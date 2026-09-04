Cáceres estrena un modelo de 'cupos' para comprar edificios entre varios inversores y convertirlos en apartamentos turísticos

El sector de los apartamentos turísticos de Cáceres tendrá próximamente un nuevo actor. Apartamentos Turísticos AT Capital Cáceres prepara su puesta en marcha con un modelo que pretende acompañar tanto a propietarios que ya disponen de un alojamiento como a personas interesadas en invertir por primera vez en este mercado. Pero una de las principales novedades estará en la fórmula de los denominados "cupos". La empresa pretende localizar edificios con posibilidades de transformación y ofrecer participaciones económicas a varios inversores, de manera que no sea una única persona la que tenga que asumir todo el coste de adquisición y rehabilitación.

Así lo explica Leo Dan Hernández, responsable, gerente y administrador de AT Capital Cáceres, que sitúa esta iniciativa dentro del objetivo de "seguir profesionalizando el sector". Según detalla Hernández, podrían plantearse cupos de 20.000 o 50.000 euros, aunque las cantidades dependerán de cada operación. La intención es abrir el acceso a proyectos inmobiliarios de mayor envergadura a pequeños inversores que individualmente tendrían más dificultades para asumirlos.

El modelo que plantea la empresa se asemejaría, según el propio responsable, a una especie de cooperativa en la que varias personas participan conjuntamente en la adquisición y explotación posterior de un inmueble. En ciudades como Madrid, Barcelona o Sevilla ya están en funcionamiento.

Un edificio de dos millones y 20 inversores

Hernández pone un ejemplo para explicar la idea. Si AT Capital Cáceres localizara un edificio valorado en dos millones de euros con posibilidades de albergar doce apartamentos turísticos, la operación podría dividirse, por ejemplo, en 20 participaciones de 100.000 euros.

Cada inversor aportaría su parte y, una vez rehabilitado el inmueble y puestos en funcionamiento los alojamientos, participaría de los posibles rendimientos generados por la explotación y mantendría el porcentaje de propiedad que correspondiera según la estructura jurídica finalmente establecida.

Se trata, por ahora, de un ejemplo teórico utilizado por la empresa para explicar el funcionamiento de un modelo cuyos detalles jurídicos, financieros y contractuales deberán definirse individualmente en cada proyecto.

La compañía sostiene que esta fórmula permitiría repartir una inversión especialmente elevada en zonas como el casco histórico cacereño, donde la rehabilitación de inmuebles antiguos puede exigir actuaciones complejas y costosas.

AT Capital Cáceres plantea el proyecto con una doble vertiente. Por una parte, existe un objetivo empresarial: generar actividad y obtener ingresos a través de las operaciones inmobiliarias, los servicios profesionales y la posterior gestión de los apartamentos.

Por otra, Hernández defiende que existe también una dimensión urbana. La intención, señala, es fijarse especialmente en edificios actualmente vacíos, deteriorados o sin uso para recuperarlos mediante proyectos de rehabilitación.

El gerente sostiene que existen en Cáceres numerosos inmuebles de estas características que llevan años cerrados y presentan problemas de conservación.

La empresa considera que poner estos edificios nuevamente en uso permitiría actuar sobre propiedades deterioradas y mejorar su estado, especialmente en áreas del centro y de la parte antigua de la ciudad.

Hernández defiende además que el crecimiento de los apartamentos turísticos ha contribuido a recuperar inmuebles que permanecían cerrados. Fuentes del sector consultadas por la empresa sitúan incluso en torno al 95% el porcentaje de viviendas del casco histórico que habría permanecido sin uso, una estimación que requiere respaldo documental antes de poder considerarse un dato oficial.

Una oficina en plena calle Moret

La ubicación elegida tampoco es casual. AT Capital Cáceres instalará sus oficinas en el número 18 de la calle Moret, a escasos metros de la Plaza Mayor y de uno de los principales accesos a la Ciudad Monumental.

