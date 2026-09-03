La plaza de los Maestros de Cáceres se queda sin bares: al menos 10 de sus 27 locales están sin actividad

Todo el mundo en Cáceres la conoce como plaza de los Maestros, aunque oficialmente el conjunto corresponde a Avenida de España, 22. Basta dar una vuelta completa a la urbanización a comienzos de septiembre para encontrarse con una imagen que contrasta con la actividad comercial que tuvo durante décadas: al menos diez locales permanecen sin actividad visible y varios muestran directamente carteles de alquiler o venta.

El recorrido comienza con un bajo que tuvo primero una peluquería y después una frutería. Está cerrado. Enfrente, otro establecimiento en el que durante años hubo una peluquería también ha bajado la persiana.

La situación se repite pocos metros después. Las Meninas, que había reabierto como pastelería y café, vuelve a tener el local disponible. Mundo Infantil, dedicado al comercio para bebés, también está en alquiler, al igual que el establecimiento que ocupó Generación X.

La lista continúa con el local de Albedrío Bar, El Legado de la Tapa y otro bajo situado enfrente, próximo a la peluquería Pasarela, que se ofrece en venta. Junto a Kiro Masaje Nutrición aparece otro establecimiento en alquiler y en el mismo entorno se encuentran también sin actividad Ram's Romance Night, dedicado a la estética, y el Café Bar Oliver.

Los bares desaparecen, al menos por ahora

El cambio más significativo está en la hostelería. Durante años la plaza fue un pequeño punto de tapeo y encuentro en pleno centro de Cáceres. Ahora, los establecimientos hosteleros que daban servicio en el interior de la urbanización tienen las persianas bajadas.

Uno de los casos más reconocibles es el Nuevo Mesón, "Los Champis" para generaciones de cacereños. El establecimiento cerró después de la jubilación de Antonio. Meses atrás se habían realizado trabajos de pintura y reforma y llegó a reabrise de la mano del hostelero Juan Carlos Cofrades. Actualmente el local vuelve a estar en alquiler. También permanece cerrado el Café Bar Oliver. Lo abrió originalmente un francés y posteriormente quedó en manos de Chema, fallecido recientemente. Su local mantiene ahora el cartel de arriendo.

Fotogalería | Plaza de los Maestros de Cáceres / Álvaro Quintanilla

El Legado de la Tapa tampoco tiene actividad y el espacio identificado como Albedrío Bar se encuentra igualmente disponible. La fotografía actual deja así a la plaza sin los bares que hasta hace poco ayudaban a sostener su movimiento diario. Una situación que podría cambiar si alguno de estos locales encuentra nuevo inquilino, pero que hoy resulta especialmente visible.

Más de un tercio de los 27 locales

El dato adquiere otra dimensión cuando se compara con el tamaño del conjunto. Según la información recogida en Idealista/maps, la urbanización cuenta con 27 locales comerciales, además de 112 viviendas y 22 garajes y trasteros, sobre una parcela de 4.611 metros cuadrados.

El complejo residencial fue construido en 1981, con bloques de diez plantas. Las viviendas que aparecen en el mercado dentro del conjunto se han movido en referencias recientes desde unos 127.000 euros en la parte baja hasta 314.000 euros en los precios más elevados.

Con al menos una decena de bajos actualmente sin actividad, el número de locales cerrados, en venta o buscando inquilino representa ya más de un tercio de toda la superficie comercial de una urbanización concebida desde sus orígenes para combinar vivienda y pequeños negocios.

La cooperativa que dio nombre a la plaza

La historia del lugar explica incluso su nombre. Fue durante los años 70 cuando una cooperativa de maestros compró a Mirat terrenos próximos a la Cruz de los Caídos para levantar viviendas destinadas fundamentalmente a docentes y a sus familiares.

El proyecto fue dirigido por el arquitecto Pepe Ulecia y el aparejador Damián Arroyo. La urbanización incorporaba en su interior esta plaza, que terminaría siendo conocida popularmente como plaza de los Maestros hasta convertirse en una referencia geográfica perfectamente reconocible para los cacereños, pese a que su dirección oficial continúe siendo Avenida de España, 22.

Al frente de aquella cooperativa estuvo Amador Pulido Escalona, maestro de Las Anejas y concejal durante la etapa de Díaz de Bustamante. Tras su fallecimiento en 1980, Víctor Perales tomó el relevo al frente de la entidad.

Aquella operación urbanística cambió un entorno que todavía conservaba una fisonomía muy diferente a la actual. La plaza quedó situada en un punto estratégico entre el paseo de Cánovas y Gómez Becerra, a los pies de la Cruz de los Caídos y a muy poca distancia de uno de los principales ejes comerciales y residenciales de Cáceres.

De los chalets de la Cruz a la plaza actual

Antes del desarrollo inmobiliario, aquella parte de la ciudad estaba marcada por viviendas bajas y grandes chalets. Entre ellos se encontraban propiedades vinculadas a Mirat o Manolo Méndez, desaparecidas con el crecimiento urbanístico.

En el entorno funcionaron negocios que sobreviven en la memoria de varias generaciones. Allí estuvo El Avión, un bar muy conocido, y El Globo, famoso por sus callos y regentado por Anacleto Román, padre del taxista Paco Román Santos, conocido como "El Colorao".

También hubo una casa dedicada a maquinaria agrícola y, en el lugar que ocupó el bar América, existió un antiguo surtidor de gasolina rojo y blanco, con una manguera suspendida desde la parte superior.

