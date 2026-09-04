Cáceres abre su Ciudad Monumental el 11 y 12 de septiembre: esta es toda la programación de Las Noches del Patrimonio

La programación de Las Noches del Patrimonio desplegará durante el viernes 11 y el sábado 12 de septiembre actividades por plazas, palacios, museos, iglesias, ermitas y calles del casco histórico de Cáceres. La apertura extraordinaria de los principales espacios patrimoniales se desarrollará entre las 20.00 y las 24.00 horas, con última entrada a las 23.30 y acceso por orden de llegada hasta completar los aforos.

El programa va mucho más allá de la apertura de monumentos. Habrá conciertos de diferentes estilos, danza contemporánea, teatro familiar, actuaciones itinerantes, propuestas para niños y jóvenes, visitas guiadas, exposiciones, cine, acciones vinculadas con Cáceres 2031 y un apartado de cooperación con Évora 2027.

Fotogalería | Presentación de Las Noches del Patrimonio / Miguel Angel Muñoz Rubio

Buena parte de las actividades serán de acceso libre hasta completar aforo, aunque determinadas visitas y talleres requieren reserva previa.

Viernes 11: Drum Battle, Tamara Alegre y Furriones

La música empezará el viernes 11 a las 20.00 horas en las escaleras del Arco de la Estrella con "Drum Battle", un concierto protagonizado por nueve bateristas que interpretarán grandes éxitos musicales. La entrada será libre hasta completar aforo.

A las 21.30 llegará a la plaza de Santa María Tamara Alegre con "Íntimo", un espectáculo que recorre el flamenco, la copla, el pop-flamenco y el bolero. La artista estará acompañada por músicos y ofrecerá un repertorio que combina clásicos con nuevas interpretaciones.

Cáceres volverá a convertir su Ciudad Monumental en un gran escenario cultural los días 11 y 12 de septiembre, con conciertos, danza, teatro, visitas nocturnas, exposiciones, talleres, cine y actividades itinerantes dentro de Las Noches del Patrimonio

La Plaza Mayor tomará el relevo a las 22.30 horas con Furriones. El grupo extremeño llevará al centro de Cáceres su particular revisión de canciones que han formado parte de distintas generaciones. También será de entrada libre hasta completar aforo.

El Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear organizará, entre las 21.30 y las 23.00 horas, una nueva "Helga's DJ Session". Los jardines del museo se transformarán en espacio de encuentro y pista de baile mientras las salas permanecen abiertas al público.

A la misma hora, las 21.30, el Palacio de Toledo-Moctezuma, sede del Archivo Histórico Provincial de Cáceres, acogerá al Ceres London Trio. La formación, integrada por dos flautas y violonchelo, interpretará un programa de aproximadamente una hora con composiciones de Vivaldi, Quantz, Haydn, Stamitz, Hoffmeister y Beethoven.

Kor'sia lleva "Jogler" al Foro de los Balbos

Uno de los platos fuertes escénicos del viernes llegará al Foro de los Balbos con el IX Festival Escena Patrimonio. La compañía Kor'sia presentará "Jogler", una creación concebida para espacios públicos y no convencionales que parte de la figura medieval del juglar para explorar la transmisión cultural, la memoria colectiva y la transformación de las tradiciones.

El espectáculo comenzará a las 21.00 horas, tendrá una duración de 60 minutos y será de entrada libre hasta completar aforo. Antes, a las 19.00 horas, la compañía ofrecerá un ensayo abierto en el propio Foro de los Balbos para mostrar al público el proceso de adaptación de la pieza a la arquitectura, la luz y el sonido del espacio.

El Foro de los Balbos será escenario de las proyecciones del cine de verano. / Turismo de Cáceres

La danza tendrá además otra cita el viernes en el Palacio de los Golfines de Abajo. El Departamento de Danza Clásica del Conservatorio Oficial de Danza "Sagrario Ruiz-Piñero" presentará "Romance Argentino nº 1 (Las niñas) y nº 3 (El baile)", con coreografías de Silvia Ureña López y Amparo L. Jiménez Rubio. Habrá dos pases, a las 21.00 y las 21.30 horas, de 15 minutos cada uno.

Teatro entre San Jorge y el Museo de Cáceres

La plaza de San Jorge acogerá tanto el 11 como el 12 de septiembre "La Linterna Mágica", de La Carpa de Francis, una propuesta destinada al público familiar a partir de cinco años. Habrá cuatro pases diarios, a las 20.30, 21.00, 21.30 y 22.00 horas, de 20 minutos de duración y con aforo reducido.

