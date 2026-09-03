El marido de Jesús Vázquez se moviliza por el bailarín de Cáceres Álvaro Payo para ayudarle a llegar a Londres

La historia de Álvaro Payo ha encontrado un nuevo apoyo. Roberto Cortés, marido del popular presentador Jesús Vázquez, ha mostrado su solidaridad con la familia del joven bailarín cacereño y ha comenzado a mover contactos para tratar de que el respaldo que necesita pueda traducirse en una ayuda efectiva.

Según la información facilitada a este diario, Cortés ha contactado con responsables de la Fundación Atrio Cáceres para interesarse por las posibilidades de colaborar con el estudiante. La conexión no es únicamente solidaria. Cortés es natural de Eljas, en la Sierra de Gata, y conoce al padre de Álvaro, circunstancia que le ha permitido estar más cerca de la situación de la familia.

La intervención llega en un momento decisivo para el joven bailarín, cuya trayectoria ha llamado la atención dentro y fuera de Extremadura. La edición de este jueves de El Periódico Extremadura ya recoge que la Fundación Atrio ayudará a Payo en su objetivo de continuar su formación en Londres.

Por el momento no han trascendido la fórmula concreta mediante la que se articulará la ayuda. El contacto promovido por Cortés busca precisamente contribuir a que esa solidaridad se materialice y permita al joven seguir avanzando en su carrera.

El reto de formarse en Londres

Payo, de 17 años, ha conseguido abrirse camino en un ámbito especialmente exigente. El pasado mes de julio trascendió que había sido admitido en la English National Ballet School de Londres, centro especializado en la formación profesional de jóvenes bailarines. La matrícula del curso superaba los 25.000 euros y la escuela decidió concederle una beca que cubría esa parte del coste, aunque seguían pendientes gastos como alojamiento, manutención y desplazamientos.

Informaciones posteriores situaron al alumno entre alrededor de 30 seleccionados de unos 300 aspirantes. El obstáculo económico, sin embargo, ha acompañado desde entonces a la familia a la hora de afrontar una formación internacional de estas características.

La propia English National Ballet School reconoce que el problema económico afecta a una parte importante de sus estudiantes. Según el centro londinense, más de la mitad de sus alumnos necesitan ayuda financiera para poder estudiar allí y muchos no tienen acceso a los sistemas habituales de préstamos o ayudas educativas británicas.

Atrio y las instituciones

La movilización de Roberto Cortés se suma ahora a otros movimientos para respaldar al estudiante. La Fundación Atrio, que desarrolla en Cáceres diferentes proyectos culturales, educativos y sociales dirigidos especialmente a jóvenes, aparece como una de las entidades dispuestas a colaborar.

A este apoyo se añadirán la Diputación de Cáceres y el Ayuntamiento de Cáceres, que también prevén implicarse en la búsqueda de una solución. En ambos casos queda por concretar el mecanismo, la cuantía y los plazos de cualquier posible aportación.

Álvaro Payo, el bailarín cacereño que pretende cumplir su sueño internacional. / Gonzalo Lillo

Ese detalle será determinante. El caso de Álvaro no gira únicamente alrededor del coste de las clases, sino de lo que supone vivir durante un periodo prolongado en Londres. Alojamiento, manutención, viajes y otros gastos vinculados a su estancia forman parte de la factura que la familia necesita afrontar para convertir la oportunidad artística en una posibilidad real.

La English National Ballet School cuenta precisamente con programas de becas y ayudas destinados a jóvenes con talento que no pueden asumir por sí solos el coste de su formación. El centro sostiene que el respaldo económico puede marcar la diferencia entre poder completar estos estudios o tener que renunciar a ellos.

El vínculo de Jesús Vázquez y Roberto Cortés con Extremadura

La implicación de Cortés tiene además un marcado componente extremeño. El marido de Jesús Vázquez nació en Eljas, uno de los tres municipios de la Sierra de Gata donde se conserva "A Fala", junto a San Martín de Trevejo y Valverde del Fresno.

La pareja mantiene desde hace años una estrecha relación con esta comarca cacereña. Jesús Vázquez ha compartido públicamente en varias ocasiones su cariño por Eljas y por la Sierra de Gata y llegó a despedirse de una de sus estancias en Extremadura con un mensaje escrito en "A Fala".

Aquella conexión personal con la tierra se traduce ahora en una acción solidaria. Esta vez el protagonista es Roberto Cortés, que ha decidido utilizar sus contactos para tratar de que el talento de un joven bailarín de Cáceres encuentre los apoyos necesarios para seguir creciendo fuera de Extremadura.

Para Álvaro Payo y su familia, cada nuevo respaldo puede resultar importante. Tras conseguir que su talento le abra las puertas de una de las escuelas de ballet más reconocidas de Londres, el siguiente desafío es conseguir que el dinero no sea quien termine cerrándolas.