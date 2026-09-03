Mateos defiende que la limpieza de Cáceres llega también a los barrios: "No solo se limpia el centro"

Rafa Mateos ha vuelto a salir este jueves en defensa del servicio municipal de limpieza de Cáceres y de sus trabajadores. El alcalde ha realizado una extensa reflexión después de ser preguntado por su respaldo a los barrenderos y ha asegurado que su cambio de valoración responde a lo que observa diariamente en las calles de la ciudad.

Mateos ha recordado que hace aproximadamente dos años mantuvo una posición muy distinta. "Yo fui muy crítico hace dos años, por esta fecha, cuando el servicio de limpieza era deficiente, cuando la ciudad no estaba como tenía que estar", ha señalado.

El alcalde ha recordado que aquellas críticas no se limitaron al ámbito interno del Ayuntamiento, sino que también las trasladó públicamente. Además, ha reivindicado que fue su gobierno el que impulsó la apertura de un expediente administrativo contra la empresa responsable del servicio, que terminó recibiendo una sanción que, según ha destacado, "no fue pequeña".

Para Mateos, aquella posición crítica es compatible con la defensa que realiza ahora de la limpieza. "Al igual que cuando las cosas se hacen mal hay que reconocerlo, cuando las cosas se hacen bien también hay que reconocerlo", ha argumentado.

"Cáceres no es una ciudad que esté sucia"

La conclusión del alcalde ha sido tajante: "Cáceres no es una ciudad que esté sucia a día de hoy". Mateos ha puesto como ejemplo los trabajos que se estaban realizando en ese mismo momento en el Foro de los Balbos, donde operarios del servicio municipal limpiaban el espacio mientras se desarrollaba su comparecencia.

Ha rechazado que esa actuación tuviese relación con su presencia allí. Según ha relatado, esa misma mañana había comprobado trabajos de limpieza en Cánovas y también la renovación de contenedores en diferentes zonas.

Mateos ha explicado que la sustitución de recipientes ha alcanzado previamente a distintas barriadas y que ahora se está acometiendo también en el centro. Asimismo, ha defendido que los barrios reciben actualmente más baldeos que con el contrato anterior.

Eso no significa, ha reconocido, que no puedan existir incidencias. El alcalde admite que puede haber "algún punto" con problemas de limpieza o que un parque pueda encontrarse sucio en un momento determinado. "Pero con carácter general Cáceres es una ciudad limpia", ha afirmado.

Según Mateos, esa percepción coincide además con la que le trasladan colectivos con los que mantiene contacto cuando aborda con ellos el estado de las calles.

Cajas y bolsas junto a los contenedores

El alcalde ha dedicado buena parte de su intervención a reclamar una mayor implicación de los vecinos. A su juicio, mantener las calles en buenas condiciones no depende exclusivamente del Ayuntamiento, de Valoriza ni de los trabajadores.

"La limpieza de la ciudad no es única y exclusivamente responsabilidad del equipo de limpieza de la ciudad y de la empresa", ha señalado. Mateos ha defendido que existe también una responsabilidad ciudadana en el cuidado del espacio público.

Como ejemplo ha mencionado las cajas de cartón que aparecen depositadas en el suelo junto a los contenedores. Cuando un recipiente está rodeado de cajas que no han sido plegadas e introducidas en su interior, ha sostenido, la responsabilidad no puede atribuirse automáticamente al alcalde o a un barrendero.

"Esa culpa no la tiene este alcalde y esa culpa no la tiene el barrendero ni el servicio de limpieza", ha afirmado. A su juicio, corresponde a quien deja las cajas fuera sin desmontarlas y depositarlas correctamente en el contenedor de papel y cartón.

Fotogalería | La falta de civismo desborda los contenedores de la calle Colón de Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

Mateos ha puesto otro ejemplo habitual: las bolsas de basura abandonadas junto al recipiente porque su propietario no quiere tocar o abrir el contenedor. También en esos casos ha pedido distinguir entre una deficiencia del servicio y una conducta individual.

Recogida de enseres y puntos limpios

El alcalde ha recordado que existen alternativas para evitar abandonar residuos en la vía pública. Si una bolsa se rompe o cae accidentalmente, ha señalado, la incidencia puede comunicarse al servicio para que los operarios acudan a retirarla.

También ha recordado que existe un servicio gratuito de recogida de enseres para quienes sustituyen muebles, electrodomésticos u otros elementos en sus viviendas.

A ello se suma el punto limpio móvil, que realiza una ruta semanal por diferentes barrios de la ciudad para facilitar a los vecinos la entrega de determinados residuos y enseres sin necesidad de abandonarlos junto a los contenedores.