Así ha sido el desfile en la plaza de San Jorge de Cáceres / Carlos Gil

El Museo de Cáceres incorporará el viernes "Las Damas del Libro de las Piedras", un espectáculo nocturno de luz, sonido y luz negra en la fachada de la Casa de los Caballos, en la calle Rincón de la Monja. Astarté y Ataecina conducirán al público por leyendas e historias vinculadas con Cáceres y los libros. Habrá pases a las 21.30 y a las 23.00 horas.

Sábado 12: Acetre vuelve a la Plaza Mayor

La música extremeña tendrá uno de sus grandes nombres el sábado 12. Acetre, grupo creado en 1976 y uno de los referentes históricos del folk regional, ofrecerá un concierto en la Plaza Mayor a partir de las 20.30 horas. La actuación tendrá una duración prevista de 120 minutos y acceso libre hasta completar aforo.

A las 21.00 horas, los jardines del Palacio de Carvajal recibirán al Ensemble de Metales del Conservatorio Oficial de Música de Cáceres Hermanos Berzosa, integrado por alumnado de trompeta, trompa, trombón, bombardino y tuba. El concierto durará aproximadamente 50 minutos.

Fotogalería | Así se vivió la Noche del Patrimonio en Cáceres / Jorge Valiente

A las 21.30 horas, el barrio de San Antonio será escenario de Blues Beats Trío, una formación de batería, piano y saxofón que mezcla jazz, repertorio actual y reinterpretaciones de grandes éxitos.

También a las 21.30, el patio del Palacio de la Isla acogerá "La poesía de los árboles", con Leticia Ruifernández y el Trío de Jazz Pedro Calero. La propuesta combina una antología de poemas dedicados a árboles de distintos lugares y épocas, pintura en acuarela realizada en directo y música.

El Ceres London Trio repetirá actuación el sábado a las 21.30 horas en el Palacio de Toledo-Moctezuma.

Danza y tecnología en el Helga de Alvear

El sábado, el IX Festival Escena Patrimonio llegará también al Museo Helga de Alvear con "Estratos de afectación", de Pseudónimo Cía, de Chile, y Crudo Colectivo, de Perú.

La propuesta emplea geófonos y microcontroladores inalámbricos para captar en tiempo real las vibraciones mecánicas y acústicas que los cuerpos producen sobre las superficies del museo y utilizarlas en el diseño sonoro de la intervención. Habrá dos pases de 25 minutos, a las 21.30 y las 22.30 horas.

Antes, a las 19.30 horas, el auditorio del museo acogerá una mesa redonda vinculada al proyecto, con una duración prevista de entre 45 y 60 minutos y acceso libre hasta completar aforo.

Los edificios que abrirán hasta medianoche

Entre las 20.00 y las 24.00 horas de los días 11 y 12, con última entrada a las 23.30, abrirán de manera extraordinaria numerosos espacios patrimoniales. El acceso se realizará por orden de llegada hasta completar aforo.

La relación incluye el Área Arqueológica del Baluarte de los Pozos, en el barrio de San Antonio, 17; el Centro de Divulgación de la Semana Santa Cacereña, en la Cuesta de la Compañía; el Olivar de la Judería, en Hernando Pizarro; la Torre del Horno, en el Adarve de Santa Ana, 3; y el Palacio de la Isla-Biblioteca Municipal "Julián Rodríguez Marcos", en la plaza de la Concepción, 4.

Galería | Así es el interior de la casa-museo árabe Yusuf Al Burch en Cáceres / Carlos Gil

Abrirán asimismo la Casa de los Caballos del Museo de Cáceres, en Rincón de la Monja, 25; el Palacio de Toledo-Moctezuma, sede del Archivo Histórico Provincial, en la plaza Conde de Canilleros, 1; y el Museo de Historia y Cultura Casa Pedrilla-Casa Museo Guayasamín, en la Ronda de San Francisco.

Casa Pedrilla mostrará "Memoria y Cenizas", de José Manuel Ciria, mientras que la Sala de Arte El Brocense, en San Antón, 17, tendrá abierta "Osmosis", de Belén Mazuecos. La Escuela de Bellas Artes Eulogio Blasco, en la calle Ancha, 1, participará únicamente el día 12.