Hernández explica que la elección responde precisamente a la elevada presencia de alojamientos turísticos en el centro histórico y su entorno.

La empresa quiere convertirse allí en un punto de referencia para propietarios, inversores y profesionales que necesiten asesoramiento para poner en marcha o gestionar este tipo de establecimientos.

El proyecto nace como una agrupación de empresas y especialistas de diferentes ámbitos. Participarán profesionales vinculados al mercado inmobiliario, la arquitectura, la construcción y la gestión turística, entre otros sectores.

La idea es que el cliente pueda realizar prácticamente todo el proceso sin tener que buscar por separado a cada profesional.

El primer servicio será la compra y venta de activos. AT Capital Cáceres localizará apartamentos turísticos ya existentes y también edificios o inmuebles que, a juicio de sus profesionales, puedan tener posibilidades de transformación para este uso.

Una vez localizado el inmueble, llegará la segunda fase: licencias y proyectos.

La empresa ofrecerá la tramitación administrativa necesaria para poner en marcha los alojamientos, incluidos proyectos técnicos, licencias y cambios de uso cuando sean necesarios y legalmente posibles.

El tercer apartado será el de obras y reformas. Arquitectos, técnicos y empresas constructoras integradas o vinculadas al proyecto podrán encargarse de las intervenciones necesarias para acondicionar los inmuebles.

De esta manera, la intención es que un inversor pueda llegar con una idea y encontrar en el mismo lugar los profesionales necesarios para estudiar la compra, elaborar el proyecto, afrontar las obras y tramitar la documentación.

El propietario puede delegar también la gestión

El acompañamiento no finalizará cuando el apartamento abra sus puertas.

La cuarta línea de negocio será la gestión integral de apartamentos turísticos. Los propietarios que no quieran encargarse personalmente de la explotación podrán delegarla en AT Capital Cáceres.

La empresa plantea hacerse cargo de las tareas vinculadas al funcionamiento diario del establecimiento a cambio de una comisión que todavía no se ha detallado públicamente.

El objetivo, según Hernández, es que determinados inversores puedan limitar su intervención directa en la actividad y delegar la gestión profesional del alojamiento.

Los ingresos que pueda generar cada inversión dependerán, en cualquier caso, de factores como el coste final de la operación, la ocupación de los apartamentos, los precios, los gastos de explotación y la evolución del mercado turístico.

Un "manitas" para las urgencias

La quinta pata del proyecto será mucho más cotidiana. AT Capital Cáceres ofrecerá un servicio específico de mantenimiento y pequeñas reparaciones para responder a los problemas que puedan aparecer en los alojamientos.

Una cerradura que deja de funcionar, una persiana averiada o cualquier pequeña incidencia puede convertirse en un problema urgente cuando hay huéspedes dentro del apartamento o está prevista una nueva entrada.

La empresa plantea disponer de un servicio de atención continuada para resolver este tipo de situaciones durante todo el año.

Así, las cinco áreas previstas serán compraventa de activos, licencias y proyectos, obras y reformas, gestión integral y mantenimiento.

"Seguir profesionalizando el sector"

La filosofía que resume AT Capital Cáceres es concentrar en una única estructura servicios que actualmente un propietario puede tener que contratar a diferentes empresas.

"Queremos que cualquier propietario de apartamentos turísticos, o cualquier persona que quiera embarcarse en uno, tenga un lugar de apoyo y podamos guiarle", explica Hernández.

El proyecto se encuentra todavía en fase previa a su lanzamiento y quedan por conocerse aspectos como la fecha concreta de apertura, las empresas que conformarán la alianza o las condiciones jurídicas y económicas que regirán las inversiones compartidas.

La empresa sí tiene clara la ubicación, en Moret 18, y el objetivo con el que quiere entrar en un mercado que ha ganado peso durante los últimos años en Cáceres: "Seguir profesionalizando el sector".