un centro de formación no reglada

Casi una década

La sentencia pone fin por ahora a un largo recorrido administrativo y judicial iniciado hace casi una década. Los 15 afectados reclamaban que la Junta de Extremadura iniciara los procedimientos necesarios para conseguir la convalidación de sus asignaturas y la homologación de los diplomas obtenidos en la antigua escuela con el actual título de la Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura, cuya sede se encuentra (de momento y hasta que se produzca el desembarco de la Fundación Mapfre) en la plaza de San Jorge de Cáceres.

El origen del conflicto se remonta a 2017, cuando el colectivo acudió al Ministerio de Educación para solicitar el reconocimiento de sus estudios. En junio de aquel año, el entonces secretario general de Educación de la Junta remitió un escrito al Ministerio apoyando expresamente la petición de los antiguos alumnos y solicitando que se atendiera la “excepcionalidad y singularidad” del caso. La Administración autonómica sostenía entonces que, aunque la escuela no era un centro educativo oficial, su plan de estudios podía considerarse “cuasi similar” al currículo estatal de las enseñanzas de Arte Dramático.

En aquel mismo escrito, la Junta llegó a definir la antigua escuela como “el germen de la Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura”. Sin embargo, el Ministerio respondió en julio de 2017 que no cabía autorizar la convalidación de asignaturas ni la homologación con el actual título superior de Arte Dramático. La sentencia recuerda que la competencia para establecer las condiciones de homologación y equivalencia de títulos académicos corresponde al Estado.

Los afectados volvieron entonces a dirigirse a la Junta y solicitaron que iniciara las actuaciones necesarias para buscar una solución. La Asamblea de Extremadura llegó a aprobar en noviembre de 2018 una propuesta de impulso para que el Ejecutivo autonómico adoptara medidas correctoras ante la situación de los antiguos alumnos y creara un grupo de trabajo con ellos. La Junta realizó posteriormente gestiones ante el Ministerio para intentar reabrir la cuestión, pero el Gobierno central rechazó participar en ese grupo de trabajo y volvió a defender que las convalidaciones solo pueden fundamentarse en estudios reglados conducentes a una titulación oficial.

La resolución judicial señala además que la antigua Escuela de Teatro y Danza estaba configurada expresamente por la normativa autonómica como un centro de formación no reglada, dedicado a la formación, investigación y difusión del teatro y la danza. Los alumnos que superaban sus cursos recibían un diploma o certificado expedido por la Consejería de Cultura, pero esas enseñanzas no estaban integradas en el sistema oficial de educación superior.

La situación cambió institucionalmente en 2009, cuando la Junta creó la actual Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura como centro docente público para impartir las enseñanzas artísticas superiores previstas en la legislación educativa. La ESAD sí quedó integrada en el sistema educativo y sus enseñanzas conducen al Título Superior de Arte Dramático, mientras que la antigua Escuela de Teatro y Danza no fue incorporada como centro docente oficial.

El TSJEx concluye que los antiguos alumnos no tienen derecho a exigir que la Junta transforme retrospectivamente aquella formación en estudios oficiales. La Sala considera que la organización de los centros educativos forma parte de la potestad de autoorganización de la Administración y recuerda que los recurrentes "conocían desde el inicio el carácter no reglado de los estudios que cursaron". Además, el tribunal señala que ya existió un pronunciamiento previo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre la pretensión de homologación.

Por todo ello, el tribunal desestima el recurso presentado por los 15 antiguos alumnos, declara que la pretensión no puede prosperar y les impone las costas, con un límite de 1.500 euros más IVA. La sentencia puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo (TS).