Iglesias, ermitas, fundaciones y galerías

A la programación se suma una amplia relación de centros y establecimientos colaboradores durante las dos noches. Entre ellos se encuentran el Palacio de Camarena, sede del COADE-Ateneo de Cáceres, en General Ezponda, 9; la Concatedral de Santa María; las iglesias de San Mateo, Santo Domingo y Santiago; y la Casa Hermandad de la Cofradía de la Sagrada Cena y Nuestra Señora del Sagrario, en la plaza de Santiago, que tendrá visitas de 20.00 a 23.30 horas.

El Cristo Negro: la procesión cacereña que sale a medianoche y que atrae a miles de personas cada Miércoles Santo / Carlos Gil

También participan las ermitas de Las Candelas, La Paz, San Antonio y La Soledad; Espacio Belleartes, en Donoso Cortés, 6; la Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballestero-Casa Palacio de los Becerra, en la plaza de San Jorge, 2; y la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno-Palacio de los Golfines de Abajo, en la plaza de los Golfines, 1.

La lista continúa con el Palacio de Mayoralgo-Yacimiento Arqueológico, ArtSolutely Lab Gallery, Artesanía Girasoles, Spritzart Studio & Shop, La Sindicalista Galería de Arte y El Chaflán.

Visitas sin reserva previa

El Palacio de los Marqueses de Monroy-Cámara de Comercio organizará visitas guiadas desde las 20.30 hasta las 24.00 horas, con acceso por orden de llegada y grupos de hasta 20 personas. El inmueble se encuentra en la plaza del Doctor Durán.

IMG_6634.jpg / Miguel Ángel Muñoz

Solo el día 11 se desarrollará "Descubre el legado judío de mano de los Cronistas", con pases a las 21.00 y 22.00 horas. Santos Benítez Floriano conducirá la visita por la Judería Vieja desde la ermita de San Antonio, mientras que Fernando Jiménez Berrocal se encargará de la Judería Nueva desde el Palacio de la Isla.

El día 12, el Centro de Interpretación del Campamento Romano de Cáceres el Viejo ofrecerá entre las 21.00 y las 24.00 horas una recreación histórica con explicaciones militares, teatro y observación comentada de estrellas y constelaciones en época romana.

Las visitas que sí exigen inscripción

El Museo Helga de Alvear mantendrá sus puertas abiertas hasta las 00.00 horas en ambas jornadas. El día 11 no habrá visitas guiadas. El día 12 sí se organizarán tres pases con reserva para recorrer la colección, a las 21.00, 22.00 y 23.00 horas, y otros tres para la exposición de Patricia Gómez y María Jesús González "Espejo del mundo", a las 21.10, 22.10 y 23.10. Las reservas se tramitan a través de la web del museo.

La Torre de las Cigüeñas ofrecerá recorridos cada 30 minutos desde las 20.30 hasta las 24.00, con última entrada a las 23.30 y grupos de 20 personas. La inscripción debe realizarse en torreciguenas@ayto-caceres.es e incluir nombre, apellidos, DNI y teléfono de contacto.

Así se ve Cáceres desde la Torre del Parador / Carlos Gil

El Parador de Cáceres organizará visitas de 21.00 a 24.00 horas en grupos de entre 10 y 12 personas, previa reserva en recepcion.caceres@parador.es. El Hotel Palacio de Godoy Cáceres, Curio Collection by Hilton, tendrá visitas cada media hora entre las 20.30 y las 22.30, también en grupos de entre 10 y 12 personas, mediante reserva en recepcion@hotelpalaciogodoy.com.

El Palacio de Carvajal permitirá conocer también su torre redonda. Habrá un primer pase de 19.00 a 20.30 y un segundo de 22.30 a 24.00, con un máximo de 15 participantes en cada turno y reserva mediante formulario.

ArtSolutely Lab Gallery organizará recorridos por "Visiones de otro continente" a las 20.00, 21.00, 22.00 y 23.00 horas, de unos 30 minutos y para 15 personas. No será imprescindible reservar, aunque el espacio admite inscripciones a través de info@artsolutely.com.

Estreno de la Cueva del Conejar

Entre las novedades figura el estreno como recurso turístico-patrimonial de la Cueva del Conejar. Podrá visitarse los dos días mediante pases a las 20.00, 21.00, 22.00 y 23.00 horas, con grupos limitados a 30 personas.

Las reservas se realizarán en cacerescondolordecuello@ayto-caceres.es, indicando el día y la hora solicitados. Si al comienzo de cada pase quedan plazas libres, podrá accederse sin inscripción previa hasta completar aforo. La cueva se localiza en el barrio de Vistahermosa, en la esquina de las calles Beethoven y Narciso Yepes.

