Cáceres abrirá por primera vez en la historia la Cueva del Conejar: 40 propuestas y 40 espacios en las Noches del Patrimonio

La cita cambia de dimensión. Las Noches del Patrimonio se celebrarán este año durante dos jornadas, viernes y sábado, después de que el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad decidiera ampliar el formato por la respuesta obtenida en las ediciones anteriores. Rafa Mateos, alcalde de Cáceres, ha defendido que disponer de dos noches permitirá mostrar todavía mejor un patrimonio en el que, ha señalado, "la cultura emana de nuestras piedras y crece desde nuestras raíces históricas".

El regidor ha asegurado además que Cáceres es este año la ciudad española del Grupo que más actividades ha programado. En total, según las cifras ofrecidas en su comparecencia, habrá 40 propuestas para públicos de diferentes edades y 40 espacios que podrán visitarse gratuitamente hasta medianoche. El número 40 tiene un significado especial en 2026, cuando la ciudad conmemora cuatro décadas como Patrimonio de la Humanidad. Ese aniversario estará también presente en el Palacio de la Isla, donde se podrá contemplar una selección de fotografías y documentos históricos que permitirá recorrer la evolución de la ciudad y de su conjunto monumental.

La organización implica a prácticamente todo el Ayuntamiento. Mateos ha destacado la participación de las áreas de Cultura, Turismo, Patrimonio y Festejos, pero también de servicios como Seguridad, Obras, Electricidad o Contratación. El alcalde ha agradecido especialmente el trabajo de Toya y Amparo, responsables de las áreas de Cultura y Turismo presentes en la presentación, por liderar la preparación de uno de los acontecimientos culturales más importantes del calendario cacereño.

El estreno de la Cueva del Conejar

Una de las principales novedades estará lejos del recinto intramuros. Las Noches del Patrimonio servirán para estrenar como recurso turístico-patrimonial la Cueva del Conejar, en Vistahermosa, después de los trabajos de adecuación realizados en este enclave prehistórico del Calerizo cacereño.

Mateos ha explicado que la cavidad podrá visitarse durante las dos jornadas mediante inscripción previa y ha anunciado que Antoni Canals, responsable del equipo Primeros Pobladores y uno de los principales investigadores de la prehistoria cacereña, participará en la primera de las visitas previstas.

La programación sale así de la Ciudad Monumental y amplía su mirada hacia los orígenes de Cáceres. En la misma línea se incorpora por primera vez el Centro de Interpretación del Campamento Romano Cáceres el Viejo, donde habrá recreaciones históricas teatralizadas y una observación astronómica acompañada de explicaciones sobre las estrellas y constelaciones en época romana.

Évora, Chile, Perú e Italia refuerzan la dimensión internacional

La edición de 2026 tendrá también un marcado carácter internacional, que el Ayuntamiento quiere vincular de forma directa con la aspiración cacereña a convertirse en Capital Europea de la Cultura.

Uno de los principales puentes se tenderá con Portugal. Cáceres ha invitado a Évora, que será Capital Europea de la Cultura en 2027, para que presente en la ciudad su proyecto y explique el proceso que está desarrollando ante la proximidad de su año cultural. El Ateneo de Cáceres será uno de los centros de esta programación, con presencia de representantes de la Cámara Municipal, responsables del proyecto y artistas portugueses.

La relación pretende servir también como punto de encuentro entre la experiencia de Évora y la candidatura de Cáceres 2031, que ya se encuentra entre las finalistas españolas para conseguir el título europeo.

La programación artística sumará además propuestas procedentes de Latinoamérica. El Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear acogerá GEA, un proyecto de Pseudónimo, de Chile, y Crudo Colectivo, de Perú, basado en una intervención escénica y sonora que convierte las vibraciones y la propia infraestructura del museo en parte de la creación.

Desde Italia llegará la compañía Kor'sia, que actuará el viernes en el Foro de los Balbos dentro del Festival Escena Patrimonio. Su propuesta utiliza la danza para recuperar y reinterpretar tradiciones populares europeas desde una perspectiva contemporánea, en una iniciativa impulsada con la participación del Grupo de Ciudades Patrimonio y el Consorcio Cáceres 2031.

Ovejas, fotografías y un mosaico para Cáceres 2031

La candidatura cacereña tendrá presencia propia en la Plaza Mayor mediante el Espacio Transcultura, concebido como un punto de participación ciudadana. Allí, vecinos y visitantes podrán fotografiarse entre las ovejas vinculadas a la imagen de la trashumancia de la candidatura y participar en la creación de un gran mosaico ciudadano que se elaborará posteriormente.

La iniciativa se integra en una edición en la que el Ayuntamiento quiere aprovechar la afluencia de público para mostrar la dimensión cultural de Cáceres ante la fase final de la carrera por la Capital Europea de la Cultura.

