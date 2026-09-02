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Sanidad

El Universitario de Cáceres reanuda su actividad quirúrgica tras suspender 40 operaciones por una fuga de agua

El SES asegura que los quirófanos funcionan ya “con absoluta normalidad” y que las intervenciones aplazadas serán reprogramadas

Hospital Universitario de Cáceres.

Hospital Universitario de Cáceres. / EP

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Eduardo Villanueva

Eduardo Villanueva

Cáceres

El Hospital Universitario de Cáceres (HUC) ha recuperado este miércoles su actividad quirúrgica habitual después de que la rotura de una tubería obligara ayer a suspender alrededor de 40 intervenciones programadas. El Servicio Extremeño de Salud (SES) asegura que los quirófanos funcionan ya “con absoluta normalidad” y que las operaciones que tuvieron que ser aplazadas serán reprogramadas.

La incidencia se produjo en la mañana del martes a consecuencia de la rotura de una tubería en el lavabo de uno de los quirófanos. Aunque la avería no afectó a todas las instalaciones quirúrgicas, el SES optó por paralizar de manera preventiva las intervenciones que estaban previstas para garantizar las condiciones de seguridad necesarias para desarrollar la actividad.

La avería quedó resuelta en menos de una hora

La reparación de la tubería se completó poco después de las 8.00 horas, según ha explicado este miércoles la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, durante su visita a la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Extremadura (UEx), en Badajoz.

Una vez solucionado el problema, se llevaron a cabo las actuaciones necesarias para recuperar las condiciones adecuadas en las zonas afectadas.

La decisión de suspender la actividad programada se adoptó, según la Junta, “de forma preventiva y por seguridad”. La medida afectó a las operaciones previstas durante la mañana, pero no supuso la interrupción de la atención quirúrgica urgente.

La consejera ha cifrado en “en torno a 40” las intervenciones afectadas por la incidencia. Todas ellas deberán ser reprogramadas por el hospital para que puedan realizarse en nuevas fechas.

Las urgencias se mantuvieron durante la incidencia

Frente a la suspensión temporal de la cirugía programada, el dispositivo destinado a las intervenciones urgentes permaneció operativo durante toda la incidencia. “Las urgencias se mantuvieron todas”, ha señalado García Espada.

Este miércoles, la actividad ha vuelto a desarrollarse con normalidad en el Hospital Universitario de Cáceres, según la información facilitada por la Consejería de Salud. García Espada ha insistido en que los quirófanos funcionan con normalidad una vez resuelta la avería y completadas las actuaciones necesarias.

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La Junta da así por superada la incidencia, mientras queda pendiente la reprogramación de las aproximadamente 40 intervenciones que no pudieron realizarse el martes.

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