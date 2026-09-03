Sucesos
Caos y retenciones de tráfico en el centro de Cáceres: "20 minutos para ir de la Fuente Luminosa a la Cruz"
La confluencia de trabajos en las avenidas de España y Virgen de la Montaña han obligado a Policía Local a regular el tráfico
El centro de Cáceres ha amanecido este jueves con importantes problemas de tráfico por la coincidencia de varios trabajos en algunos de los principales ejes de circulación de la ciudad. Los cortes y estrechamientos han provocado atascos y retenciones especialmente en el entorno de la Fuente Luminosa, la avenida de España y la plaza de América, donde la Policía Local ha tenido que intervenir para regular la circulación.
El primer obstáculo se lo han encontrado los conductores en la avenida Virgen de la Montaña, cortada en sentido bajada desde las 7.00 horas por la instalación de una grúa. Quienes utilizan habitualmente esta vía para dirigirse hacia la plaza de los Conquistadores, conocida popularmente como Colón, se han visto obligados a regresar hacia la Fuente Luminosa para buscar una ruta alternativa, en una zona donde a primera hora ya se estaban acumulando vehículos.
Más difícil en avenida de España
La situación se ha complicado todavía más en la avenida de España. A la altura del Quiosco de la Música, una empresa de transportes realizaba una mudanza que ha obligado a ocupar uno de los carriles de la calzada de los pares. El estrechamiento, unido al funcionamiento habitual de los semáforos, ha generado nuevas retenciones y ha ralentizado el avance de los vehículos.
Pero los problemas no terminaban ahí. Antes de llegar a la plaza de América, a la altura del semáforo previo a la Cruz, la empresa concesionaria del mantenimiento de los jardines estaba realizando labores de poda en árboles y setos. Los trabajos han requerido el corte de otro carril, de manera que durante algunos momentos el acceso hacia la plaza de América se ha reducido a una única calzada.
Ordenar la circulación
La Policía Local ha permanecido en la zona para ordenar la circulación y tratar de agilizar al máximo las maniobras de los conductores, aunque las retenciones han sido inevitables ante la coincidencia de varias afecciones en tan pocos metros.
Las críticas de algunos usuarios tampoco han tardado en llegar. "He tardado 20 minutos en llegar desde la Fuente Luminosa hasta la Cruz", relataba uno de los conductores que se ha dirigido a este diario para expresar su malestar. Otro reclamaba una mayor coordinación de los trabajos: "Debería haber más previsión y no se tendrían que hacer tantos trabajos el mismo día".
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