Mateos ha incidido en que las dos jornadas servirán tanto para celebrar la condición de Cáceres como Ciudad Patrimonio de la Humanidad como para reforzar el proyecto europeo de 2031.

De las baterías de la Estrella a Furriones y Acetre

La música ocupará buena parte del programa. El Arco de la Estrella acogerá un concierto de baterías, mientras que Tamara Alegre llevará a Santa María una propuesta en la que fusionará flamenco, pop, copla y bolero.

En el Palacio de Toledo-Moctezuma sonará Ceres London Trio, formación de dos flautas y violonchelo, y el barrio de San Antonio será recorrido por Blues Beats Trío. El Ensemble de Metales del Conservatorio Oficial de Música Hermanos Berzosa actuará en los jardines del Palacio de Carvajal.

La Plaza Mayor concentrará dos de las actuaciones de mayor formato. El viernes será el turno del grupo extremeño Furriones y el sábado llegará Acetre, una de las formaciones de referencia de la música folk de Extremadura, con su actualización de los sonidos tradicionales de la región.

El Palacio de la Isla reunirá jazz, poesía y pintura en La poesía de los árboles. A ello se sumarán los Ciclopoemas, una propuesta itinerante que recorrerá distintos puntos del casco histórico escribiendo versos para el público.

Incluso las esperas para acceder a los monumentos tendrán programación propia. Un grupo de actores protagonizará "Escenas a la cola", pequeñas intervenciones teatrales pensadas para sorprender y entretener a las personas que aguarden su turno en los accesos.

Los jóvenes y las familias también entran en escena

Los proyectos surgidos del Espacio para la Creación Joven tendrán igualmente presencia mediante actuaciones musicales y de baile en Santa María, con el objetivo de incorporar la creatividad de los jóvenes a una celebración históricamente vinculada al patrimonio monumental.

El público familiar contará con un protagonismo especial. La plaza de San Jorge acogerá La Linterna Mágica, de La Carpa de Francis, una propuesta inspirada en los circos ambulantes de los siglos XIX y comienzos del XX.

Una parte importante de los talleres estará dedicada a los niños. Participarán espacios y negocios culturales de la ciudad como La Sindicalista, Artesanía Girasoles, Spritzart, Espacio BelleArtes y El Chaflán.

Mateos ha agradecido expresamente la participación de estas empresas y del resto de entidades privadas que se incorporan a la programación. A su juicio, su implicación demuestra que la red cultural de la ciudad se construye entre el sector público, el tejido privado, las asociaciones, las fundaciones, los museos, los artistas y la propia ciudadanía.

Iglesias, cofradías y los 40 años del Cristo Negro

Las cofradías cacereñas contribuirán también a ampliar la relación de espacios visitables. La programación permitirá acceder a la iglesia de Santiago y a la Casa Hermandad de la Cofradía de la Sagrada Cena y Nuestra Señora del Sagrario, donde podrán contemplarse las andas del Triunfo de la Eucaristía, una destacada pieza de orfebrería procesional.

También abrirá la Ermita de la Paz, situada en plena Plaza Mayor. El alcalde ha agradecido a las hermandades su colaboración para incorporar estos espacios religiosos a la programación y acercar su patrimonio artístico a los visitantes.

El Cristo Negro tendrá además un capítulo propio coincidiendo con el 40 aniversario de su primera salida procesional. El Palacio de la Isla albergará una exposición con los carteles que han acompañado durante estas cuatro décadas a una de las imágenes más reconocibles de la Semana Santa cacereña.

Voluntarios, agua, comida y asistencia sanitaria

Detrás de las dos jornadas habrá también un amplio dispositivo humano. Una parte esencial volverá a ser el voluntariado, coordinado a través del Consejo Local de la Juventud con el apoyo de la candidatura Cáceres 2031.

Mateos ha destacado la respuesta de los cacereños que han querido participar no solo como público, sino "desde dentro", ayudando a informar, orientar y atender a quienes recorran los espacios abiertos.

El dispositivo previsto para los voluntarios incluirá apoyo durante las jornadas con agua y comida y dispondrá incluso de un pequeño botiquín de asistencia sanitaria para responder ante cualquier eventualidad.

El alcalde ha agradecido igualmente la implicación de museos, asociaciones, fundaciones, actores, músicos, cronistas de la ciudad y cofradías, además de los técnicos y departamentos municipales involucrados en la preparación.

Las actividades que requieren reserva previa abren ya su periodo de inscripción. El Ayuntamiento remitirá al programa detallado para conocer qué propuestas necesitan reserva y cuáles tendrán acceso libre hasta completar aforo.

Cáceres afronta así dos noches en las que su patrimonio monumental, arqueológico, religioso y artístico convivirá con la música, la danza, el teatro y la creación contemporánea. Una celebración que este año mira simultáneamente a los 40 años del reconocimiento patrimonial y a la posibilidad de añadir en 2031 un nuevo título europeo a la historia cultural de la ciudad.