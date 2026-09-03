La concentración motera Buitres Leonaos regresa a Malpartida de Cáceres con cuatro días de motos y rock

Malpartida de Cáceres volverá a convertirse este mes de septiembre en punto de encuentro para cientos de aficionados a las dos ruedas. La Concentración Internacional de Motos Buitres Leonaos regresará al municipio entre los días 17 y 20 de septiembre para celebrar su vigésima edición, con cuatro jornadas en las que combinará rutas moteras, convivencia, turismo y música en directo en el paraje de San Isidro.

La cita vuelve así al recinto malpartideño después de las últimas ediciones celebradas en la localidad. Buitres Leonaos nació en Cáceres y durante años organizó allí su concentración, aunque en los últimos tiempos ha encontrado en Malpartida de Cáceres su principal escenario. En 2025, la convocatoria reunió más de 700 motocicletas y alrededor de 4.000 participantes, según los datos facilitados por la organización.

Así será la concentración motera de los Buitres Leonaos. / CEDIDA

El encuentro, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres, alcanza este año su XX edición. El Moto Club Buitres Leonaos fue creado en 2002 y organizó su primera concentración internacional en 2007. Desde entonces, la cita ha ido creciendo hasta atraer a participantes llegados de distintos puntos de España y también del extranjero, con una presencia especialmente destacada de aficionados portugueses.

Durante cuatro días, San Isidro funcionará como centro de operaciones para los participantes, con zona de acampada y diferentes actividades vinculadas al mundo de la motocicleta. El acceso general al recinto será gratuito, aunque quienes quieran participar con el denominado "Pack Motero" podrán disponer de servicios adicionales, entre ellos acampada, camiseta y otros elementos oficiales, además de las comidas contempladas en la inscripción.

Rock durante el fin de semana

La programación volverá a tener uno de sus principales reclamos en el Extremarock Summer End Fest, el festival musical ligado a la concentración. Entre los nombres principales del cartel se encuentran Bordon 4, que actuará el viernes 18 de septiembre, y Los Deltonos, el sábado 19.

La oferta musical se completará durante el encuentro con Galavis, Ciao Papá, 2 Zas, Conjunto San Antonio, Agencia Tributaria, Grupo Folk Trevol, Servesong, Raúl Cabra y la Sukyband, Buitres Negros y Verea. El viernes y el sábado también participará el comunicador y locutor Reverendo Seven.

Una de las novedades de esta edición será la puesta en marcha de rutas de autobús desde Cáceres para facilitar el desplazamiento hasta Malpartida a quienes quieran acudir a los conciertos o disfrutar del ambiente de la concentración sin necesidad de trasladarse en vehículo particular.

Más allá de las motos y la música, la organización pretende mantener el componente turístico que ha acompañado a la cita durante buena parte de su trayectoria. Las rutas de anteriores ediciones han llevado a los participantes por enclaves como Los Barruecos, el Museo Vostell, el Parque Nacional de Monfragüe, Serradilla, La Cumbre o la propia ciudad de Cáceres.

El presidente de la Asociación Buitres Leonaos, Miguel Ángel Rubio, destaca precisamente esa evolución de la concentración, que, asegura, "trasciende de lo motero" al combinar la afición por las motocicletas con la promoción turística y cultural de la provincia. A su juicio, ese componente ha permitido que la cita haya dejado de ser únicamente una reunión de aficionados para convertirse también en un acontecimiento con capacidad para atraer visitantes y generar actividad económica.

El alcalde de Malpartida de Cáceres, Alfredo Aguilera, ha invitado igualmente a vecinos y visitantes a participar en una convocatoria en la que "la música, la convivencia, el buen ambiente y el rugir de las motos inundan el municipio" y que, según ha subrayado, supone también un retorno económico y social para la localidad.

La edición de este año tendrá además un significado especial para Buitres Leonaos. Más de dos décadas después de la creación del club por cinco aficionados, la asociación alcanza su vigésima concentración internacional manteniendo una filosofía abierta a todo tipo de motocicletas y con la convivencia y el compañerismo como principales señas de identidad.