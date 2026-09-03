Las empresas de Cáceres con locales o naves de más de 350.000 euros podrían pagar menos IBI: del 1% al 0,70%

La Federación Empresarial Cacereña (FEC) ha defendido este jueves en el Consejo Económico y Social de Cáceres la eliminación del tipo incrementado del Impuesto sobre Bienes Inmuebles que, según la organización empresarial, soportan determinados negocios de la capital cacereña. En concreto, la federación señala que la medida afecta a empresas propietarias de locales o naves con un valor superior a 350.000 euros. Según explica la FEC, estos inmuebles han estado tributando con un tipo del 1%, frente al tipo ordinario del 0,70%, que la organización identifica como el aplicado con carácter general en la ciudad.

La patronal cacereña ha mostrado su satisfacción por el avance de una reivindicación que asegura haber planteado de forma reiterada en los Consejos Económicos y Sociales celebrados desde 2022 y que ha vuelto a defender en la reunión mantenida este jueves. No obstante, la propia FEC condiciona la aplicación definitiva de la rebaja a que obtenga el respaldo del Pleno del Ayuntamiento de Cáceres.

Una reclamación mantenida desde 2022

La organización empresarial sostiene que la modificación permitiría recuperar la situación fiscal anterior a la pandemia. La FEC vincula el incremento tributario aplicado a partir de 2022 con las necesidades de apoyo social surgidas durante la crisis del covid y considera que, desaparecidas aquellas circunstancias excepcionales, no se justificaba mantenerlo durante los ejercicios posteriores.

"Se recuperará la situación fiscal de ciudadanos y empresas previa al Covid", sostiene la federación en el comunicado remitido este 3 de septiembre, en el que critica que el incremento se haya mantenido, según sus cálculos, durante cinco años, entre 2022 y 2026.

La FEC había trasladado esta petición al Consejo Económico y Social de la ciudad durante los años 2022, 2023, 2024 y 2025, además de reiterarla ahora en 2026.

La federación empresarial cifra en más de dos millones de euros el dinero que ciudadanos y empresas de Cáceres dejarían de abonar en impuestos con las rebajas fiscales a las que hace referencia, entre las que incluye tanto el IBI como el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM).

La Federación Empresarial Cacereña ha vuelto a reclamar este jueves en el Consejo Económico y Social de Cáceres la eliminación del recargo del IBI que afecta a determinados inmuebles empresariales y ha valorado la rebaja fiscal planteada, pendiente todavía de aprobación plenaria

Se trata de una estimación aportada por la propia organización empresarial. La FEC considera que ese dinero podría regresar posteriormente a la economía cacereña mediante inversiones empresariales y consumo.

Además, la organización sostiene que la reducción tanto del IBI como del IVTM puede servir como incentivo para favorecer el empadronamiento de nuevos residentes y la domiciliación de vehículos en Cáceres.

La federación confía en que esa estrategia permita ampliar las bases tributarias municipales y generar recaudación sin incrementar la presión fiscal sobre el tejido empresarial de la capital.

Más reuniones del Consejo Económico y Social

La FEC ha aprovechado su participación en el Consejo Económico y Social para reclamar también una mayor frecuencia de las reuniones de este órgano de participación.

La organización asegura que pretende mantener una línea de colaboración con el Ayuntamiento de Cáceres, tanto en materia fiscal como en participación ciudadana, y considera que el CES puede desempeñar un papel relevante en decisiones con incidencia económica sobre la ciudad.

La aplicación efectiva de la modificación fiscal queda ahora pendiente de su tramitación municipal y del pronunciamiento del pleno, circunstancia que la propia federación reconoce al expresar su confianza en que los grupos políticos respalden finalmente las rebajas planteadas.