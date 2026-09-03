Comienza la cuenta atrás: el Cristo Negro saldrá sin andas por Cáceres el 13 de septiembre, primera extraordinaria desde 1990

La Muy Solemne, Venerable y Pontificia Cofradía Hermandad Penitencial del Santo Crucifijo de Santa María de Jesús ultima uno de los acontecimientos más singulares de este septiembre en Cáceres. Será el 13 de septiembre, fecha elegida para poner uno de los principales broches a los actos organizados durante 2026 por el 40 aniversario de la refundación de la hermandad. La propia cofradía comunicó ya en junio que ese domingo celebraría a las 20.30 horas una misa en la Concatedral de Santa María y que, una vez finalizada, el Cristo Negro saldría del templo en procesión. En la invitación, fechada el 9 de junio y firmada por el alcalde mayordomo, Alonso Corrales Gaitán, la hermandad explicaba que la salida pretende agradecer a la ciudad el cariño y la acogida recibidos durante estas cuatro décadas.

Desde entonces se han conocido nuevos detalles. La exposición de carteles e imágenes anunciada inicialmente sin fechas concretas está prevista a partir del 11 de septiembre en el Palacio de la Isla. Según la información difundida por TuSemanaSanta.com después de entrevistar a responsables de la hermandad, reunirá alrededor de 40 carteles del archivo de la cofradía y permanecerá abierta durante septiembre.

El Periódico

La jornada del día 13 comenzará con la eucaristía de las 20.30 horas en Santa María, que, según esa misma información, estará presidida por el obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido Arriero. Durante la celebración está prevista además la entrega del título de Hermano de Honor a la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres. Después se organizará el cortejo y la previsión trasladada por la hermandad sitúa la salida entre las 22.00 y las 22.30 horas, ya completamente de noche.

Sin andas y con entrada en las Jerónimas

La gran particularidad estará en la forma de ver al Crucificado. El Cristo Negro procesionará sin andas, únicamente sobre su cruz y portado directamente por los hermanos. Se conservarán elementos inseparables de la estética de la cofradía, como los hábitos negros, las antorchas, la esquila y el timbal destemplado, aunque el ceremonial no será idéntico al del Miércoles Santo.

También será excepcional el recorrido. La comitiva partirá de Santa María en dirección al Arco de la Estrella y los Adarves y llegará hasta el convento de las Jerónimas. El Crucificado entrará en el interior, donde está prevista una oración con la comunidad religiosa, antes de continuar por la calle Olmo, el entorno del Arco de Santa Ana y los Adarves para regresar finalmente a Santa María. La hermandad ha pedido que el público mantenga el silencio que caracteriza a su procesión penitencial.

La entrada en las Jerónimas no es un detalle menor. La anterior procesión extraordinaria fuera de Semana Santa tuvo lugar en mayo de 1990 para conmemorar el 500 aniversario de la fundación de la cofradía y entonces el Cristo Negro también accedió al convento. La salida de este septiembre recuperará, por tanto, una escena que Cáceres no contempla en una procesión extraordinaria desde hace 36 años.

Una historia que comenzó en 1490

Detrás de la celebración de cuatro décadas hay, sin embargo, una historia mucho más antigua. El Santo Crucifijo de Santa María es una talla anónima en madera que la propia hermandad sitúa a mediados del siglo XIV, probablemente entre 1345 y 1360. Su vinculación histórica está asociada a Santa María y al antiguo convento de religiosas jerónimas de Santa María de Jesús, ubicado en el lugar que hoy ocupa el Palacio Provincial de la Diputación.

La Cofradía del Santo Crucifijo de Santa María fue fundada el 3 de mayo de 1490. Según la reseña histórica conservada por la propia hermandad, sus primeros promotores fueron quince hidalgos cacereños, aunque pronto se incorporaron vecinos de diferente procedencia social. No nació como hermandad penitencial al modo actual, sino como una corporación de devoción y culto al Crucificado.

Su actividad tampoco se limitaba a los actos religiosos. La documentación divulgada por la cofradía recuerda labores de carácter asistencial: recoger enfermos, procurar comida y alojamiento y hacerse cargo del entierro de personas sin recursos e incluso de ajusticiados. En 1651, además, el Cabildo aprobó la participación activa de las mujeres en los acontecimientos de la corporación y durante el siglo XVII existen referencias a salidas extraordinarias de la imagen relacionadas con epidemias y otras calamidades sufridas por Cáceres.

La actividad pública de la antigua cofradía terminó decayendo durante el siglo XIX. La hermandad sitúa su recuperación en el otoño de 1985, con el respaldo del entonces obispo Jesús Domínguez Gómez. Desde la Semana Santa de 1986 volvió a procesionar, ya con carácter penitencial, a medianoche del Miércoles Santo y con una puesta en escena concebida para recuperar la austeridad de sus orígenes.

El silencio que identifica a Cáceres

Aquella recuperación convirtió al Cristo Negro en una de las imágenes más reconocibles de la Semana Santa cacereña. Su estación de penitencia comienza a medianoche y discurre por la Ciudad Monumental, con los hermanos vestidos con hábito de inspiración benedictina, cíngulo de esparto y el rostro cubierto. La esquila abre el cortejo y el timbal destemplado constituye prácticamente su único acompañamiento sonoro.

El voto de silencio y su vinculación con el recinto intramuros son dos de sus principales señas de identidad. Los estatutos establecen que la imagen no debe abandonar los límites de la muralla histórica, motivo por el que en las procesiones magnas celebradas fuera de ese ámbito la cofradía ha estado representada por su cruz de guía.

Galería | Así se monta el paso del Cristo Negro / Pablo Parra

Ese conjunto de historia, imaginería y escenario forma parte de la singularidad de una Semana Santa de Cáceres que posee desde 2011 la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional. La resolución fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el 15 de abril de aquel año y la promoción turística oficial de España señala precisamente la salida nocturna del Cristo Negro como uno de sus momentos más relevantes.

El aniversario de 2026 ha permitido además recuperar y mostrar parte de ese patrimonio. En febrero, el Palacio de la Isla acogió la exposición "Una misma cruz", que reunió 17 cruces de guía pertenecientes a las cofradías cacereñas. En marzo, la programación continuó con una conferencia y un concierto en la Concatedral, antes de la estación de penitencia del 1 de abril, en la que la hermandad incorporó un palio de respeto y un emblema alusivo a los Reyes Católicos por el año fundacional de 1490.

Pablo Parra

Ahora la mirada regresa a septiembre. Cuarenta años después de aquella recuperación procesional y 536 después de la fundación de la antigua cofradía, el Cristo Negro volverá a encontrarse de noche con el empedrado cacereño fuera de su fecha habitual. Esta vez no será Miércoles Santo y tampoco llevará sus andas. Será una salida excepcional concebida para cerrar un aniversario y devolver a la ciudad, según expresa la propia hermandad, parte del cariño recibido desde 1986.