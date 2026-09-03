Rafa Mateos llama a iluminar ayuntamientos de toda Extremadura este viernes por Cáceres 2031

Del ayuntamiento de un pequeño pueblo a la fachada de un edificio emblemático de cualquiera de las principales ciudades extremeñas. El objetivo es que este viernes haya puntos de rosa y azul repartidos por toda Extremadura y que, vistos en conjunto, transmitan un mismo mensaje: el respaldo regional a la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura en 2031.

El alcalde de Cáceres y presidente del Consorcio Cáceres 2031, Rafa Mateos, ha remitido este miércoles una carta a los alcaldes y alcaldesas extremeños para invitarlos a participar el próximo 4 de septiembre en el Día de la Capitalidad Cultural.

La propuesta principal consiste en iluminar con los colores identificativos de la candidatura, rosa y azul, la fachada de los ayuntamientos o cualquier otro edificio representativo de cada municipio.

La petición no se limita, sin embargo, a la iluminación. Mateos plantea también la posibilidad de colocar banderas o lonas de apoyo a Cáceres 2031 en espacios simbólicos o desarrollar cualquier otro gesto que permita a cada localidad hacer visible su adhesión al proyecto.

La idea es que todos esos apoyos terminen unidos en imágenes compartidas por ayuntamientos y ciudadanos a través de redes sociales hasta formar lo que la candidatura ha definido como un "gran mosaico visual" de Extremadura.

"Demostrar a Europa el respaldo sin fisuras"

La iniciativa llega en un momento especialmente relevante para la candidatura cacereña, que se encuentra entre las finalistas del proceso para elegir la Capital Europea de la Cultura de 2031.

"Con todo ello, vamos a demostrar a Europa el respaldo sin fisuras a un proyecto que beneficiará a toda Extremadura, como conseguir que Cáceres sea Capital Europea de la Cultura en 2031", ha señalado Rafa Mateos.

El alcalde ha agradecido además el apoyo que, según ha afirmado, la candidatura viene recibiendo desde distintos puntos de la comunidad autónoma desde que comenzó el proyecto y, especialmente, desde su clasificación para la fase final.

Mateos sostiene que la aspiración no debe entenderse únicamente como una competición de la capital cacereña, sino como una oportunidad para proyectar el patrimonio, la creación cultural y la identidad de toda la comunidad ante Europa.

"La cultura es un elemento verdaderamente transformador, que nos enriquece como sociedad y nutre a nuestros pueblos", ha defendido.

A su juicio, Cáceres 2031 supone una "oportunidad compartida" para enseñar el potencial cultural extremeño y estrechar los vínculos entre las diferentes comarcas y territorios.

Del municipio más pequeño a las grandes ciudades

El Día de la Capitalidad Cultural pretende precisamente llevar ese discurso al territorio. La candidatura busca que la fotografía de este viernes no quede limitada a Cáceres y que se extienda por las provincias de Cáceres y Badajoz, incorporando tanto a las principales ciudades como a localidades de menor población.

La propuesta se apoya en la alianza autonómica construida alrededor de Cáceres 2031 y en la adhesión de la Federación Extremeña de Municipios y Provincias (Fempex).

Ese respaldo es utilizado por el Consorcio para reforzar uno de los mensajes centrales de la candidatura: que una eventual designación de Cáceres tendría que proyectarse más allá de sus límites municipales.

Así, las fachadas iluminadas y las banderas serán este viernes la parte visible de una estrategia que busca presentar el proyecto como una candidatura con dimensión regional.

La intención es que municipios muy diferentes entre sí puedan aparecer vinculados durante una misma jornada por un símbolo común, haciendo de la diversidad territorial extremeña uno de los argumentos ante Europa.

Cáceres quiere presentarse acompañada

La candidatura ha insistido durante los últimos meses en que la propuesta de 2031 debe utilizar Cáceres como punto de partida, pero no como frontera.

Esa filosofía aparece también en el concepto sobre el que se está construyendo el proyecto: "Transcultura".

Bajo esa idea, Cáceres 2031 plantea la cultura como un espacio de encuentro e intercambio y quiere integrar patrimonio histórico, creación contemporánea, tradiciones, festivales, paisajes culturales y las relaciones que Extremadura mantiene con Portugal.

El componente transfronterizo forma parte así de una candidatura que busca apoyarse en la posición geográfica y cultural de Extremadura para ampliar su alcance.

La celebración del viernes intenta traducir ese discurso en una fotografía reconocible. Si los municipios atienden a la invitación, edificios situados a kilómetros de distancia compartirán durante unas horas los mismos colores.

Una imagen para enseñar fuera de Extremadura

La campaña tendrá también una segunda vida en internet. Cáceres 2031 ha pedido a los ayuntamientos que participen que fotografíen las iluminaciones, lonas, banderas y demás acciones y que las difundan mediante sus perfiles institucionales y redes sociales.

El objetivo es recopilar esas imágenes y convertirlas en un escaparate común con el que ampliar la repercusión del Día de la Capitalidad Cultural.

No se busca únicamente una celebración interna. El mensaje de fondo está dirigido también hacia el exterior y, de forma particular, a Europa.

Cáceres compite por conseguir una designación que, en caso de producirse, situaría a la ciudad y a Extremadura en el calendario cultural europeo de 2031. Por eso la candidatura intenta demostrar que detrás del proyecto existe un territorio dispuesto a involucrarse.

Este viernes llegará una de las pruebas más visuales. Rosa y azul sobre fachadas, edificios históricos y espacios municipales para intentar que localidades separadas por cientos de kilómetros aparezcan unidas en una misma fotografía.

La propuesta de Rafa Mateos convierte así el 4 de septiembre en una llamada a los ayuntamientos extremeños: iluminar un edificio, colocar una bandera o elegir cualquier otro símbolo que permita construir, municipio a municipio, el mosaico con el que Cáceres 2031 quiere presentarse ante Europa.