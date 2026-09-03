El emotivo regreso de María Jesús y su Acordeón a dos municipios de Cáceres: "Me vengo llena de amor"

La cantante María Jesús Grados Ventura, conocida artísticamente como 'María Jesús y su Acordeón', ha regresado este verano a dos localidades de la provincia de Cáceres, Ceclavín y Casillas de Coria, con las que mantiene un vínculo muy especial desde su infancia.

Su relación con ambos municipios ha estado presente desde pequeña y, durante años, tuvo en mente la ilusión de volver para cumplir un deseo, compartir escenario y música con sus paisanos. Una experiencia que finalmente ha podido hacer realidad este verano y que ha estado marcada por el cariño de sus paisanos y el ambiente vivido durante sus actuaciones. Tras este regreso a sus raíces, la artista ha compartido cómo ha vivido la experiencia y qué ha supuesto para ella volver a cantar en estas localidades.

La emoción de volver a cantar en la tierra que la vio nacer

"Hace unos siete u ocho años que no venía a Cáceres y tenía muchísimas ganas de regresar. El público de mi tierra es maravilloso. Soy una extremeña que, gracias a Dios, tiene la oportunidad de recorrer toda España y puedo asegurar que allá donde voy recibo un cariño inmenso por parte del público. Pero poder cantar en tu propia tierra y sentir ese cariño de tus paisanos es algo que significa muchísimo para mí. Mi ilusión era estar allí y me vengo llena de amor y del calor de mis paisanos. Encontrarme con personas que todavía se acuerdan de mis abuelos y de mis padres es algo que te llena el alma. Me emociono incluso al contarlo, porque son sentimientos muy difíciles de explicar. Tengo muchísimas ganas de volver y espero que todavía queden muchos lugares donde quieran escucharme. Quiero que mis paisanos sepan que, desde siempre y no solo ahora, he llevado a Extremadura conmigo allá donde he ido. Siempre he intentado promover mi tierra, cantar canciones de Extremadura y hablar de ella con orgullo. He sido y sigo siendo muy agradecida con mis raíces. Extremadura es mi tierra, el lugar donde nací, y la llevo siempre en mi corazón", afirma la cantante.

Su música continúa viajando por España

Además, la artista continúa llevando su música por distintos puntos de España. En los próximos días, su agenda la llevará hasta Tenerife, Santander, varios municipios de Granada y Murcia, Zaragoza y otros muchos destinos. Una gira que compagina con el deseo de volver a Extremadura y seguir actuando en aquellos pueblos de la región que todavía no han tenido la oportunidad de escucharla en directo. Una ilusión que mantiene viva mientras afronta esta recta final de su trayectoria artística y continúa llevando consigo el nombre de su tierra allá donde va.