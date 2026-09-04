Una calle para mirar dos veces: los secretos del pasaje cacereño al que muchos nombran mal

¿Conoces el pasaje de Cáceres que, a pesar de haberse transformado con el paso del tiempo, parece uno de esos rincones que llevan siglos completamente congelados? Se trata de la calle de la Obra Pía de Roco, un estrecho recorrido escondido entre la calle Tiendas y el entorno del Adarve del Cristo donde unos pocos metros permiten descubrir parte de la historia menos evidente de la Ciudad Monumental.

Su aspecto invita a pensar que prácticamente nada ha cambiado allí durante siglos. La realidad es bastante más interesante: la calle ha evolucionado al mismo tiempo que la ciudad, aunque todavía conserva pistas de las diferentes épocas que han pasado por ella.

Pías, pero no Pío

Para comenzar a descubrirla hay que fijarse incluso antes de entrar: en su nombre. Aunque durante años se ha extendido la denominación "Pío de Roco", no existe un cambio de denominación municipal que justifique este cambio.

Número 1 de la calle Obras Pías de Roco. / Sofía Pérez Ramiro

La confusión transforma además el significado original. La palabra "pías" alude a las antiguas obras de carácter benéfico, y el topónimo se relaciona con Juan Roco de Campofrío, obispo de Coria en el siglo XVII. A él se atribuye la creación en este entorno de viviendas destinadas a personas humildes.

Hasta la numeración permite encontrar pequeñas supervivencias del pasado. En el número 1 permanece uno de los antiguos azulejos empleados para identificar las viviendas cacereñas. Otro ejemplar del viejo callejero puede observarse en la confluencia con Gloria, aunque el paso del tiempo resulta ya evidente en su estado.

Una muralla casi invisible

La siguiente historia no está únicamente en las casas, sino en el lugar exacto por el que discurre la calle. Este sector estuvo estrechamente relacionado con el cinturón defensivo del Cáceres histórico y queda comprendido en el entorno de la Torre del Socorro, la Torre del Rey y la desaparecida Puerta de Coria.

La transformación urbana hizo que buena parte de aquellas estructuras acabara desapareciendo o integrada entre edificaciones posteriores. Entre las torres del Socorro y del Rey se calcula que existieron unos 32 metros de lienzo defensivo. Hoy apenas quedarían visibles alrededor de tres metros, parcialmente escondidos tras el murete.

Esto provoca una situación curiosa: se puede recorrer una parte del antiguo límite de la ciudad sin ser consciente de que la muralla está prácticamente al lado.

El paseo guarda otra sorpresa si, en lugar de mirar el suelo, se levanta la cabeza. En las proximidades, al comienzo del Adarve del Cristo, una hornacina con la Virgen y el Niño permanece integrada en la arquitectura, protegida por cristal y hierro.

Donde Cáceres se abría hacia Coria

La disposición de estas calles también ayuda a imaginar una ciudad muy diferente a la actual. En el entorno de la actual plaza del Socorro se encontraba la Puerta de Coria, una de las entradas históricas al recinto.

Su nombre revelaba su función: por este punto comenzaba el camino que comunicaba Cáceres con Coria. La puerta desapareció y hoy resulta complicado reconocer sobre el terreno que aquel rincón funcionó durante siglos como uno de los lugares de entrada y salida de la ciudad.

Paso cubierto por una bóveda en la unión de las calles. / Sofía Pérez Ramiro

Muy cerca aparece uno de los elementos que más llaman la atención al recorrer Obras Pías de Roco: un estrecho paso cubierto por una bóveda, encajado entre las construcciones. Su aspecto refuerza la sensación de estar atravesando un pequeño fragmento del Cáceres antiguo, aunque no existe base suficiente para identificarlo directamente con la antigua puerta o atribuirle una función defensiva concreta. Además, este se encuentra curiosamente ubicado en la unión de esta calle con las de Adarve Obispo Álvarez de Castro y Tiendas.

Una receta entre sus casas

La historia de la calle llega incluso hasta la gastronomía. En el número 9 estuvo el obrador de Trinidad Solana, la última artesana de la ciudad que elaboraba las tradicionales Tortas de Anís del Calvario.

Estos dulces estuvieron asociados al Domingo de Lázaro y a la celebración del Calvario. La costumbre sobrevivió durante años gracias al trabajo de artesanos que continuaron elaborándolos incluso después de desaparecer la antigua procesión.

También el número 2 aparece en documentos del siglo XIX. La vivienda fue adquirida al Estado en 1856 y había pertenecido al Instituto de Segunda Enseñanza de Cáceres, otro pequeño ejemplo de los numerosos cambios de propiedad y función acumulados tras estas fachadas.

Una calle que no se quedó quieta

Hasta el suelo recuerda que el aspecto histórico de una ciudad también necesita adaptarse. El Consorcio Cáceres Ciudad Histórica intervino en Obras Pías de Roco y el Adarve del Cristo para mejorar el tránsito hacia Santa María por calle Tiendas. El proyecto contempló, entre otras actuaciones, una acera de granito y partía de una inversión prevista de 45.955,80 euros.

Por eso, Obras Pías de Roco tiene algo de paradoja. Cuanto más antigua parece, más fácil resulta encontrar señales de cómo Cáceres la ha ido transformando. Ha perdido parte de la muralla que la acompañaba y la puerta que durante siglos abrió la ciudad hacia Coria, mientras ha conservado azulejos, nombres, pequeñas imágenes y recuerdos cotidianos.

Todos estos pequeños detalles son los que hacen que atravesar esta calle sea una experiencia tan grande. Aquí no hay una única fachada que explique la visita ni una fotografía que resuma su historia. Hay que buscarla poco a poco: en una piedra, en un nombre mal interpretado, en una bóveda o en tres metros de muralla que se resisten a desaparecer. Obras Pías de Roco demuestra que en Cáceres también hay lugares donde lo más interesante no es lo que se ve a primera vista, sino todo lo que queda por descubrir cuando uno decide detenerse.