Drag Story Hour vuelve a Cáceres con un mensaje incómodo: el bullying también empieza con una broma

Una mirada, un comentario sobre un cuerpo o una burla que dura apenas unos segundos pueden quedarse durante mucho más tiempo en quien los recibe. Desde esa idea parte la nueva campaña con la que Drag Story Hour España regresará este otoño a Cáceres para abordar el acoso y distintas formas de discriminación desde la cultura. El proyecto está impulsado por Cáceres 2031 y el Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS) y desarrollado por CuidadoQueTeVeo Asociación Cultural. Combinará una campaña audiovisual en redes sociales con tres encuentros presenciales dirigidos especialmente a la infancia y las familias.

La iniciativa pondrá el foco en la gordofobia, la homofobia y el racismo a partir de situaciones reconocibles de la vida cotidiana. La intención, según explica la organización, es abordar comportamientos que pueden llegar a normalizarse y abrir conversaciones sobre el acoso antes de que termine convirtiéndose en un problema mayor.

La campaña estará formada por tres spots, cada uno dedicado a una de estas formas de discriminación.

De una cafetería a la homofobia y el racismo

La primera pieza tendrá como protagonista a Shabella Rouse y abordará la gordofobia a través de una escena cotidiana ambientada en una cafetería. Miradas, comentarios y gestos aparentemente pequeños servirán para mostrar cómo determinadas actitudes pueden afectar especialmente a quienes las reciben de manera continuada.

El segundo spot estará protagonizado por Margarita Kalifata y se centrará en la homofobia. La propuesta planteará situaciones en las que una persona puede llegar a condicionar su comportamiento, sus palabras o sus relaciones por miedo a convertirse en objeto de una burla, un insulto o una agresión.

La tercera pieza estará dedicada al racismo y a cómo determinados prejuicios o comportamientos discriminatorios pueden integrarse en situaciones cotidianas hasta llegar a ser percibidos como normales.

Las tres historias comparten así una misma reflexión: identificar actitudes que, por repetirse durante años o formar parte de determinadas dinámicas sociales, pueden dejar de percibirse con la gravedad que tienen para quien las sufre.

La previsión comunicada por CuidadoQueTeVeo es que el primero de los spots se estrene en redes sociales durante los primeros días de septiembre y sirva como punto de partida para la programación que se desarrollará después en la ciudad.

Primera cita el 25 de septiembre en San Jorge

La parte presencial comenzará el 25 de septiembre a las 18.00 horas en la plaza de San Jorge, uno de los espacios más reconocibles de la Ciudad Monumental de Cáceres.

Los encuentros combinarán cuentos, música, interpretación, animación y actividades participativas. A través de estos recursos, el proyecto pretende introducir conversaciones sobre diversidad familiar, identidad, respeto, estereotipos y discriminación de una manera accesible para niños y adultos.

La programación tendrá una segunda parada el 3 de octubre en Legionarios Fest y concluirá el 20 de noviembre, coincidiendo con el Día Mundial de la Infancia, en la Casa Municipal de Cultura Rodríguez Moñino.

Las actividades contarán con diferentes artistas y mantendrán el formato que identifica al proyecto: utilizar historias y espectáculos como punto de entrada a cuestiones sociales que no siempre resultan sencillas de tratar en el ámbito familiar.

Hablar antes de que aparezca el problema

Uno de los planteamientos centrales de esta edición es precisamente desplazar la conversación sobre el bullying a un momento anterior a la agresión evidente.

CuidadoQueTeVeo señala que el acoso no siempre comienza con un episodio fácilmente identificable. Puede hacerlo con comentarios reiterados, burlas, prejuicios o comportamientos que terminan aislando a una persona y que, vistos individualmente, pueden pasar desapercibidos.

De ahí que el proyecto coloque la prevención en el centro. La propuesta busca ofrecer a la infancia y a sus familias herramientas para reconocer determinadas conductas, hablar de ellas y evitar que el silencio o su normalización permitan que continúen.

En este sentido, las actividades no estarán planteadas únicamente como espectáculos infantiles. La organización las concibe también como espacios de conversación entre niños, adultos y artistas en torno al respeto y la convivencia.

Un proyecto nacido en San Francisco

Según la información difundida por CuidadoQueTeVeo, el origen de Drag Story Hour se remonta a San Francisco en 2015. El formato llegó posteriormente a España de la mano de Nina y de la propia asociación.

Desde entonces, el proyecto ha desarrollado actividades en espacios culturales de diferentes ciudades. Entre los escenarios citados por la organización figuran el Museo Reina Sofía, el Centro LGTBI de Barcelona, casas de cultura de Cáceres y distintos municipios extremeños.

Su fórmula combina lectura de cuentos, música, interpretación y participación del público. El objetivo es utilizar la cultura como un lenguaje con el que abordar asuntos vinculados a la diversidad, la convivencia y el respeto desde edades tempranas.

El regreso a Cáceres incorpora ahora la campaña audiovisual como complemento a las actividades presenciales. Los tres vídeos permitirán trasladar también el mensaje a las redes sociales y extenderlo más allá de los encuentros programados.

Tres fechas hasta noviembre

La programación comenzará el viernes 25 de septiembre, a las 18.00 horas, en la plaza de San Jorge. La segunda actividad se celebrará el 3 de octubre dentro de Legionarios Fest y el cierre llegará el 20 de noviembre en la Casa Municipal de Cultura Rodríguez Moñino con motivo del Día Mundial de la Infancia.

Tres encuentros y tres historias audiovisuales con un mismo hilo conductor: hablar de bullying, discriminación y respeto antes de que una mirada, una risa o una frase que alguien considera insignificante termine siendo algo mucho más difícil de olvidar para quien la recibe.