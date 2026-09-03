Mateos agradece a Cáceres la multitudinaria protesta por Ceuta: "Eché en falta al PSOE"

El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, ha agradecido la respuesta de los miles de personas que se concentraron en la Plaza Mayor en apoyo a Ceuta después de los graves acontecimientos registrados en la ciudad autónoma a finales de julio. El jefe del ejecutivo municipal ha defendido que la respuesta registrada en Cáceres demuestra que la situación de Ceuta trasciende a la propia ciudad autónoma. "Lo que pasa en Ceuta pasa en el resto de España", ha afirmado antes de insistir en que "cuando se ataca a una ciudad se ataca al resto de España" y que la frontera ceutí "es una frontera española".

"Ceuta somos todos", ha resumido Mateos, que considera que la movilización cacereña trasladó a los ceutíes el respaldo de la ciudad en un momento especialmente delicado. La valoración del alcalde ha derivado después hacia el terreno político. Mateos ha lamentado públicamente la ausencia de concejales de la oposición y ha dirigido especialmente sus críticas hacia el Grupo Municipal Socialista.

"Eché en falta la presencia de los concejales, de manera muy especial de los concejales del Grupo Municipal Socialista", ha afirmado. El alcalde ha acusado a los socialistas cacereños de haber preferido "ponerse al lado de Pedro Sánchez y del Partido Socialista en vez de al lado de la sociedad cacereña y la sociedad española".

Mateos ha insistido en que, a su juicio, la convocatoria no pertenecía a ninguna formación política. "Las concentraciones que se promovieron en el día de ayer no eran concentraciones ideológicas, no eran concentraciones de un partido político", ha señalado. En su opinión, se trataba de actos con los que la sociedad civil pretendía mostrar su apoyo a "una ciudad hermana".

Mateos señala a Belén Fernández

El alcalde ha personalizado sus críticas en la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cáceres, Belén Fernández, a quien ha reprochado directamente la decisión de no acudir.

Mateos ha acusado a Fernández de "coger la bandera de Pedro Sánchez" y "la bandera del Partido Socialista" en lugar de, según sus palabras, "coger la bandera de España" y "la bandera de la sociedad civil".

Más adelante ha reiterado el reproche y ha sostenido que "quien está equivocado en este caso es el Grupo Municipal Socialista de Cáceres" y que quien "se ha equivocado" es Belén Fernández.

El alcalde ha vinculado esa ausencia con lo que considera una primacía de los intereses de partido. "Cuando alguien intenta poner por encima de los intereses generales y los intereses de tu ciudad el interés de tu partido", ha señalado, se produce a su juicio una situación como la vivida en Cáceres.

El ejemplo del alcalde socialista de Mérida

Para reforzar su argumento, Mateos ha recurrido a lo sucedido en Mérida. El alcalde cacereño ha destacado que Antonio Rodríguez Osuna, alcalde socialista de la capital extremeña, sí promovió y respaldó una concentración ante el Ayuntamiento emeritense.

Mateos ha utilizado ese ejemplo para defender que el apoyo a Ceuta no debía interpretarse en términos de bloques políticos. Según ha señalado, en las movilizaciones celebradas en España participaron responsables y ciudadanos de diferentes sensibilidades políticas.

Galería | Las manifestaciones en apoyo de Ceuta en Extremadura, en imágenes /

De ahí que haya contrapuesto la posición del PSOE cacereño con la adoptada por Rodríguez Osuna y haya insistido en que, en su opinión, el problema no radicaba en las siglas de quien convocaba, sino en decidir si se apoyaba o no públicamente a Ceuta.

"Una de las movilizaciones más importantes" de Cáceres

Mateos ha valorado de forma "muy, muy positiva" la respuesta ciudadana y ha elevado la dimensión de la concentración hasta situarla entre las mayores que recuerda la capital cacereña.

"Yo creo que ayer asistimos a una de las movilizaciones más importantes de las que se han celebrado en la ciudad de Cáceres", ha afirmado.

El alcalde ha introducido, no obstante, una salvedad al hacer esa comparación. Ha dejado fuera expresamente las concentraciones celebradas tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco y después de los atentados del 11-M, episodios que, según ha puntualizado, "lógicamente nada tienen que ver" con la convocatoria de este miércoles.

Salvando esas movilizaciones de circunstancias excepcionales, Mateos ha asegurado que la concentración por Ceuta fue "una de las concentraciones más masivas" celebradas en la ciudad.

Críticas a la actuación del Gobierno

El alcalde también ha situado la movilización en el contexto de sus críticas a la respuesta del Gobierno central ante la situación de Ceuta. Según Mateos, los participantes no solo expresaron solidaridad con la ciudad autónoma, sino que mostraron su rechazo a la gestión realizada por el Ejecutivo.

La sociedad cacereña, ha sostenido, "muestra su apoyo al pueblo de Ceuta y condena o recrimina la actitud que ha tomado el Gobierno en este conflicto", una actuación que a su juicio "no ha sido la más acertada".

Así ha sido la manifestación por Ceuta en Mérida / Javier Cintas

En la parte final de su intervención ha endurecido esa crítica y ha hablado directamente de "pasividad del Gobierno", atribuyendo a esa circunstancia parte de la reacción ciudadana que desembocó en las movilizaciones.

Mateos ha defendido que esa salida a la calle pretendía trasladar "solidaridad" y "apoyo" a los habitantes de Ceuta ante unos acontecimientos que ha calificado de "gravísimos".

Defensa del carácter pacífico

El alcalde ha insistido también en el carácter pacífico de la concentración. Ha repetido en varias ocasiones que no se trató, a su entender, de una movilización ideológica ni organizada para defender las posiciones de un partido concreto.

Mateos ha afirmado que fue una "concentración pacífica de la sociedad civil cacereña" y ha asegurado que se desarrolló de esa manera "pese a que algunos intentaron reventarla". El regidor no ha precisado en esta comparecencia a qué personas, grupos o incidentes concretos se refería con esa afirmación.

Para Mateos, el mensaje principal que dejó la Plaza Mayor fue el de una sociedad cacereña que quiso trasladar a Ceuta que no está sola. Una respuesta ciudadana que el alcalde ha convertido también en argumento para abrir un nuevo frente político con el PSOE municipal y, de manera directa, con su portavoz, Belén Fernández.