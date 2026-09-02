"Esta zona va a estar mejor cuidada": los vecinos de la Ribera del Marco de Cáceres celebran la cuenta atrás para el Museo del Madruelo

"Ya era hora de que empezaran". Los vecinos del entorno de la Ribera del Marco y la plaza de Santiago celebran el comienzo de las obras de uno de los proyectos más ambiciosos del Cáceres de los próximos años: el Museo del Madruelo. El futuro edificio 'silencioso', diseñado por el arquitecto Patxi Mangado, albergará una colección internacional de instrumentos musicales y más de 14.000 piezas de cerámica de la Fundación La Fontana.

En palabras del propio Ayuntamiento de Cáceres, será un equipamiento cultural llamado a situarse a la altura de otros grandes referentes de la ciudad, como el Casco Histórico o el Museo Helga de Alvear. Su importancia, sin embargo, no estará únicamente en convertirse en uno de los grandes museos de la ciudad o en reforzar el proyecto de Cáceres de cara a una hipotética Capitalidad Europea de la Cultura en 2031. También estará en dar una nueva vida a una zona que durante años ha quedado en un segundo plano.

"Está abandonadillo"

Pese a perder las vistas que actualmente ofrece el solar, los vecinos de la calle Tenerías y sus alrededores celebran el movimiento de las máquinas. "Es una buena noticia", comenta Antonio mientras observa los trabajos. Y lo es, según explica, porque cree que "esta zona va a estar mejor cuidada y se va a revalorizar más". "Está abandonadillo", resume.

Por eso considera que la llegada del futuro edificio diseñado por Patxi Mangado, Premio Nacional de Arquitectura, "nos va a beneficiar bastante". Una opinión que comparte otro vecino de la zona, que recuerda todavía el uso que tuvo el espacio antes de convertirse en solar. "Recuerdo que mis amigos venían a este colegio".

El día que comenzó el derribo del museo del Madruelo. / E. P.

Se refiere al antiguo colegio El Madruelo, que ocupaba estos terrenos y que, una vez abandonado, terminó convirtiéndose en un punto habitual de entrada de niños y de episodios de vandalismo. "Entraban niños que hacían sus cosillas", recuerda. Una situación que, para los vecinos, recuerda a la vivida durante años en otros edificios abandonados de la ciudad, como el de Reyes Huertas.

La solución llegó con la demolición del antiguo edificio y el proyecto de levantar en su lugar el Museo del Madruelo. Aunque ahora las máquinas empiezan a ganar protagonismo sobre el solar, los trabajos no han comenzado de cero. Desde junio, cuando se presentó el proyecto y se firmó el acta de replanteo, la Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, explica que se han llevado a cabo "gestiones administrativas y los preceptivos sondeos arqueológicos en el solar del antiguo colegio".

En paralelo, los planes del Ayuntamiento contemplan también la futura reforma de la plaza de Santiago, una actuación que contribuirá a transformar el entorno. Entre ambos proyectos, la zona aspira a ganar presencia y actividad, aunque buena parte de la mirada está puesta en la revitalización de la Ribera del Marco y en la conexión del nuevo museo con este espacio de la ciudad.

Un museo que busca no imponerse

Más allá de la transformación del entorno, el Museo del Madruelo tiene una particularidad desde su propio diseño. Mangado lo ha concebido como un edificio 'silencioso', con la intención de integrarse progresivamente en el paisaje en lugar de imponerse sobre él.

La propuesta arquitectónica apuesta por un volumen fragmentado y adaptado al entorno, con patios interiores y materiales que buscan dialogar con la arquitectura tradicional de Cáceres. El objetivo es que el edificio forme parte de la ciudad y de la Ribera del Marco sin convertirse en un elemento extraño dentro del paisaje.

Paso decisivo en el desarrollo del futuro Museo del Madruelo en Cáceres / El Periódico

Pero el gran atractivo estará en lo que ocurra dentro. El museo reunirá la colección de la Fundación La Fontana, formada por más de 14.000 piezas de cerámica, además de una importante colección internacional de instrumentos musicales. La cerámica y la música serán los dos grandes ejes del nuevo espacio cultural.

La propia arquitectura jugará con la forma de mostrar ambas colecciones. Las salas destinadas a los instrumentos musicales contarán con entrada de luz perimetral, mientras que las dedicadas a la cerámica recurrirán principalmente a la iluminación cenital.

Para que todo esto sea una realidad todavía habrá que esperar. El proyecto contempla una inversión de 12,9 millones de euros y un plazo de ejecución de 24 meses, por lo que la previsión es que las obras concluyan en el segundo semestre de 2028.

Vecinos "conformes" y una ciudad que ganará un nuevo centro artístico de referencia. Comienza la cuenta atrás para que el Museo del Madruelo sea una completa realidad.