Cáceres sube el volumen este viernes: Escenario AMEX arranca con tres días de música extremeña

Queda poco más de un día para que la música extremeña vuelva a hacerse escuchar en pleno corazón de Cáceres. El Foro de los Balbos se prepara para recibir una nueva edición de Escenario AMEX, una cita que durante tres días permitirá asomarse a algunos de los nombres y sonidos que están buscando su sitio dentro de la escena regional.

Será la 18ª edición de un festival que comenzó su recorrido en 2008 y que este fin de semana volverá a apostar por una fórmula alejada de las grandes extrellas. Su principal atractivo estará precisamente en el descubrimiento. Rap, rock instrumental, hard rock, indie, surf rock y electrónica compartirán programación entre el viernes y el domingo en uno de los rincones más reconocibles de la Ciudad Monumental.

El viernes sube el volumen

La primera noche arrancará a las 21:30 horas y permitirá comprobar desde el comienzo la variedad que caracteriza al cartel. Akotai MC, HeadBang y Red n'Rebel serán los encargados de inaugurar esta edición con tres maneras muy diferentes de entender la música.

Tras Akotai MC se encuentra María Moreno, artista de Plasencia que utiliza el rap para poner palabras a cuestiones que no siempre resulta sencillo expresar. Su propuesta se mueve dentro del rap consciente y mira hacia los sonidos clásicos de los años 90, aunque incorpora también una importante vertiente poética. Emociones, empatía y conflictos internos aparecen entre los asuntos que trasladará al escenario cacereño.

Muy diferente será el lenguaje de HeadBang. La formación cacereña demuestra que una canción no necesita necesariamente una voz para contar algo. Las guitarras y el resto de instrumentos asumen esa función dentro de un rock instrumental melódico construido para transitar por diferentes intensidades y atmósferas. La actuación llegará además en un momento importante para el grupo, que este ha estrenado 'Breaking The Cycle', su primer disco, compuesto por ocho temas.

El sonido se endurecerá con Red n'Rebel. Hard rock, southern rock y blues rock forman la base de una propuesta en la que también aparecen ecos del soul de los 70. Después de una trayectoria ligada a la escena underground de Barcelona y de trabajos como 'One Last Chance' y 'Sacred Energy', la banda inicia una nueva etapa desde Cáceres y con una formación renovada.

Seis propuestas en dos noches

El sábado no repetirá la fórmula musical de la jornada inaugural. El surf rock entrará en escena de la mano de DelSurf, mientras que Dijo Que Sí viajará desde Plasencia con su pop-rock indie. Le Mur completará el segundo bloque de conciertos acercando el festival hacia terrenos del rock alternativo.

Entre ambas noches pasarán así por el Foro de los Balbos seis propuestas diferentes, una selección que responde a la razón por la que nació el festival: ofrecer visibilidad a músicos vinculados con Extremadura y facilitar que el público pueda encontrarse con proyectos que quizá todavía no conoce.

Esa búsqueda de nombres diferentes se ha mantenido durante prácticamente dos décadas. La organización ha procurado que los carteles no se conviertan en una sucesión de grupos habituales y ha tratado de incorporar nuevas propuestas en cada convocatoria.

Una pista para despedirse

El domingo desaparecerá la estructura habitual de concierto para dar paso a otro ambiente. A las 18:00 horas comenzará el Escenario AMEX Electrónico, una experiencia incorporada recientemente a la programación y que regresa después de la acogida obtenida en la edición anterior.

Ángel Salomón, Iván Coletti, Didi Duke, Xevi y Luchi se repartirán esta última jornada, planteada como una fiesta electrónica con la que despedir tres días de actividad. El cambio permitirá que el festival llegue también a un público diferente y cierre el fin de semana con un formato alejado de las actuaciones de viernes y sábado.

La incorporación de la electrónica amplía además una programación que no pretende identificarse con una única etiqueta. Esa diversidad permite que en apenas tres jornadas coincidan desde los versos de una rapera hasta una formación sin vocalista, el sonido contundente del hard rock o una sesión electrónica.

18 años descubriendo nombres

Escenario AMEX ha reunido desde su nacimiento a cerca de 200 artistas y grupos. La cifra ayuda a dimensionar una iniciativa cuya intención, según explicó el presidente de AMEX, Óscar Trigoso, no pasa por perseguir grandes números de asistentes, sino por conseguir que quienes acudan encuentren bandas y artistas que están desarrollando nuevos proyectos.

Detrás del festival está la Asociación Musical de Extremadura (AMEX), fundada en el año 2000 y formada por cientos de socios. Ocho años después de su creación puso en marcha Escenario AMEX como herramienta para favorecer la difusión de la creación musical regional. Desde entonces, el encuentro ha ido acumulando ediciones hasta convertirse en una de sus principales ventanas públicas.

Álvaro Quintanilla

Como en cada edición, el respaldo municipal continúa este año. El concejal de Cultura, Jorge Suárez, situó iniciativas como esta dentro de una concepción de la cultura como "elemento capaz de generar cambios sociales". Una comparativa que relacionó con el proyecto de Cáceres 2031, a través del cual la ciudad aspira a la Capitalidad Europea de la Cultura.

Antes de que sean conocidos

Después de casi 200 artistas y 18 ediciones, Escenario AMEX vuelve a poner el foco donde lo hizo desde sus comienzos: en aquello que todavía está creciendo dentro de la música extremeña.

Durante tres días, el Foro de los Balbos permitirá hacer algo diferente a un concierto habitual, en el que los asistentes saben qué artista van a escuchar. Escenario AMEX propone justamente lo contrario: que los asistentes lleguen sin conocer necesariamente todos los nombres y se marchen con más de una nueva canción que se convierta en su acompañamiento musical diario.