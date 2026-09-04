El Arco de la Estrella de Cáceres seguirá cerrado a peatones y vehículos hasta el 15 de septiembre

Los trabajos de restauración de la muralla de Cáceres obligarán a mantener durante más días las restricciones de paso por uno de los principales accesos a la Ciudad Monumental. El corte del Arco de la Estrella se amplía hasta el próximo 15 de septiembre, según el aviso difundido este jueves.

La restricción afecta tanto al tráfico rodado como al peatonal y se aplica en horario de 7.00 a 15.00 horas. Durante esas horas no se podrá utilizar para acceder desde la Plaza Mayor ni la rampa del Arco de la Estrella ni las escaleras situadas en este enclave.

La ampliación del cierre está relacionada con la continuación de la tercera fase de las obras de restauración de la muralla cacereña.

Dos plataformas elevadoras

Los trabajos se desarrollan mediante dos plataformas elevadoras y afectan tanto al propio Arco de la Estrella como a la Torre de los Púlpitos.

El aviso explica que las restricciones se mantienen por razones de seguridad mientras continúen estas actuaciones, lo que obliga a impedir el tránsito de personas y vehículos por la zona durante las horas en las que operan las plataformas.

El corte de tráfico en el Arco de la Estrella de Cáceres se prolongará hasta el 15 de septiembre por los trabajos de restauración de la muralla. La restricción afecta a peatones y vehículos entre las 7.00 y las 15.00 horas

La prolongación de las obras afecta así a uno de los accesos más utilizados entre la Plaza Mayor y el interior de la Ciudad Monumental de Cáceres.

El Adarve de la Estrella, itinerario alternativo

Mientras permanezca activo el corte, peatones y vehículos deberán modificar su recorrido. El itinerario alternativo establecido discurre por la calle Adarve de la Estrella.

La restricción será, según la información facilitada, diaria hasta el 15 de septiembre dentro de la franja comprendida entre las 7.00 y las 15.00 horas.

Fuera de esos horarios, el aviso no detalla nuevas limitaciones. La ampliación del corte busca permitir que continúen los trabajos de restauración con las condiciones de seguridad necesarias en un punto especialmente transitado del conjunto histórico cacereño.