Muy cerca estaba Gómez Becerra, conocida antiguamente de forma popular como la "calle de la Pulmonía". El apodo procedía de los fuertes vientos que atravesaban aquel espacio cuando todavía no existían los grandes edificios que terminaron transformando esta entrada al centro de Cáceres.

El Globo antes de los pisos

La transformación residencial todavía tardaría algunos años en completarse. En 1977, antes de comenzar la construcción de los pisos, Felipe Vela llegó a un acuerdo con los propietarios del solar para instalar durante la Feria de Mayo una caseta llamada El Globo.

No era una caseta convencional. La estructura era de plástico, había llegado desde Tomelloso y se mantenía inflada mediante un compresor. La idea pretendía solucionar uno de los grandes problemas de las casetas descubiertas de aquellos años: la lluvia que tantas veces acompañaba a las ferias cacereñas.

Por aquel escenario pasaron nombres muy populares de la época, entre ellos Lola Flores, María Jiménez, Pablo Abraira, Paco Martín y Susana Estrada. Era otra plaza, todavía por construir, pero el espacio ya estaba vinculado al ocio de la ciudad antes de llenarse de viviendas y bajos comerciales.

Aquí comenzó Atrio

La referencia gastronómica más importante que ha tenido la plaza fue Atrio. José Polo y Toño Pérez instalaron allí en 1986 su primer restaurante, mucho antes de que el proyecto se trasladara a la Ciudad Monumental y se convirtiera en uno de los grandes nombres de la alta cocina española.

Fue también en aquella primera etapa de la plaza de los Maestros donde Atrio consiguió su primera estrella Michelin. Para quienes conocieron la zona en aquellos años, el restaurante forma parte de una memoria comercial difícil de reconocer en la actual sucesión de carteles de alquiler.

La hostelería siguió teniendo presencia después. Por la plaza pasaron el Bar Alconétar, Los Borrachos y la Ría de Vigo, además del Nuevo Mesón y el Café Oliver, entre otros establecimientos que contribuyeron a convertir el interior de la urbanización en un punto de encuentro.

Ketty, Donna Donna, Mabella y Pasarela

No solo hubo bares. La plaza llegó a reunir una importante nómina de comercios. Allí funcionaron tiendas como Ketty, 20 Años, Donna Donna, A1 de Algodón, Rebote y Peletería Carena, además de establecimientos de peluquería y estética.

Mabella fue durante años una referencia de la pastelería cacereña. Después de diferentes etapas, el local volvió a la actividad bajo el nombre de Las Meninas, con Regina Segura Pizarro al frente. Ese intento de recuperación comercial ha vuelto a detenerse y el establecimiento aparece ahora nuevamente disponible.

Otra historia diferente es la de Pasarela, fundada por José Señas Rosco. Después de formarse en Madrid y pasar por París, donde conoció nuevas técnicas de peluquería, Señas abrió junto a María Serrano un primer salón en Virgen de la Montaña en 1984. El éxito llevó posteriormente la marca a la plaza de los Maestros.

La peluquería se convirtió durante años en una de las más conocidas de Cáceres y esa continuidad permite que Pasarela siga siendo hoy una de las persianas levantadas en medio del retroceso comercial del entorno.

Los negocios que resisten

Porque la plaza no está vacía. Frente a los numerosos carteles de alquiler permanece un grupo de establecimientos que sostiene la actividad cotidiana. Entre ellos está Nevacam, la histórica joyería y relojería impulsada por Rosendo Nevado y actualmente vinculada a su hijo José Félix Nevado.

Continúan también la peluquería Pasarela, Idexdental, Poumar Nutrición y otros negocios relacionados con la estética y los servicios, entre ellos Nile Studio y Romis, además de un establecimiento dedicado a fibra y telecomunicaciones.

Poumar trabaja en ámbitos como nutrición clínica, intolerancias alimentarias, nutrición deportiva, composición corporal, embarazo, lactancia o menopausia. Son actividades muy distintas a las que históricamente dominaron la plaza, una muestra también de cómo ha cambiado el comercio de proximidad en las últimas décadas.

Una plaza privada que sigue siendo lugar de paso

La plaza mantiene además una particularidad que no siempre percibe quien cruza por ella: forma parte de una urbanización privada. Un cartel situado a la entrada recuerda la prohibición de acceder con vehículos, consumir fuera de los establecimientos o desarrollar juegos molestos y pide respeto a los residentes. "Bienvenidos y muchas gracias", concluye el aviso de la comunidad de propietarios.

Pese a su carácter privado, su posición entre Cánovas, Gómez Becerra y la Cruz la ha convertido durante más de cuatro décadas en un lugar de paso para miles de cacereños. Una función urbana que permanece aunque haya cambiado la fotografía comercial.

Ahora esa imagen es la de una plaza con comercios que continúan trabajando, pero también con demasiadas persianas bajadas para pasar inadvertidas. Los locales de una antigua peluquería, una frutería, Mundo Infantil, Generación X, Las Meninas, El Legado de la Tapa, Nuevo Mesón o Café Oliver dibujan una sucesión poco habitual en apenas unos metros.

No existen por ahora datos que permitan atribuir todos esos cierres a una única causa. Algunos corresponden a jubilaciones, otros a cambios de actividad y otros buscan simplemente un nuevo arrendatario. Pero la consecuencia sí puede observarse directamente: una de las plazas comerciales con más historia del centro de Cáceres busca nuevos negocios para volver a llenar sus escaparates.