'The Cacereñer' cuenta con el fotógrafo cacereño Genín Andrada para la portada de su nuevo número

The Cacereñer dedica su número 43 a la figura y trayectoria de Genín Andrada, fotógrafo extremeño considerado uno de los referentes del nuevo documentalismo español. La revista cultural reivindica así la dimensión artística y documental de un autor cuya obra, marcada por la memoria, la identidad, el dolor humano y las realidades sociales, forma parte ya de la historia reciente de la fotografía española.

La trayectoria de Andrada comenzó en los años ochenta, en nuestro periódico, El Periódico de Extremadura. Posteriormente se trasladó a Madrid, donde desarrolló una importante carrera profesional en la agencia 'Cover', junto a fotógrafos como Cristina García Rodero, Jodi Socías y José Manuel Navia. Durante esta etapa compaginó la fotografía con la docencia. Su particular lenguaje visual se caracteriza por el uso expresivo de la luz, el color y el volumen, con una clara inspiración en el barroco español. A través de estos elementos, Andrada ha desarrollado un documentalismo muy personal, en el que la realidad se convierte también en materia de interpretación, simbolismo y creación.

Una mirada comprometida con el VIH

Uno de los primeros grandes proyectos de su carrera estuvo dedicado a los efectos del sida. Gracias a una beca de la Fundación 'la Caixa', el fotógrafo documentó la realidad de más de 200 personas afectadas por el VIH en diferentes países europeos. Aquel trabajo se convirtió en uno de los proyectos fundamentales de su trayectoria y reflejó desde el principio su compromiso con las historias humanas y las realidades sociales. La dimensión internacional de su carrera ha quedado reflejada en sus exposiciones y publicaciones. Andrada fue el primer fotógrafo español en exponer en el Museo Reina Sofía y es, hasta el momento, el único fotógrafo extremeño que ha expuesto en este centro de arte. También ha presentado su obra en el Museo Guggenheim de Nueva York y ha participado en 'PHotoEspaña'.

En el año 2000 presentó La Ruta Hacia el Nuevo Mundo, un proyecto que recorría los pasos de los conquistadores españoles por América y que fue expuesto en 'PHotoEspaña', en una inauguración a la que asistió la infanta Elena. Su trabajo alcanzó también una importante proyección internacional a través de publicaciones como The New York Times Magazine, además de National Geographic, Time, GEO y El País Semanal.

Premios que avalan una carrera

A esta trayectoria se suman proyectos como Costa da Morte (2001), La fragua de Vulcano (2003) y Microcosmo, obra que recibió el Premio Purificación García en 2005. Su trabajo ha sido reconocido, además, con el premio París Photo, uno de los grandes reconocimientos de la fotografía contemporánea europea. La obra de Andrada está presente en colecciones de instituciones como el MEIAC, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Ministerio de Cultura de Francia, el Centro Atlántico de Arte Moderno de Las Palmas o el Museo 2 de Mayo de Madrid.

Precisamente el Museo Reina Sofía volvió a incorporar en febrero de 2026 tres fotografías de Andrada sobre el VIH en una gran exposición dedicada al arte de los últimos cincuenta años, dentro de su exposición permanente. La presencia de estas imágenes décadas después de su realización confirma la vigencia de una obra que continúa interpelando al espectador y reivindica la importancia de la fotografía documental como testimonio de la memoria colectiva.

Con su número 43, The Cacereñer pone de relieve la figura de un creador extremeño cuya carrera ha trascendido las fronteras de la región para alcanzar algunos de los principales escenarios nacionales e internacionales del arte contemporáneo. La revista reivindica, de este modo, el valor de una trayectoria construida desde Extremadura y proyectada hacia el mundo.