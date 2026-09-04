La Cámara de Cáceres encara las últimas plazas de su Máster de Fiscalidad, que comienza el 18 de septiembre

La Cámara de Comercio de Cáceres ultima el proceso de inscripción para una nueva edición de su Máster de Fiscalidad y Gestión Financiera, que comenzará el próximo 18 de septiembre y alcanza este año su decimocuarta convocatoria.

La formación está planteada tanto para quienes buscan una especialización completa en materia fiscal y financiera como para profesionales que necesitan actualizar conocimientos en ámbitos concretos. Por este motivo, el programa puede cursarse de forma íntegra o mediante módulos independientes, según ha informado la institución cameral.

El máster está orientado especialmente a asesores fiscales, técnicos de la Administración y trabajadores de departamentos contables y financieros de empresas, con un enfoque ligado a la práctica profesional y a los cambios que se producen en materia tributaria.

Profesionales de la Agencia Tributaria entre los docentes

Uno de los elementos que destaca la Cámara es la composición del equipo docente. El programa contará con profesionales en activo de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), que trasladarán a las clases su experiencia en la aplicación de la normativa fiscal.

La institución señala que el objetivo es acercar los contenidos académicos a las situaciones que los profesionales encuentran habitualmente en su actividad, especialmente en un ámbito sujeto a frecuentes modificaciones normativas.

La Cámara de Comercio de Cáceres afronta los últimos días de inscripción para la 14ª edición de su Máster de Fiscalidad y Gestión Financiera, una formación dirigida a asesores, técnicos y profesionales de empresas que comenzará el próximo 18 de septiembre

La formación puede ser además bonificada para empresas, según indica la Cámara de Comercio de Cáceres, lo que permite a las compañías utilizar el programa para actualizar y especializar los conocimientos de sus trabajadores.

Continuidad después del máster

La Cámara quiere que la relación con los alumnos no concluya con la finalización del programa. Quienes completen la formación podrán incorporarse posteriormente al Foro de Profesionales de la Cámara de Comercio de Cáceres.

Este espacio permitirá a los antiguos alumnos mantenerse vinculados y acceder periódicamente a contenidos relacionados con novedades fiscales, tributarias y normativas, según explica la entidad.

Con el comienzo de las clases previsto para el 18 de septiembre, la Cámara señala que quedan las últimas plazas disponibles para esta 14ª edición.

Las personas interesadas pueden formalizar la inscripción a través de la página habilitada para el Máster de Fiscalidad en la web de la Cámara de Comercio de Cáceres. Para solicitar más información también está disponible el correo carmen.mangas@camaracaceres.es y el teléfono 673 463 880.