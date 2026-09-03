Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Sucesos

Caos y retenciones de tráfico en el centro de Cáceres: "20 minutos para ir de la Fuente Luminosa a la Cruz"

La confluencia de trabajos en las avenidas de España y Virgen de la Montaña han obligado a Policía Local a regular el tráfico

Caos y retenciones en el centro de Cáceres.

Caos y retenciones en el centro de Cáceres. / CEDIDA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

El centro de Cáceres ha amanecido este jueves con importantes problemas de tráfico por la coincidencia de varios trabajos en algunos de los principales ejes de circulación de la ciudad. Los cortes y estrechamientos han provocado atascos y retenciones especialmente en el entorno de la Fuente Luminosa, la avenida de España y la plaza de América, donde la Policía Local ha tenido que intervenir para regular la circulación.

El primer obstáculo se lo han encontrado los conductores en la avenida Virgen de la Montaña, cortada en sentido bajada desde las 7.00 horas por la instalación de una grúa. Quienes utilizan habitualmente esta vía para dirigirse hacia la plaza de los Conquistadores, conocida popularmente como Colón, se han visto obligados a regresar hacia la Fuente Luminosa para buscar una ruta alternativa, en una zona donde a primera hora ya se estaban acumulando vehículos.

Más difícil en avenida de España

La situación se ha complicado todavía más en la avenida de España. A la altura del Quiosco de la Música, una empresa de transportes realizaba una mudanza que ha obligado a ocupar uno de los carriles de la calzada de los pares. El estrechamiento, unido al funcionamiento habitual de los semáforos, ha generado nuevas retenciones y ha ralentizado el avance de los vehículos.

Los trabajos en las inmediaciones de la Cruz.

Los trabajos en las inmediaciones de la Cruz. / E. P.

Pero los problemas no terminaban ahí. Antes de llegar a la plaza de América, a la altura del semáforo previo a la Cruz, la empresa concesionaria del mantenimiento de los jardines estaba realizando labores de poda en árboles y setos. Los trabajos han requerido el corte de otro carril, de manera que durante algunos momentos el acceso hacia la plaza de América se ha reducido a una única calzada.

Ordenar la circulación

La Policía Local ha permanecido en la zona para ordenar la circulación y tratar de agilizar al máximo las maniobras de los conductores, aunque las retenciones han sido inevitables ante la coincidencia de varias afecciones en tan pocos metros.

Noticias relacionadas y más

Las críticas de algunos usuarios tampoco han tardado en llegar. "He tardado 20 minutos en llegar desde la Fuente Luminosa hasta la Cruz", relataba uno de los conductores que se ha dirigido a este diario para expresar su malestar. Otro reclamaba una mayor coordinación de los trabajos: "Debería haber más previsión y no se tendrían que hacer tantos trabajos el mismo día".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las Carmelitas se despiden de su colegio de Cáceres después de 135 años de historia: 'Queremos deciros, sobre todo, gracias
  2. Olvidan a un niño de 10 años en una gasolinera de Cáceres y siguen el viaje durante 140 kilómetros
  3. Cáceres se suma al respaldo a Ceuta con una concentración en la plaza Mayor
  4. María, más de 50 años repartiendo suerte por Cáceres con su inseparable romero: 'La gente me quiere mucho
  5. Cáceres empieza a levantar el gran escenario del festival Monumental: 300 metros cuadrados y 18 metros de altura
  6. Una autovía entre Cáceres y Portugal ahorraría 100 y 150 euros por camión y viaje
  7. La empresa de la mina de Cáceres pierde un 22% en bolsa desde que se anunció el rechazo de la Junta
  8. La corona perdida de la Virgen de la Estrella reaparece durante las obras de la muralla de Cáceres

Caos y retenciones de tráfico en el centro de Cáceres: "20 minutos para ir de la Fuente Luminosa a la Cruz"

Caos y retenciones de tráfico en el centro de Cáceres: "20 minutos para ir de la Fuente Luminosa a la Cruz"

Vuelta al cole sin presión: Laura Morales, psicóloga en Cáceres, explica cómo ayudar a los niños

Vuelta al cole sin presión: Laura Morales, psicóloga en Cáceres, explica cómo ayudar a los niños

Drag Story Hour vuelve a Cáceres con un mensaje incómodo: el bullying también empieza con una broma

Drag Story Hour vuelve a Cáceres con un mensaje incómodo: el bullying también empieza con una broma

'The Cacereñer' cuenta con el fotógrafo cacereño Genín Andrada para la portada de su nuevo número

'The Cacereñer' cuenta con el fotógrafo cacereño Genín Andrada para la portada de su nuevo número

La plaza de los Maestros de Cáceres se queda sin bares: al menos 10 de sus 27 locales están sin actividad

La plaza de los Maestros de Cáceres se queda sin bares: al menos 10 de sus 27 locales están sin actividad

La hermana Camino, la hermana Eliecer y José Luis Caldera: el legado de las Carmelitas de Cáceres contado por sus alumnos

Comienza la cuenta atrás: el Cristo Negro saldrá sin andas por Cáceres el 13 de septiembre, primera extraordinaria desde 1990

Comienza la cuenta atrás: el Cristo Negro saldrá sin andas por Cáceres el 13 de septiembre, primera extraordinaria desde 1990

Rafa Mateos defiende que Cáceres está "muy limpia" y denuncia un "movimiento orquestado" con la basura: "Los barrenderos tienen todo mi apoyo"

Rafa Mateos defiende que Cáceres está "muy limpia" y denuncia un "movimiento orquestado" con la basura: "Los barrenderos tienen todo mi apoyo"
Tracking Pixel Contents