Galería | Así es la cueva del Conejar /

La programación se prolongará además hasta el domingo 13 con "Cáceres con dolor de cuello", una visita por la ciudad histórica dedicada a elementos desaparecidos, poco visibles o que suelen pasar inadvertidos. Comenzará a las 20.00 horas, durará dos horas y media, tendrá entre 20 y 25 plazas y partirá de San Juan, junto a la estatua de Leoncia.

Tres exposiciones en el Palacio de la Isla

El Palacio de la Isla concentrará también una parte importante del patrimonio documental. La exposición "Cáceres, Patrimonio de la Humanidad: Una mirada documental. 40 aniversario" reunirá documentos y fotografías procedentes del Archivo Histórico Municipal para mostrar la transformación del patrimonio arquitectónico de la ciudad.

Palacio de la Isla en el Pasado. / Cáceres en el pasado

A ella se sumará la muestra dedicada al "Reglamento de la Banda de Música de Cáceres de 1887", documento del mes de septiembre. El reglamento de la Academia de Música y Banda Municipal fue redactado en junio de aquel año e impulsado por el maestro Arturo Rosich.

La tercera propuesta será "Cristo Negro. Símbolo de Cáceres", que expondrá por primera vez la cartelería oficial realizada durante los últimos 40 años con motivo de la clausura del 40 aniversario de la primera salida procesional de la hermandad. La muestra está formada por 40 imágenes fechadas entre 1986 y 2026. Las tres exposiciones podrán visitarse los días 11 y 12 de 20.30 a 24.00 horas, con última entrada a las 23.30.

Los Fueros de Cáceres regresan al salón de plenos

El Ayuntamiento volverá a exponer en el salón de plenos el códice original de los Fueros de Cáceres. Junto al documento se instalará un panel explicativo y los visitantes podrán acceder mediante un código QR a una copia digitalizada.

Turistas en la plaza Mayor, observando la Torre Bujaco que ya comienza a desprenderse del andamiaje. / EDUARDO VILLANUEVA

La exposición estará abierta los días 11 y 12 entre las 20.30 y las 24.00 horas, con última entrada a las 23.30 y acceso libre hasta completar aforo.

Al pie de la Torre de Bujaco, junto a la ermita de la Paz, habrá además una muestra de editoriales independientes con Ediciones Liliputienses, la Asociación Cultural Letras Cascabeleras y La Experiencia Libros. Funcionará ambas noches de 20.30 a 24.00 horas.

Talleres para niños

Las familias encontrarán varias propuestas específicas. "Construye tu torre medieval", de La Sindicalista Estudio, se celebrará los dos días a las 20.00 horas en el Palacio de la Isla. Está dirigido a niños de 8 a 12 años, tendrá una duración de 60 minutos y un máximo de 15 plazas, con inscripción en cultura@ayto-caceres.es.

Artesanía Girasoles organizará los días 11 y 12 talleres para elaborar marcapáginas, llaveros y colgantes. Habrá sesiones de 19.00 a 19.45 y de 20.00 a 20.45 horas para niños de 6 a 10 años, con seis plazas por pase, en la calle Pizarro, 9.

Exposición en Belleartes en 2022. / Carla Graw

El sábado 12, a las 20.00 horas, Espacio Belleartes acogerá "Autómatas de papel", destinado a niños de 6 a 10 años y con 12 plazas. La propuesta utilizará figurines articulados para trabajar leyendas tradicionales de Cáceres y relatos de otros contextos culturales. La inscripción se realizará igualmente en cultura@ayto-caceres.es.

Spritzart Studio & Shop propone "Cáceres en papel-Diseña tu Marcapáginas" los días 11 y 12, con pases de 19.15 a 20.00 y de 20.15 a 21.00 horas. Está dirigido a niños de 5 a 7 años y tendrá un máximo de seis participantes por turno.

El día 12, La Sindicalista Estudio y El Chaflán sumarán un "Cluedo sobre Historia", planteado como una actividad interactiva con actores profesionales.

Poesía sobre ruedas y microteatro en las colas

La Ciudad Monumental tendrá también propuestas que no estarán ligadas a un escenario fijo. "Ciclopoemas", de la compañía El Gabinete Errante, recorrerá ambas noches el centro histórico entre las 20.30 y las 23.30 horas. Un poeta circulará con una máquina de escribir instalada en una bicicleta de época para componer poemas a petición de los asistentes.

El recorrido previsto pasa por la Plaza Mayor, Santa María, el Adarve, la calle del Mono y San Jorge.