Mateos ha mencionado igualmente el sistema destinado a establecimientos comerciales, que cuentan con servicios específicos de recogida para residuos como cajas y palés. Su argumento es que existen mecanismos a disposición de vecinos y negocios para gestionar estos materiales correctamente.

"La responsabilidad de mantener una ciudad limpia" corresponde, según ha resumido, a quien gestiona el servicio, a la empresa concesionaria y también a todos los ciudadanos. Mateos ha reconocido en última instancia su propia responsabilidad como alcalde, pero ha rechazado que cualquier residuo depositado incorrectamente en la calle pueda achacarse automáticamente a una deficiencia municipal.

Choque con el PSOE por la suciedad

La intervención ha adquirido después un marcado tono político. Mateos ha asegurado que le "duele profundamente" que se hable mal de Cáceres cuando, a su juicio, se hace de manera injusta.

Sus críticas se han dirigido especialmente hacia el Partido Socialista, al que ha acusado de haber convertido en un "mantra" la afirmación de que Cáceres es una ciudad sucia.

Nuevos contenedores de basura en la Avenida de España de Cáceres. / Álvaro Quintanilla

Para el alcalde, ese discurso demuestra que el PSOE municipal está "alejado de la sociedad". Mateos ha admitido que la oposición puede señalar una calle concreta o denunciar una incidencia determinada para que se actúe sobre ella.

"A mí me puede decir que en una calle puntualmente hay algún problema de suciedad y vamos y lo recogemos y lo limpiamos", ha indicado. En esos casos, ha añadido, da instrucciones al servicio para intervenir.

Lo que rechaza es la generalización. "Hablar permanentemente que Cáceres es una ciudad sucia" es, según el alcalde, "totalmente falso".

"No están desgastando a este alcalde"

Mateos considera además que las críticas políticas sobre la limpieza tienen consecuencias que van más allá de su gobierno. "Lo que están haciendo no es desgastar a este alcalde", ha afirmado.

En su opinión, quienes mantienen ese discurso se están "separando cada vez más de la realidad" y están haciendo "un daño a esta ciudad". El alcalde sostiene igualmente que las críticas generalizadas terminan afectando directamente a los profesionales que prestan el servicio.

Ha relatado que algunos trabajadores se le acercan en la calle para decirle que reciben insultos o reproches de ciudadanos que los acusan de no trabajar. "Rafa, es que hay veces que me insultan. Es que hay veces que dicen que yo no trabajo", ha explicado Mateos reproduciendo lo que, según afirma, le trasladan algunos empleados.

El alcalde ha salido expresamente en defensa de los barrenderos y los equipos de baldeo. Ha destacado que trabajan por la mañana, por la tarde y por la noche y que afrontan, en sus palabras, "jornadas eternas".

"Se están dejando la piel porque esta ciudad sea un ejemplo de limpieza", ha afirmado.

Eventos, parques y conductas incívicas

Mateos ha recordado también la elevada cantidad de acontecimientos que se celebran en Cáceres y la necesidad de desplegar servicios de limpieza después de cada uno de ellos.

Ha defendido igualmente que los parques de la ciudad se encuentran "generalmente" limpios, aunque pueden aparecer residuos por conductas incívicas después de que los operarios hayan pasado por ellos.

El alcalde ha puesto un ejemplo muy gráfico: un grupo de personas que come hamburguesas en un parque y deja posteriormente las bolsas y los restos en el suelo en lugar de depositarlos en una papelera.

En una situación así, ha argumentado, la responsabilidad "no es culpa del barrendero que va a recoger la basura", sino de quien ha abandonado los desperdicios.

Una llamada a la responsabilidad

Mateos ha cerrado su reflexión con una llamada a la concienciación ciudadana. El alcalde pide que cuando un vecino contemple un comportamiento incívico no dirija después sus críticas hacia el trabajador que tiene que recoger los restos, sino hacia quien los ha abandonado.

"Cuando veamos esos actos incívicos recriminemos no al barrendero sino al que hace esa conducta", ha reclamado.

El mensaje del alcalde combina así dos argumentos. Por un lado, reconoce abiertamente que hace dos años el servicio no funcionaba como debía y recuerda que su propio gobierno promovió un expediente contra la concesionaria. Por otro, considera que la situación ha cambiado y sostiene ahora que definir Cáceres de forma general como una ciudad sucia ya no responde a la realidad.

Mateos no niega que sigan existiendo incidencias en calles, parques o puntos concretos. Su tesis es que esas situaciones deben comunicarse y solucionarse individualmente, sin convertirlas en una descalificación general de la limpieza de Cáceres ni del trabajo diario de quienes la mantienen.