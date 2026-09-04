El Cáceres Irish Fleadh se adelanta al 17 de septiembre y lleva talleres a cuatro pueblos de la provincia

La música tradicional irlandesa volverá a instalarse este septiembre entre las calles y plazas del casco histórico cacereño. La 22ª edición del Cáceres Irish Fleadh ha dado este viernes un nuevo paso en su promoción exterior con una presentación institucional celebrada en la Residencia del Embajador de Irlanda en Madrid.

El acto estuvo encabezado por Brian Glynn, embajador de Irlanda en España, y contó también con la asistencia de Amparo Jiménez Rubio, directora de la Editora Regional de Extremadura y coordinadora del Plan de Fomento de la Lectura; Elisabeth Martín Declara, diputada delegada de Turismo y Juventud de la Diputación de Cáceres; Rafa Mateos, alcalde de Cáceres, y Patricia Bravo, directora del festival.

Mateos y Bravo con el embajador en el centro, en Madrid. / Cedida a El Periódico

La cita madrileña llega apenas unos meses después de la presentación del festival en Dublín. Patricia Bravo destacó la acogida obtenida entonces en Irlanda y aseguró que más de una decena de publicaciones de la capital irlandesa se hicieron eco del encuentro cacereño. "Irlanda entera ya mira hacia Cáceres", afirmó la directora, que vinculó esa repercusión con la capacidad del festival para atraer visitantes internacionales interesados también en el patrimonio de la ciudad.

Bravo defendió además el carácter abierto del encuentro y una de las características que han marcado su desarrollo durante más de dos décadas: la convivencia de los conciertos programados con las "sessions" que surgen en establecimientos, calles y rincones monumentales. "El alma de este festival es el deambular de los músicos entre palacios, las sessions improvisadas en los escalones de piedra y la convivencia respetuosa con los vecinos y la hostelería local", señaló.

Por su parte, el alcalde, Rafa Mateos, destacó ado que “el Irish Fleadh es uno de los festivales que mejor representa nuestra apuesta por la cultura. Son muchos los cacereños y también los turistas que están esperando que llegue septiembre para vivir el festival, y desde el ayuntamiento lo estamos respaldando como nunca antes se había hecho, permitiendo entre otras cosas, ampliar hasta a 4 días la celebración del mismo, del 17 al 20 de septiembre”.

Mateos agradeció al embajador “que nos ha abierto las puertas de su residencia para la puesta de largo en Madrid, en la capital de España, de este festival tan querido por todos”. Y añadió: "Cáceres es una ciudad abierta e integradora, que emana cultura por todos sus rincones, por eso nos encanta comprobar cómo las tradiciones y la cultura irlandesa se cuelan por nuestras calles y resuenan entre nuestros palacios un año más, con total naturalidad, más aún, cuando estamos celebrando el 40 aniversario de la declaración de Cáceres como ciudad Patrimonio de la Humanidad".

El regidor concluyó: "Lo hacemos porque creemos de verdad que la cultura es un elemento realmente transformador de la sociedad, una idea que es la base de nuestra candidatura para ser Capital Europea de la Cultura en 2031. Es un orgullo poder decir que somos finalistas ya en ese camino y que citas como el Irish Fleadh son un verdadero impulso para conseguirlo".

Un día más y más música el sábado

Una de las principales novedades anunciadas para este año es el adelanto del comienzo al jueves 17 de septiembre, con lo que el Cáceres Irish Fleadh amplía su calendario habitual de actividades. La programación reforzará asimismo la jornada del sábado 19 con un mayor número de actuaciones en la Plaza de Santa María y presencia de formaciones procedentes, entre otros países, de Irlanda, Reino Unido y Bélgica.

El Cáceres Irish Fleadh ha presentado en Madrid su 22ª edición, que arrancará el jueves 17, ampliará los conciertos del sábado y llevará talleres bilingües sobre agua y naturaleza a cuatro municipios de la provincia con apoyo de la Diputación y MásMedio

La Plaza de Santa María volverá así a desempeñar un papel central dentro de un festival que utiliza la Ciudad Monumental no únicamente como escenario de conciertos, sino como parte de su propia propuesta. A las actuaciones se sumarán pasacalles, talleres musicales y encuentros informales entre intérpretes y público en diferentes puntos del casco antiguo.

El festival sale a cuatro municipios

La programación comenzará en realidad a extenderse por la provincia antes de que arranquen las actividades centrales de Cáceres. El miércoles 15 y el jueves 16 se desarrollarán talleres bilingües en cuatro municipios: Malpartida de Plasencia, Cadalso, Rosalejo y Arroyo de la Luz.

Las actividades estarán centradas en la concienciación sobre el cuidado del agua y de la naturaleza y se desarrollarán con el apoyo de la Diputación Provincial de Cáceres y el Consorcio MásMedio. Los talleres correrán a cargo de The Armagh Rhymers, formación irlandesa que combina música, narración, danza y elementos de la tradición popular.

Con esta iniciativa, la organización pretende que parte del contenido del festival salga de la capital cacereña y llegue a otros puntos de la provincia, al tiempo que incorpora la educación ambiental a una programación construida tradicionalmente en torno a la música y el intercambio cultural.

La música extremeña entra en la residencia del embajador

La presentación de Madrid contó además con más de una treintena de músicos y bailarines desplazados desde diferentes puntos de España. Entre ellos se encontraba Sergio Gómez, "El Gato con Jotas", que actuó junto a varios integrantes del colectivo.

Según destaca la organización, la intervención permitió que la música tradicional extremeña sonase por primera vez en la residencia del embajador de Irlanda en Madrid, con la flauta y el tamboril como protagonistas de uno de los momentos de la jornada.

Patricia Bravo defendió que el intercambio con la tradición irlandesa debe ir acompañado del conocimiento de las raíces propias. "Para comprender, valorar y respetar la riqueza musical de otras culturas, es imprescindible conocer previamente nuestro propio legado en Extremadura", señaló la directora.

El Cáceres Irish Fleadh volverá a tener en la Ciudad Monumental de Cáceres su principal escenario. La organización cifra en miles las personas que pasan cada año por el encuentro y en más de un centenar los músicos y bailarines participantes, en una propuesta que mezcla actuaciones al aire libre, pasacalles, talleres y las tradicionales "sessions" en bares y plazas del casco histórico.