Llopis en una bendición de camiones de bomberos en la plaza Mayor. / E. P.

También durante los días 11 y 12, "Escenas a la cola", de la compañía de Pablo Mejías López, llevará seis actores profesionales hasta las filas de acceso a monumentos y actividades para representar pequeñas piezas de microteatro durante los tiempos de espera.

La Filmoteca lleva el patrimonio extremeño a la pantalla

La Filmoteca de Extremadura se incorpora a la programación con "Recuerdos de futuro", una serie de producción propia dedicada al patrimonio cinematográfico extremeño y al trabajo de conservación de sus fondos.

Filmoteca de Extremadura en Cáceres. / Jorge Valiente

La propuesta está formada por 15 piezas de entre tres y cinco minutos que recuperan algunas de las películas y documentos audiovisuales conservados por la Filmoteca. La proyección se desarrollará de 20.30 a 22.40 horas, con entrada libre hasta completar aforo, en la sede de la calle Rincón de la Monja, 6.

Música y danza joven en Santa María

Patrimonio Joven volverá a vincular la programación de Las Noches del Patrimonio con jóvenes de Cáceres y usuarios del Espacio para la Creación Joven.

La concatedral de Santa María, este lunes por la mañana. / Carlos Gil

La agenda prevista en la plaza de Santa María comenzará a las 20.45 con el grupo Funkin V, que actuará hasta las 21.45. Después llegará la violinista Carola Veidhlin, de 21.45 a 22.00; el grupo de baile Daenamu, de 22.00 a 22.40; un segundo pase de Carola Veidhlin, de 22.40 a 22.50; y el guitarrista Daniel Velázquez, que cerrará entre las 22.50 y las 23.30 horas. El acceso será libre.

Cáceres 2031 sale a las calles

La candidatura de Cáceres 2031 estará presente mediante varias acciones. El Espacio Transcultura se instalará en la Plaza Mayor los días 11 y 12, de 20.30 a 24.00 horas, con una propuesta participativa para fotografiarse entre las ovejas de la Transcultural y formar parte de un mosaico ciudadano.

En el Ateneo de Cáceres se habilitará el Espacio Bienestar, abierto en el mismo horario y concebido como una zona de descanso. En la plaza de las Veletas, "La Cultura es el Camino" proyectará mensajes e imágenes de Cáceres 2031 sobre distintos espacios del casco histórico entre las 20.30 y las 24.00.

"Las Ovejas Perdidas" convertirá asimismo las calles en un juego: habrá ovejas escondidas por el recorrido y quienes encuentren una podrán llevarla al Espacio Transcultura para recibir un obsequio. Dos pastores recorrerán la zona ayudando a seguir su rastro.

Évora 2027 se acerca a Cáceres

La vertiente institucional incluye una programación para acercar el proyecto Évora 2027 a Cáceres 2031. El viernes 11 comenzará a las 18.00 horas con la apertura al público. A las 18.30 está prevista la presentación institucional de Évora 2027 y a las 19.00 se mostrarán proyectos del "bid-book" vinculados al patrimonio, en colaboración con la Universidad de Évora.

Évora. / CEDIDA

A las 19.40 actuará el Grupo Cantares de Évora y a las 20.00 concluirá esta parte de la programación. Entre las 20.30 y las 00.00 habrá música ambiente con una selección de Évora 2027. Durante la tarde también se anuncian experiencias de realidad virtual relacionadas con los paisajes del Alentejo y el concepto de "Vagar".

Para el día 12, el documento anuncia una jornada de música contemporánea del Alentejo y menciona un concierto de Helena Caldeira y un concierto-DJ set de LAZ HAY. El horario detallado fija la apertura a las 18.30, un DJ set de LAZ HAY a las 19.00, de 30 minutos, y un concierto de Puçanga a las 19.30 en el patio principal.

Patrimonio también desde casa

La programación incorpora finalmente un apartado digital con diferentes audiovisuales sobre la ciudad. Entre los contenidos disponibles figuran "Feel Cáceres", "Cáceres, Patrimonio Natural", "Cáceres, capital gastronómica", "La Luz de Cáceres", "Cáceres ¡de cine!" y el vídeo dedicado a la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura 2031.

De esta forma, durante dos noches Cáceres no solo abrirá edificios habitualmente sujetos a horarios más restringidos, sino que repartirá la actividad por calles, plazas, museos y espacios culturales, con una programación que arranca en algunos casos a las 18.00 horas y se prolongará hasta la medianoche.