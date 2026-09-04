Cáceres afronta la fase definitiva para disponer de todo el suelo industrial de Capellanías

El polígono industrial de Capellanías da un paso decisivo para crecer. Así lo ha explicado el concejal de Turismo, Ángel Orgaz, en rueda de prensa tras la Junta de Gobierno Local, donde ha informado del avance del procedimiento urbanístico de Capellanías II, una actuación que permitirá ampliar la superficie industrial de Cáceres y avanzar hacia la disponibilidad del 100% del suelo previsto.

Una fase decisiva

El expediente ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y se encuentra actualmente en periodo de información pública durante un plazo de un mes. En este marco, los propietarios afectados dispondrán de un plazo de 20 días para manifestar su conformidad o disconformidad con las valoraciones establecidas. Se trata de un procedimiento de expropiación de los terrenos necesarios para llevar a cabo la ampliación del polígono industrial, con el objetivo de incrementar la disponibilidad de suelo industrial en la ciudad y favorecer que Cáceres pueda consolidarse como un polo de referencia para la actividad empresarial e industrial.

Según explicó Orgaz, el equipo de Gobierno lleva trabajando en este procedimiento desde el inicio de la legislatura, con el propósito de dar respuesta a una de las principales dificultades que durante años ha condicionado el desarrollo industrial de Cáceres, la falta de suelo disponible para la implantación y expansión de empresas. Con la publicación del expediente se entra, por tanto, en una fase definitiva del procedimiento, cuyo objetivo es disponer del 100 % del suelo industrial correspondiente a Capellanías II y avanzar hacia su desarrollo.

De esta manera, el equipo de Gobierno considera que se da un paso decisivo para desbloquear una actuación estratégica para la ciudad y poner a disposición de las empresas nuevo suelo industrial que permita atraer inversiones, facilitar la instalación de nuevas compañías y contribuir al crecimiento económico y a la generación de empleo en Cáceres.

La Justicia avala la recuperación de una vivienda municipal

En relación con los asuntos judiciales, se ha tomado conocimiento de una sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Cáceres, con fecha 26 de julio, por la que se desestima el recurso de apelación presentado por una particular en relación con la usurpación de una vivienda de titularidad municipal situada en la calle Río Vístula. La particular había recurrido la sentencia dictada el pasado mes de abril. La Audiencia Provincial confirma íntegramente la resolución recurrida y establece, además, la imposición de las costas procesales a la parte que presentó el recurso. De esta manera, el Ayuntamiento continúa defendiendo judicialmente el patrimonio municipal y reclamando la recuperación de las viviendas de su propiedad que hayan sido ocupadas de manera ilegítima, con el objetivo de rehabilitarlas y ponerlas posteriormente a disposición de personas y familias que cumplan los requisitos legalmente establecidos para poder acceder a ellas.

Defensa jurídica para un agente de la Policía Local

También se ha aprobado que los servicios jurídicos municipales asuman la representación y defensa de un agente de la Policía Local que se encuentra actualmente inmerso en un procedimiento judicial por un presunto delito leve de lesiones. Según consta en el expediente, los hechos se produjeron cuando el agente intervino para auxiliar a una persona que estaba siendo acosada, actuando en ese momento en su condición de agente de la autoridad. Dado que los hechos guardan una relación directa con el ejercicio de sus funciones, el Ayuntamiento asumirá su defensa jurídica, de acuerdo con la normativa que reconoce a los empleados públicos el derecho a contar con asistencia y defensa cuando los procedimientos judiciales se derivan del desempeño de sus funciones. Desde el equipo de Gobierno se ha trasladado, además, el respaldo a la labor que desempeñan los agentes de la Policía Local en el ejercicio de sus funciones y en la garantía de la seguridad de los ciudadanos.